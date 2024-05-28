Почти половина компаний в Чехии повысила зарплату сотрудникам, но лишь минимально
4 июля 2024
13:30
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47% чешских компаний в этом году повысили заработную плату. 27% из них перешли к повсеместной индексации зарплат. Еще 16% готовятся к этому. Около трети компаний, напротив, не собираются повышать заработную плату в этом году.
Это следует из опроса, проведенного консалтинговой компанией RSM среди 350 компаний. Чаще всего они повышали зарплату своим сотрудникам на 5-10% в этом году, менее чем в трети случаев. Чуть менее чем в четверти случаев повышение составило от 2 до 5%.
Чаще всего повышали зарплату фермеры и производители продуктов питания, за ними следуют розничные торговцы и машиностроители. Чаще всего повышали зарплату работники сектора ИТ и технологий, консалтинга и консультационных услуг или финансов, но нередко более чем на десять процентов.
«Налицо явная трансформация стратегии компаний. Несмотря на то что более четверти из них прошли через индексацию по единой ставке, во многих секторах мы уже наблюдаем большую осторожность и повышение зарплаты только на основании индивидуальных соглашений», — говорит Моника Маречкова, управляющий партнер
По ее словам, это логично: компании хотят удержать людей, но деньги, которые у них есть на них, почти исчерпаны. «Поэтому верно и то, что все, кто еще не получил прибавку к зарплате в этом году, скорее всего, не получат ее, если не выскажутся сами», — говорит она.
Увольнения будут минимальными
Хотя компании и предприятия не планируют повышать зарплаты повсеместно, нехватка людей на рынке труда может заставить их действовать индивидуально.
Таким образом, сценарий массовых увольнений не состоится. Увольнения не планируются 82% компаний, произошли примерно в семи процентах случаев и планируются только тремя процентами опрошенных компаний.
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