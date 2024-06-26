Liberty Ostrava «похоронили». Преданные работники прощались со слезами на глазах

«Я планировал продержаться здесь как можно дольше, но уже подумываю об окончании трудовой деятельности. Я проработал на предприятии тридцать четыре года, это было для меня делом жизни, здесь работали мой отец и дед, но я больше никому не доверяю», — сказал Иван Границкий в интервью Seznam Zprávy во вторник днем. В его глазах стояли слезы.



Как и его коллеги с обремененного долгами остравского сталелитейного завода Liberty, он пришел символически похоронить свою компанию.



Это эмоциональное событие произошло после встречи профсоюзных активистов с чешским руководством сталелитейной компании. Результат? По словам профсоюзных активистов, компания вручит уведомления некоторым своим сотрудникам в августе, но им все равно придется выйти на работу в сентябре и октябре. Есть риск, что за эти месяцы им не заплатят. Им придется подавать иски о выплате заработной платы и выходного пособия в рамках процедуры банкротства.



«Положительных новостей для сотрудников у нас практически нет. К сожалению, мы пришли с вопросами, но не ушли с ответами», — сказал после встречи Петр Сланина, председатель базовой организации OS KOVO Liberty ČR. «Для работников, которые получат уведомление, главным остается то, что они по-прежнему будут работниками завода, но они будут знать, что им не заплатят до конца октября. Они будут знать, что не получат выходное пособие, но им придется просить о нем в рамках банкротства».



По его словам, согласно коллективному договору, большинство работников имеют право на выходное пособие за девять месяцев.



Увольнения коснутся в основном работников первичного производства — это сталелитейные цеха, доменные печи и коксохимический завод. Это около 2 300 человек, более 600 из которых уже уволились.



Сотрудник Вацлав также прибыл во вторник на собрание персонала перед зданием Liberty Ostrava, где был символически сожжен гроб с фотографией владельца компании Санджива Гупты. «Я просто пришел посмотреть на сегодняшнее зрелище. Я работаю на первичном производстве, так что я знаю, что я в списке, и я просто жду, когда придет мое уведомление. Я не знаю, чем тогда буду заниматься. Пойду в центр занятости, а там посмотрим», — говорит он. Он, как и многие другие, не стал комментировать ситуацию.



Работникам вторичного производства живется немного лучше. Шимон Петак, управляющий делами о несостоятельности компании, в настоящее время ведет переговоры с двумя претендентами на эксплуатацию заводов 15 и 16. Работники этих заводов не видят позитива в сложившейся ситуации, им также пока не обещано дальнейшее трудоустройство в компании.



«Это крайне печально. Если эксплуатация будет продолжаться, мы останемся здесь, поэтому я немного спокоен, но если я не получу зарплату за август, я либо уволюсь, либо уйду на больничный, то есть останусь работать, но „оформлю“ больничный на месяц или два. Многим придется с этим столкнуться», — говорит Даниэла, работающая в отделе логистики в Liberty.



Даниэла не хочет ходить на работу без зарплаты, поэтому она ищет другое место.



«Я разослала свое резюме в разные филиалы, так что если поступит предложение о другой работе, я сразу же уйду. Я не хочу оставаться в этой отрасли. На данный момент я получила предложение о работе в сфере автозапчастей, а также мне звонили из O2. Вы можете найти работу, я не против начать работать в другом месте, у меня нет привязки к Liberty», — говорит она.



Хотя сотни сотрудников уже уволились из обремененной долгами компании, все еще есть те, кто оставляет окончательный вердикт за Liberty.



«Ситуация очень плохая, мы не получим зарплату за август ни от Liberty, ни от центра занятости, но я еще не подала заявление об уходе. Я проработала здесь тридцать семь лет, и меня связывают с компанией отношения, которые меня удерживают, так что я посмотрю, что будет дальше», — говорит Яна Холешова, работница вторичного производства.



Некоторые сотрудники компании все еще выжидают, поскольку находятся в предпенсионном возрасте. «Я еще не думала о новой работе, нет смысла, сегодня одно, а на следующий день другое, я разбираюсь с этим постепенно, день за днем. Мне осталось два года до пенсии, так что я молюсь, чтобы остаться здесь. Если бы я была моложе, я бы сразу нашла новую работу, потому что это просто cмешно, только профсоюз держит нас здесь».



«Я поражаюсь, как такая большая компания может настолько сокращать штат, и совершенно этого не понимаю, но у меня все же есть маленькая надежда, что хотя бы часть производства удастся сохранить», — добавила Каньокова.



Поэтому она остается в компании, но ее беспокоит неопределенность с зарплатой. «Поскольку я живу одна и плачу за квартиру, это еще сложнее, и иногда мне приходится занимать у родителей, примерно в размере одной зарплаты. Я не могла позволить себе беспроцентную ссуду в 20 000 от города, потому что до сих пор выплачиваю еще один кредит за бывшего мужа. Работу я нашла только недавно».



Одним словом, настроение у здания Liberty Ostrava во вторник днем действительно очень траурное.





Текущие события в Liberty Ostrava:

— Liberty Ostrava, которая находится в состоянии банкротства с июня, начала закрывать свой коксовый завод, и в настоящее время идут массовые увольнения.

— Профсоюз ранее заявлял, что увольнения могут затронуть до 2600 человек из почти 5000.

— В первой волне вышеупомянутые 2 300 человек уйдут осенью, а еще 300 — к концу января.

— Большая часть производства Liberty Ostrava простаивает с декабря прошлого года, когда компания Tameh Czech прекратила подачу энергии на завод.

— Большинство сотрудников с тех пор находятся дома. Региональный суд в Остраве в пятницу запретил Liberty Ostrava в дальнейшем распоряжаться значительной частью своих активов.

— Права собственности будут осуществляться администратором по делам о несостоятельности.

— Силезский металлургический завод принадлежит Liberty Steel Group британского бизнесмена Санджива Гупты из GFG Alliance с 2019 года.

— Liberty Ostrava производит сталь в основном для строительной, машиностроительной и нефтехимической отраслей.