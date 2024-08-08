Где работники заплатят самые высокие налоги с зарплаты? Сравнение стран и положение в Чехии

В Чешской Республике работники платят подоходный налог, социальное страхование и медицинское страхование со своей заработной платы. Однако в налогообложение труда также должны быть включены социальное страхование и медицинское страхование, выплачиваемые работодателем за работника.



В Европе более высокое налогообложение труда

В странах ОЭСР существуют значительные различия в ставках налогообложения труда. В целом налогообложение труда в европейских странах значительно выше, чем в развитых неевропейских странах ОЭСР. Любое снижение налогового бремени сразу же ощущается работниками при расчете их чистой месячной заработной платы.



Практический расчет в Чешской Республике

Среднемесячная зарплата до вычета налогов в первом квартале этого года составила 43 941 чешскую крону. Все прямые налоги с фонда оплаты труда рассчитываются на основе этой средней зарплаты. Предполагается, что работник претендует только на базовую налоговую льготу на одного налогоплательщика (2 570 крон). Расчет произведен в соответствии с законодательством 2024 года.





Полная заработная плата:

43 941 крона

Социальное страхование, выплачиваемое работодателем:

43 941 × 24,8% = 10 898 крон

Медицинское страхование, оплачиваемое работодателем:

43 941 × 9% = 3 955 крон

Расходы работодателя на заработную плату:

43 941 + 10 898 + 3 955 = 58 794 крон

Социальное страхование, выплачиваемое работником:

43 941 × 7,1% = 3 120 крон

Медицинское страхование, оплачиваемое работником:

43 941 × 4,5% = 1 978 крон

Подоходный налог:

(43 941 × 15% - 2 570) = 4 030 крон

Чистая зарплата работника:

43 941 - 3 120 - 1 978 - 4 030 = 34 813 крон

Общая сумма налогов на заработную плату:

58 794 - 34 813 = 23 981 крона

Налогообложение труда (%):

(23 981 ÷ 58 794) × 100% = 40,8%



При средней зарплате в первом квартале этого года налогообложение труда в Чехии составляет 40,8%. По сравнению с прошлым годом налогообложение средней заработной платы увеличилось. Это связано с увеличением средней заработной платы и, соответственно, эффективной ставки подоходного налога с физических лиц, а также с увеличением социального страхования с 6,5 до 7,1 %. С этого года работники вновь оплачивают страхование на случай болезни по ставке 0,6%. Больничное страхование является частью социального страхования.



Налогообложение труда в странах ОЭСР

Для Чехии мы рассчитали налогообложение труда по средней зарплате по текущим данным на 2024 год, для других стран — членов ОЭСР в тексте ниже приведены данные на 2023 год, опубликованные в исследовании ОЭСР «Налогообложение заработной платы 2024».



В 15 странах — членах ОЭСР налогообложение труда по средней зарплате превышает 40%. Во всех странах учитывается только базовая налоговая скидка или необлагаемая налогом сумма.



Более высокое налогообложение, чем в Чешской Республике, наблюдается в Бельгии (52,7%), Германии (47,9%), Австрии (47,2%), Франции (46,8%), Италии (45,1%) и Финляндии (43,5%), Словении (43,3%), Португалии (42,3%), Швеции (42,1%), Словакии (41,6%), Люксембурге (41,3%), Венгрии (41,2%) и Латвии (41,1%).



Налогообложение средней заработной платы по-прежнему превышает 35% в следующих странах — членах ОЭСР: Испания (40,2%), Эстония (39,4%), Литва (38,9%), Греция (38,5%), Турция (38,4%), Дания (36,4%), Норвегия (36,4%), Ирландия (35,1%) и Нидерланды (35,1%).



Самое низкое налогообложение труда по отношению к средней заработной плате среди стран ОЭСР — в Чили (7,1%), Мексике (20,0%), Новой Зеландии (21,1%), Израиле (23,2%) и Швейцарии (23,5%), Корее (24,6%), Коста-Рике (28,6%), Австралии (29,2%), США (29,9%), Великобритании (31,3%), Исландии (31,7%), Канаде (31,9%), Японии (33,0%) и Польше (34,3%).