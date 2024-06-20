Низкая зарплата, больше работы, грубость. Более миллиона человек сталкиваются с дискриминацией на рабочем месте
18 июля 2024
10:30
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Более четверти работников в Чехии имеют начальника, который дискриминирует сотрудников. Если пересчитать, то это более миллиона человек. Это касается не только людей с другим цветом кожи или сексуальной ориентацией, но и тех, кто имеет лишний вес или находится в самом низу корпоративной «лестницы».
О дискриминации чаще всего сообщают люди без диплома о среднем образовании и люди с низким доходом. «Мы пришли к выводу, что она более характерна для тех должностей, на которых они работают. То есть на ручных или низкоквалифицированных должностях», — заявило исследовательское агентство STEM/MARK, опубликовавшее данные своего опроса.
Среди различных дискриминационных ситуаций сотрудники, в том числе работающие в агентствах или по контрактам, чаще всего называли недостатки в оплате труда — 18%; стиль общения — 18% сотрудников; и возможности карьерного роста — также 18%.
Еще одним недостатком является регулирование рабочего времени, например, выбор смены, начало, окончание работы, ступенчатый график и так далее. На эту форму дискриминации указали 14% работников. «Десятая часть респондентов ощущает дискриминацию при принятии решения о том, кто пойдет на тренинг или другие формы обучения, а также при приеме на работу», — говорится в сообщении исследовательского агентства.
Несправедливость в оплате труда и общении чаще ощущают люди старше 59 лет, в регулировании рабочего времени — люди в возрасте от 45 до 59 лет, а в обучении и продвижении по службе — люди без диплома о среднем образовании и с низкой зарплатой.
Страдают женщины, иностранцы и инвалиды
Ответы респондентов показывают, что объектами дискриминации в компаниях являются в основном женщины, матери с детьми, иностранцы, люди с другим цветом кожи, люди, занимающие низшую ступень в иерархии компании, люди определенного возраста, люди с ограниченными возможностями здоровья, люди с избыточным весом, люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и другие.
На удовлетворенность работой также влияет поведение руководителя. Десятая часть сотрудников сталкивается с неподобающим или неприятным поведением начальства, даже если это не относится к их личной ситуации.
Чаще всего с этим сталкиваются люди старше 60 лет и те, у кого низкий доход. Доля сотрудников, чей руководитель ведет себя явно агрессивно или издевательски, составляет всего один процент, но в абсолютном выражении это около 40 000 дополнительных людей, испытывающих ненужный стресс. «В качестве проявлений агрессивного поведения респонденты называли высокомерие, гнев, грубое поведение, вульгарность и другие», — заключили авторы исследования.
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