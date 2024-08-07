Чехи — самые сердитые в мире сотрудники. Почему они так злятся на работе?

«Злость в нашей стране может быть связана с недостаточной оплатой труда, неприятной рабочей обстановкой или плохими отношениями на рабочем месте», — резюмирует психолог Вероника Сточесова. «На это также может влиять нехватка свободного времени и вопросы баланса между работой и личной жизнью. В Чехии это все еще достаточно маргинальная тема, а наоборот, наблюдается повышенное давление на производительность», — говорит она. «Многие рабочие места по-прежнему ориентированы на продуктивность, но современному сотруднику нужно гораздо больше, чем просто зарплата», — добавляет психотерапевт Адела Клингелова.



«Гнев также может сигнализировать о том, что кто-то нарушает наши границы или что наши основные потребности не удовлетворяются. Это важно для эффективной работы», — утверждает психолог Мартин Штибер.



Финансовая и политическая нестабильность также часто становится причиной гнева. Жители стран, переживающих войну или социальные конфликты, таких как Ливан, Ливия, Мьянма или Афганистан, злятся еще больше. В Словакии менее 25% жителей ежедневно испытывают гнев.



Однако они не могут сравниться с Северным Кипром, который является самым «злым местом» в мире с 51% тех, кто злится каждый день. Финляндия, напротив, является самой спокойной страной, где каждый день злятся всего 5% работников. По словам Штибера, результаты, полученные в Чехии, могут показаться тревожными в сравнении, но в Европе они не достигают угрожающих уровней.



Более того, эксперты утверждают, что гнев не должен рассматриваться только как негативное явление. Напротив, его цель — помочь человеку и подсказать ему, что что-то не так.



«Гнев обычно требует перемен. При здоровом подходе к нему, как к носителю огромной энергии, он может стать мотивацией и движущей силой для таких перемен», — говорит психолог. «Как радость или печаль, это совершенно естественная эмоция, которую мы все испытываем», — добавляет Штибер. По словам психолога Сточесовой, это важный индикатор того, что в нашей жизни что-то идет не так.



Гнев становится проблемой только тогда, когда его испытывают чрезмерно. Он может привести к ухудшению сна, снижению производительности на работе, а также к депрессии и хроническим заболеваниям. Кроме того, его часто подпитывает чрезмерный стресс, который усугубляет его последствия.



Помимо тех, кто испытывает гнев, он также может навредить окружающим. «Проблема возникает, когда гнев перерастает в насилие и мы начинаем причинять боль окружающим, например, кричим на коллег или членов семьи», — говорит Штибер.



Но все не обязательно должно закончиться именно так, и в Центральной Европе можно жить с таким же спокойствием, как и в Финляндии. «В долгосрочной перспективе имеет смысл обратить внимание на то, как мы едим и спим, достаточно ли мы занимаемся спортом и отдыхаем на работе и вне ее. Кроме того, наблюдая за собой, мы часто обнаруживаем, что интенсивность гнева меняется со временем и с ним лучше справляться на ранних стадиях», — призывает психолог.



Мы можем остыть, позволив себе то, что нам необходимо — даже если это просто освежить лицо холодной водой или прогуляться на свежем воздухе. «Впоследствии в качестве профилактики рекомендуется регулярно выполнять эти действия», — советует Клингель.



В стрессовых ситуациях может помочь перерыв на кофе или физическая нагрузка. «Каждому подходит что-то свое, но важно замечать, что помогает нам чувствовать себя хорошо», — заключает Штибер.