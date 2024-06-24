В Чехии испытательный срок для сотрудников теперь составит 4 месяца, для руководителей — 8

Кроме того, поправка добавит возможность работодателю и работнику продлевать уже оговоренный испытательный срок по соглашению сторон. Теперь он будет продлеваться по закону, в том числе если работник пропустит всю смену без уважительной причины.



По мнению Бюро, изменения имеют ряд положительных сторон. Однако оно не скрывает и отрицательных сторон.



«Продление максимально допустимого испытательного срока может оказать негативное влияние на эти группы работников, тем самым продлевая период неопределенности, в котором трудовые отношения могут закончиться со дня на день», — признают в министерстве.



Так, например, трудности могут возникнуть, если у женщин в течение этого периода проявляются признаки беременности. Хотя проблема дискриминации работодателя в отношении женщин может возникнуть даже в рамках действующего законодательства.



«Добавим, что беременность сотрудницы ни в коем случае не может быть причиной увольнения во время испытательного срока — такое действие будет считаться дискриминацией», — заявили в министерстве.



Однако, по словам представителей министерства, преимущества перевешивают. «Это позволит более тщательно проверить, соответствует ли работа нанятого сотрудника ожиданиям и удовлетворительно ли сотрудничество», — считают авторы предложения.



Продление испытательного срока потенциально может привести к экономии средств, которые работодателю пришлось бы понести, если бы он захотел расторгнуть трудовые отношения с сотрудником после испытательного срока.



Однако профсоюзы не согласны с этим предложением. Они подчеркивают, что оно продлит незащищенность работников, а также негативно скажется на их личной и семейной жизни.



«Кроме того, работники на испытательном сроке часто лишены права на льготы так называемого стабилизирующего характера, например, на премии за экономические результаты, взносы в дополнительные пенсионные накопления и более длительные отпуска. Продление испытательного срока, таким образом, отсрочит право работников на них», — заявила Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов.



По словам министра Мариана Юречки (KDU-ČSL), продление испытательного срока — это опция, а не обязанность. «Это зависит от того, согласятся ли на это работодатели и работники. Более того, для работников это тоже выгодно, потому что они смогут лучше ознакомиться с рабочим процессом, например», — сказал Юречка.



Профсоюзы назвали его комментарии нелепыми. «В естественных интересах работника как можно скорее получить гарантию постоянной работы, желательно без испытательного срока. Однако на практике ему приходится соглашаться с требованием работодателя», — заявили профсоюзные деятели.



Даже работодатели признают, что лишь немногие сотрудники договариваются о более коротком испытательном сроке«. «Конечно, работодатели автоматически соглашаются на более длительный срок, потому что для них это более надежно», — сказал Йиржи Горецкий, президент Конфедерации профсоюзов работодателей и предпринимателей.



Поправка еще должна быть одобрена правительством и парламентом и подписана президентом.