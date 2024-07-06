Насколько нормально для жителей Чехии работать в отпуске
20 августа 2024
09:00
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Несколько дней, а может быть, и все пять недель. Именно так выглядят летние отпуска в Чехии в этом году. Большинство, 36%, взяли или собираются взять отпуск на две недели, 23% — на неделю, а 21% — на четыре недели и более. Но отпуск не всегда означает полный отдых. На самом деле большинство людей во время отпуска выполняют задачи своего работодателя.
Почти 60% чехов хотя бы изредка работают во время отпуска, проверяя электронную почту и отвечая на рабочие звонки. «Такая работа во время отпуска может быть результатом постоянно растущего давления на доступность и гибкость, а также из-за все более современных устройств, которые полностью мобильны и могут быть взяты с собой куда угодно», — прокомментировал Мирослав Дравецкий из Platy.cz. Этот сервер опубликовал данные, основанные на недавнем исследовании.
По его словам, треть сотрудников полностью отрывается от работы во время отпуска и вообще не включает электронную почту и не отвечает на рабочие звонки, в то время как 29% сотрудников не выдерживают и хотя бы изредка проверяют электронную почту и отвечают на срочные рабочие звонки.
13% вообще не включают электронную почту, но хотя бы изредка отвечают на телефонные звонки. Столько же не проверяют электронную почту и не отвечают на звонки, но их работа требует этого.
Отпуск продлевается праздниками
Чехи берут отпуска в течение всего года. Четверть опрошенных откладывают дни на один длинный отпуск и всегда оставляют несколько дней на период, приходящийся на праздники.
По данным опроса, подавляющее большинство чехов, 92%, используют свой отпуск в текущем году и переносят на следующий год максимум несколько дней. Остальные берут минимальное количество дней отпуска и переносят их на следующий год, насколько это возможно.
По его словам, треть сотрудников полностью отрывается от работы во время отпуска и вообще не включает электронную почту и не отвечает на рабочие звонки, в то время как 29% сотрудников не выдерживают и хотя бы изредка проверяют электронную почту и отвечают на срочные рабочие звонки.
13% вообще не включают электронную почту, но хотя бы изредка отвечают на телефонные звонки. Столько же не проверяют электронную почту и не отвечают на звонки, но их работа требует этого.
Отпуск продлевается праздниками
Чехи берут отпуска в течение всего года. Четверть опрошенных откладывают дни на один длинный отпуск и всегда оставляют несколько дней на период, приходящийся на праздники.
По данным опроса, подавляющее большинство чехов, 92%, используют свой отпуск в текущем году и переносят на следующий год максимум несколько дней. Остальные берут минимальное количество дней отпуска и переносят их на следующий год, насколько это возможно.
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