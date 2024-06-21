Работники в Чехии смогут сами регулировать свой рабочий день
25 июля 2024
18:00
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Многим сотрудникам знакома следующая ситуация. Они приходят на работу, а потом вынуждены сидеть там по два часа без дела, потому что делать по разным причинам нечего. И наоборот, к моменту окончания рабочего дня на них сваливается больше всего задач. Изменить ситуацию призваны грядущие поправки к Трудовому кодексу, которые позволят работникам самим определять свой график смен.
Цель — облегчить ситуацию, когда работа носит бессистемный характер или не имеет значения, делает ли человек ее утром или вечером.
«Это будет касаться только определенных должностей, а также будет зависеть от отношений между работником и работодателем и их взаимного доверия», — сказала Катержина Козакова, эксперт по правовым вопросам в Торговой палате.
По ее словам, во время переговоров по поправке в качестве примера обсуждались две разные должности. «Первая — это уборщик офисов, который должен убирать офисы каждый день между 18:00 и 22:00. Работодатель знает, что эта работа занимает два часа, и ему все равно, когда именно уберут офис, если уборщик уложится в отведенное время», — сказала она.
Второй пример — IT-специалист, который обычно работает дома, но ему необходимо выполнить определенное задание в офисе, и он может не знать, сколько времени займет работа.
По мнению Министерства труда и социальных дел, которое представило поправку, выбор рассматриваемых должностей всегда будет зависеть от взаимного согласия и характера конкретной работы. «В целом институт самостоятельного планирования будет обычным для работников, которым можно позволить определенную степень автономии. Таким образом, работодателю не нужно, чтобы сотрудники выполняли работу в определенное время», — говорит Якуб Аугуста из пресс-службы ведомства.
На рабочем месте и дома
По словам Иржи Горецки, президента Конфедерации ассоциаций работодателей и предпринимателей Чешской Республики, это частичный ответ на ужесточение соглашений о выполнении работы и трудовой деятельности. С октября компании обязаны устанавливать рабочее время на три дня вперед. «Мы утверждали, что в некоторых местах это не является проблемой, но во многих случаях это так, потому что выполнение работы зависит от ряда вещей, например, от погоды. И поэтому работнику целесообразно самому планировать свое рабочее время», — сказал Горецкий в интервью.
По словам Августы, новое законодательство будет распространяться на все трудовые отношения, а не только на договоры. И оно будет распространяться не только на сотрудников на рабочем месте, но и на тех, кто работает удаленно из дома.
«Для этого работник и работодатель заключают письменное соглашение, в котором оговаривают условия, на которых работник будет планировать свое рабочее время по сменам», — говорит Августа. Однако необходимо будет позаботиться о том, чтобы обеспечить минимальный непрерывный ежедневный отдых и непрерывный еженедельный отдых, а также о том, чтобы у работника были предусмотренные законом перерывы в работе или перерывы на отдых по технике безопасности.
Работодатель по-прежнему будет нести ответственность за соблюдение этих минимальных стандартов. «Иногда может быть целесообразно договориться о других ограничениях для работника, например, о том, чтобы ему не разрешали планировать рабочие часы в ночное время или в выходные и праздничные дни», — добавил Якуб Августа.
Предполагается, что работник обычно будет предоставлять справки, показывающие, как он или она планировал свои часы и как он или она работал.
Поправка еще должна быть одобрена правительством и парламентом. Она должна вступить в силу в следующем году.
«Это будет касаться только определенных должностей, а также будет зависеть от отношений между работником и работодателем и их взаимного доверия», — сказала Катержина Козакова, эксперт по правовым вопросам в Торговой палате.
По ее словам, во время переговоров по поправке в качестве примера обсуждались две разные должности. «Первая — это уборщик офисов, который должен убирать офисы каждый день между 18:00 и 22:00. Работодатель знает, что эта работа занимает два часа, и ему все равно, когда именно уберут офис, если уборщик уложится в отведенное время», — сказала она.
Второй пример — IT-специалист, который обычно работает дома, но ему необходимо выполнить определенное задание в офисе, и он может не знать, сколько времени займет работа.
По мнению Министерства труда и социальных дел, которое представило поправку, выбор рассматриваемых должностей всегда будет зависеть от взаимного согласия и характера конкретной работы. «В целом институт самостоятельного планирования будет обычным для работников, которым можно позволить определенную степень автономии. Таким образом, работодателю не нужно, чтобы сотрудники выполняли работу в определенное время», — говорит Якуб Аугуста из пресс-службы ведомства.
На рабочем месте и дома
По словам Иржи Горецки, президента Конфедерации ассоциаций работодателей и предпринимателей Чешской Республики, это частичный ответ на ужесточение соглашений о выполнении работы и трудовой деятельности. С октября компании обязаны устанавливать рабочее время на три дня вперед. «Мы утверждали, что в некоторых местах это не является проблемой, но во многих случаях это так, потому что выполнение работы зависит от ряда вещей, например, от погоды. И поэтому работнику целесообразно самому планировать свое рабочее время», — сказал Горецкий в интервью.
По словам Августы, новое законодательство будет распространяться на все трудовые отношения, а не только на договоры. И оно будет распространяться не только на сотрудников на рабочем месте, но и на тех, кто работает удаленно из дома.
«Для этого работник и работодатель заключают письменное соглашение, в котором оговаривают условия, на которых работник будет планировать свое рабочее время по сменам», — говорит Августа. Однако необходимо будет позаботиться о том, чтобы обеспечить минимальный непрерывный ежедневный отдых и непрерывный еженедельный отдых, а также о том, чтобы у работника были предусмотренные законом перерывы в работе или перерывы на отдых по технике безопасности.
Работодатель по-прежнему будет нести ответственность за соблюдение этих минимальных стандартов. «Иногда может быть целесообразно договориться о других ограничениях для работника, например, о том, чтобы ему не разрешали планировать рабочие часы в ночное время или в выходные и праздничные дни», — добавил Якуб Августа.
Предполагается, что работник обычно будет предоставлять справки, показывающие, как он или она планировал свои часы и как он или она работал.
Поправка еще должна быть одобрена правительством и парламентом. Она должна вступить в силу в следующем году.
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