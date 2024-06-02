У вас длительный неоплачиваемый отпуск? Не забудьте про свою медицинскую страховку

«Во время неоплачиваемого отпуска работник не имеет права на зарплату или жалование. Однако каждый работник должен оплачивать медицинское страхование в размере не ниже минимальной суммы, которая составляет 13,5% от минимальной заработной платы», — говорит Виктория Пливова из Всеобщей медицинской страховой компании.



В этом году минимальная заработная плата составляет 18 900 крон, а минимальный страховой взнос — 2 552 кроны. Работодатель ежемесячно оплачивает медицинскую страховку за работника. Но это только в том случае, если человек отработал хотя бы часть дней в течение календарного месяца.



Если заработная плата до вычета налогов в месяце, в котором работник берет неоплачиваемый отпуск, выше минимальной заработной платы, то неоплачиваемый отпуск не влияет на размер взноса на медицинское страхование. Сумма определяется по фактически отработанным дням.



Если зарплата до вычета налогов за фактически отработанные дни ниже минимальной зарплаты, при расчете взноса на медицинское страхование необходимо произвести так называемую доплату, чтобы соблюсти минимальную базу для начисления взносов.



«Если работник берет неоплачиваемый отпуск на весь календарный месяц, он должен оплачивать медицинское страхование полностью за свой счет», — говорит Пливова. Однако во время отпуска застрахованное лицо остается работником, и работодатель оплачивает медицинскую страховку за него. «То, как работник будет выплачивать сумму, зависит от соглашения между обеими сторонами», — добавила Пливова.