АЭС «Дукованы» в Чехии обеспечит новые рабочие места. Наймут и украинцев
5 августа 2024
21:00
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В Южной Корее принято строить два атомных блока одновременно, и хорошо, что Чехия решила так поступить в случае с «Дукованами». Изначально ČEZ хотела начать строительство второго блока через два года после первого, но мы сделаем это на год раньше, сказал Мин Хван Чанг, директор чешского представительства южнокорейской компании KHNP.
– Какова была ваша первая реакция, когда чешское правительство объявило KHNP победителем ядерного тендера на строительство двух энергоблоков на АЭС «Дукованы»?
– Первая реакция была очень эмоциональной. Я был в корейском посольстве и смотрел объявление премьер-министра Петра Фиалы на большом экране. Когда он сказал, что Чешская Республика решила выбрать KHNP, это вызвало всеобщий энтузиазм.
– Что же последует за этим?
– Теперь начинается серьезная работа. На прошлой неделе мы провели первую встречу с инвестором, компанией Elektrárna Dukovany II. Общая цель — подписать контракт в марте следующего года. До этого времени необходимо обсудить множество вопросов, поэтому мы договорились о пяти встречах для обсуждения коммерческих и технических вопросов, управления проектом и других областей.
– Правительство настаивает на максимально возможном представительстве чешских компаний. Пока что вы обещаете уровень в 60%. Возможно ли увеличить эту цифру?
– KHNP предложила долю в 60%, исходя из пожеланий чешского правительства. Сейчас, на наш взгляд, настало время сосредоточиться на достижении 60%, а не пытаться сразу увеличить эту цифру. Речь идет не только об усилиях KHNP, но и чешских компаний. Они должны подготовиться к участию в строительстве нового типа реактора, который мы предлагаем — APR1000. Речь идет о поставках строительных конструкций, компонентов, оборудования и инженерных решений, отвечающих нашим требованиям к поставщикам. KHNP прилагает усилия для поддержки чешских компаний в получении сертификата, который позволит им присоединиться к нашей цепочке поставок. Увеличение коэффициента локализации может привести к потенциальным задержкам. Поэтому KHNP и чешским компаниям необходимо работать вместе, особенно для достижения заявленной доли в 60%.
– Вы работаете с рядом чешских компаний. С какими из них переговоры продвинулись дальше всего?
– За последние годы мы нашли более 200 чешских компаний, которые могли бы участвовать в проекте. 76 из них подписали с нами меморандумы о взаимопонимании, некоторые из которых имеют обязательную силу и гарантируют им долю в поставках. В частности, Doosan Škoda Power будет поставлять турбины и вспомогательные системы. У нас также есть соглашения с Sigma Group, Metrostav, ZAT, Škoda JS и I&C Energo. В ближайшее время, когда мы определим детальные требования по каждому направлению потенциальных поставок, мы начнем обсуждение возможностей сотрудничества со всеми потенциальными претендентами.
– Между KHNP и американской компанией Westinghouse продолжается судебный спор по поводу интеллектуальной собственности. Не повлияет ли это негативно на график строительства?
– KHNP обязалась, что этот спор не окажет негативного влияния на проект «Дукованы». Мы заверили в этом инвестора.
– Правительство объявило, что цена за единицу продукции составит 200 миллиардов крон, что меньше, чем ожидалось. Как вы обеспечите, чтобы она не была увеличена?
– Это разумная цена. Если вы посмотрите на наши проекты в Южной Корее, то это не низкая цена. Она соответствует специфическим условиям ведения бизнеса в Европе. Ходят слухи, что цена вырастет в два-три раза. Но мы предлагаем фиксированную цену. Даже если по каким-то другим причинам затраты сильно возрастут, большая часть предлагаемой цены будет фиксированной. Это наша ответственность, и мы не будем просить чешскую сторону платить что-то дополнительно. Но проект рассчитан на 12 лет, и инфляция, влияющая на стоимость материалов и рабочей силы, должна быть учтена, и это является частью контракта. Это самая распространенная причина повышения стоимости. Это такая же причина, как и в любом другом строительном проекте.
– Как вам удалось добиться такой цены? Вы вели переговоры с подрядчиками и добились от них снижения наценки?
– Мы не рассчитывали стоимость строительства самостоятельно, но мы работали с потенциальными поставщиками, чтобы оценить стоимость их поставок. Мы строим и эксплуатируем атомные электростанции уже 50 лет и имеем представление о стоимости материалов, труда, обслуживания и строительства.
– Вы неоднократно заявляли, что уложитесь в цену и график строительства. Как вы обеспечите соблюдение последнего?
– В контракте предусмотрены штрафные санкции в случае, если мы не уложимся в график. Соблюдение графика и бюджета — самое важное для нас. Проект «Дукованы» очень значим для нас, это наш первый проект в Европе. Наше руководство и сотрудники хотят добиться успеха, и мы сделаем все, чтобы он был успешным.
– Правительство в итоге приняло решение о строительстве двух блоков, можете ли вы прокомментировать это?
– Обычно KHNP строит два блока одновременно по экономическим причинам и для повышения эффективности. Мы считаем, что строительство двух блоков вместо одного гораздо лучше для Чешской Республики и для нас.
– Для этих двух блоков придется использовать альтернативное охлаждение, поскольку воды может не хватить. Однако это более затратно. Отражено ли это в предлагаемой цене? Если нет, то насколько может вырасти цена?
– Вопрос о способе охлаждения еще не решен и должен быть обсужден с инвестором. В зависимости от его решения мы доработаем наше предложение. Если инвестор примет решение о другом способе охлаждения, чем мы предложили, цена будет скорректирована.
– А вы предложили сухое охлаждение, которое требует меньше воды?
– Инвестор изменил первоначальные условия, решив построить два блока вместо одного. Поэтому мы должны рассмотреть вопрос о том, достаточно ли имеющейся воды для использования нашего первоначального проекта охлаждения. Однако этот вопрос все еще находится на стадии переговоров, поэтому, к сожалению, я не могу предоставить никакой дополнительной информации.
– Первый блок должен начать поставлять электроэнергию в сеть в 2038 году, когда будет подключен второй блок?
– Одним из требований инвестора было строительство блоков с разницей в два года. Однако мы предложили начать строительство второго блока через год после запуска первого. Это будет выгодно для Чешской Республики. В Южной Корее мы всегда строим два блока с разницей в год.
– Критики говорят, что у вас нет опыта строительства в Европе, где существует множество правил, которые могут привести к задержкам...
– Мы не собираемся строить совершенно новую установку. APR1000 основан на проверенных технологиях, которые уже давно используются в Южной Корее, с дополнительными мерами безопасности, требуемыми европейскими стандартами. Проект реактора прошел европейскую сертификацию в прошлом году. Кроме того, мы построили атомные блоки в Объединенных Арабских Эмиратах, что дает нам опыт строительства в срок и в сложных условиях. И в строительстве будет участвовать большая доля чешских компаний, которые имеют лучший опыт строительства в Чехии.
– Сколько человек будет работать на строительстве двух блоков? Хватит ли рабочих рук в Чешской Республике?
– Нам может понадобиться до 6 000 рабочих для обоих блоков. В одной только Чехии это будет сложно. Поэтому мы будем искать работников в соседних странах, таких как Словакия, Польша или Украина. А если и этого окажется недостаточно, мы попытаемся найти сотрудников в Испании или Италии.
– Конкурирующая французская компания EDF предложила чешским компаниям участие в других проектах в Европе, если они выиграют конкурс. Можете ли вы предложить нечто подобное?
– Если мы будем строить атомные электростанции в Польше, Нидерландах, Финляндии или Швеции, где мы сейчас обсуждаем этот вопрос, мы попросим чешские компании принять участие в проектах. Например, в Польше или Нидерландах нет своей атомной промышленности, поэтому было бы естественно, если бы чешские компании приняли участие. Сейчас мы участвуем в проекте электростанции «Чернавода» в Румынии, и чешские компании уже осуществляют туда поставки.
– Первая реакция была очень эмоциональной. Я был в корейском посольстве и смотрел объявление премьер-министра Петра Фиалы на большом экране. Когда он сказал, что Чешская Республика решила выбрать KHNP, это вызвало всеобщий энтузиазм.
– Что же последует за этим?
– Теперь начинается серьезная работа. На прошлой неделе мы провели первую встречу с инвестором, компанией Elektrárna Dukovany II. Общая цель — подписать контракт в марте следующего года. До этого времени необходимо обсудить множество вопросов, поэтому мы договорились о пяти встречах для обсуждения коммерческих и технических вопросов, управления проектом и других областей.
– Правительство настаивает на максимально возможном представительстве чешских компаний. Пока что вы обещаете уровень в 60%. Возможно ли увеличить эту цифру?
– KHNP предложила долю в 60%, исходя из пожеланий чешского правительства. Сейчас, на наш взгляд, настало время сосредоточиться на достижении 60%, а не пытаться сразу увеличить эту цифру. Речь идет не только об усилиях KHNP, но и чешских компаний. Они должны подготовиться к участию в строительстве нового типа реактора, который мы предлагаем — APR1000. Речь идет о поставках строительных конструкций, компонентов, оборудования и инженерных решений, отвечающих нашим требованиям к поставщикам. KHNP прилагает усилия для поддержки чешских компаний в получении сертификата, который позволит им присоединиться к нашей цепочке поставок. Увеличение коэффициента локализации может привести к потенциальным задержкам. Поэтому KHNP и чешским компаниям необходимо работать вместе, особенно для достижения заявленной доли в 60%.
– Вы работаете с рядом чешских компаний. С какими из них переговоры продвинулись дальше всего?
– За последние годы мы нашли более 200 чешских компаний, которые могли бы участвовать в проекте. 76 из них подписали с нами меморандумы о взаимопонимании, некоторые из которых имеют обязательную силу и гарантируют им долю в поставках. В частности, Doosan Škoda Power будет поставлять турбины и вспомогательные системы. У нас также есть соглашения с Sigma Group, Metrostav, ZAT, Škoda JS и I&C Energo. В ближайшее время, когда мы определим детальные требования по каждому направлению потенциальных поставок, мы начнем обсуждение возможностей сотрудничества со всеми потенциальными претендентами.
– Между KHNP и американской компанией Westinghouse продолжается судебный спор по поводу интеллектуальной собственности. Не повлияет ли это негативно на график строительства?
– KHNP обязалась, что этот спор не окажет негативного влияния на проект «Дукованы». Мы заверили в этом инвестора.
– Правительство объявило, что цена за единицу продукции составит 200 миллиардов крон, что меньше, чем ожидалось. Как вы обеспечите, чтобы она не была увеличена?
– Это разумная цена. Если вы посмотрите на наши проекты в Южной Корее, то это не низкая цена. Она соответствует специфическим условиям ведения бизнеса в Европе. Ходят слухи, что цена вырастет в два-три раза. Но мы предлагаем фиксированную цену. Даже если по каким-то другим причинам затраты сильно возрастут, большая часть предлагаемой цены будет фиксированной. Это наша ответственность, и мы не будем просить чешскую сторону платить что-то дополнительно. Но проект рассчитан на 12 лет, и инфляция, влияющая на стоимость материалов и рабочей силы, должна быть учтена, и это является частью контракта. Это самая распространенная причина повышения стоимости. Это такая же причина, как и в любом другом строительном проекте.
– Как вам удалось добиться такой цены? Вы вели переговоры с подрядчиками и добились от них снижения наценки?
– Мы не рассчитывали стоимость строительства самостоятельно, но мы работали с потенциальными поставщиками, чтобы оценить стоимость их поставок. Мы строим и эксплуатируем атомные электростанции уже 50 лет и имеем представление о стоимости материалов, труда, обслуживания и строительства.
– Вы неоднократно заявляли, что уложитесь в цену и график строительства. Как вы обеспечите соблюдение последнего?
– В контракте предусмотрены штрафные санкции в случае, если мы не уложимся в график. Соблюдение графика и бюджета — самое важное для нас. Проект «Дукованы» очень значим для нас, это наш первый проект в Европе. Наше руководство и сотрудники хотят добиться успеха, и мы сделаем все, чтобы он был успешным.
– Правительство в итоге приняло решение о строительстве двух блоков, можете ли вы прокомментировать это?
– Обычно KHNP строит два блока одновременно по экономическим причинам и для повышения эффективности. Мы считаем, что строительство двух блоков вместо одного гораздо лучше для Чешской Республики и для нас.
– Для этих двух блоков придется использовать альтернативное охлаждение, поскольку воды может не хватить. Однако это более затратно. Отражено ли это в предлагаемой цене? Если нет, то насколько может вырасти цена?
– Вопрос о способе охлаждения еще не решен и должен быть обсужден с инвестором. В зависимости от его решения мы доработаем наше предложение. Если инвестор примет решение о другом способе охлаждения, чем мы предложили, цена будет скорректирована.
– А вы предложили сухое охлаждение, которое требует меньше воды?
– Инвестор изменил первоначальные условия, решив построить два блока вместо одного. Поэтому мы должны рассмотреть вопрос о том, достаточно ли имеющейся воды для использования нашего первоначального проекта охлаждения. Однако этот вопрос все еще находится на стадии переговоров, поэтому, к сожалению, я не могу предоставить никакой дополнительной информации.
– Первый блок должен начать поставлять электроэнергию в сеть в 2038 году, когда будет подключен второй блок?
– Одним из требований инвестора было строительство блоков с разницей в два года. Однако мы предложили начать строительство второго блока через год после запуска первого. Это будет выгодно для Чешской Республики. В Южной Корее мы всегда строим два блока с разницей в год.
– Критики говорят, что у вас нет опыта строительства в Европе, где существует множество правил, которые могут привести к задержкам...
– Мы не собираемся строить совершенно новую установку. APR1000 основан на проверенных технологиях, которые уже давно используются в Южной Корее, с дополнительными мерами безопасности, требуемыми европейскими стандартами. Проект реактора прошел европейскую сертификацию в прошлом году. Кроме того, мы построили атомные блоки в Объединенных Арабских Эмиратах, что дает нам опыт строительства в срок и в сложных условиях. И в строительстве будет участвовать большая доля чешских компаний, которые имеют лучший опыт строительства в Чехии.
– Сколько человек будет работать на строительстве двух блоков? Хватит ли рабочих рук в Чешской Республике?
– Нам может понадобиться до 6 000 рабочих для обоих блоков. В одной только Чехии это будет сложно. Поэтому мы будем искать работников в соседних странах, таких как Словакия, Польша или Украина. А если и этого окажется недостаточно, мы попытаемся найти сотрудников в Испании или Италии.
– Конкурирующая французская компания EDF предложила чешским компаниям участие в других проектах в Европе, если они выиграют конкурс. Можете ли вы предложить нечто подобное?
– Если мы будем строить атомные электростанции в Польше, Нидерландах, Финляндии или Швеции, где мы сейчас обсуждаем этот вопрос, мы попросим чешские компании принять участие в проектах. Например, в Польше или Нидерландах нет своей атомной промышленности, поэтому было бы естественно, если бы чешские компании приняли участие. Сейчас мы участвуем в проекте электростанции «Чернавода» в Румынии, и чешские компании уже осуществляют туда поставки.
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