Среднее пособие по безработице? Более 11 000 чешских крон в месяц

В основном это связано с тем, что доля людей, которые не имеют работы в течение короткого периода времени, немного уменьшилась. Напротив, число долгосрочных безработных увеличилось.





Размер пособия по безработице также увеличился, хотя и не значительно. В конце июня он составил 11 379 чешских крон в месяц, что на 125 крон больше, чем в мае, и на 980 крон больше, чем год назад.





В общей сложности право на пособие имели почти 80 000 человек. Однако четырем тысячам из них пришлось довольствоваться суммой до 4,5 тысячи чешских крон, а 3,8 тысячи человек достигли максимальной суммы в 24 608 чешских крон.





Об этом свидетельствуют и данные по безработице за июнь, опубликованные Бюро по трудоустройству. В конце прошлого месяца было зарегистрировано 272 684 безработных, что на 1 638 человек меньше, чем в мае, но на 22 892 человека больше, чем в прошлом году.





Уровень безработицы составил 3,6%. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель не изменился, а по сравнению с предыдущим годом вырос на 0,2 процентных пункта. Однако рынок труда все еще перегрет и по-прежнему испытывает нехватку рабочих рук. Но экономисты предупреждают.

«Июнь и второй квартал свидетельствуют о небольшом охлаждении внутреннего рынка труда с более скромным снижением числа ищущих работу, чем обычно весной, — говорит аналитик Мирослав Новак из Akcenta CZ. Таким образом, летом можно ожидать небольшого роста безработицы».





«Учитывая слабые показатели промышленности, мы ожидаем, что во второй половине года уровень зарегистрированной безработицы немного превысит 4%», — говорит Ян Буреш, главный экономист Patria Finance.