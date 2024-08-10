HR: 24% компаний повысят зарплату своим сотрудникам в этом году

Данные показывают, что сотрудники заинтересованы в повышении заработной платы. Около 63% рекрутеров, принявших участие в опросе, заявили, что фиксируют просьбы о повышении зарплаты от более чем 10% сотрудников компании. Почти четверть указала, что более 25% сотрудников просили о повышении зарплаты. 7% HR-специалистов не зафиксировали ни одной просьбы о повышении зарплаты в этом году.





По данным Чешского статистического управления, средняя месячная зарплата в первом квартале этого года составила 43 941 крону, а медианная — 36 651 крону.



«Из-за сложной экономической ситуации и высокой инфляции в прошлом году заработная плата росла не так быстро, как потребительские цены, что привело к снижению реальной заработной платы. Поэтому неудивительно, что большое количество сотрудников активно просят о повышении зарплаты. И значительное число компаний старается удовлетворить их требования. Однако так происходит далеко не со всеми», — прокомментировала результаты опроса Анета Мартишкова, член руководства Edenred.



Представители поколения Z, то есть сотрудники моложе 27 лет, ценят свое время больше, чем представители других возрастных групп, утверждают 63% HR-менеджеров. На практике это означает, что они менее охотно работают сверх обычного рабочего времени или в отпуске. 56% рекрутеров отметили, что для них важнее баланс между работой и личной жизнью.



«Чтобы преуспеть в привлечении молодых талантов, компаниям необходимо адаптироваться к ценностям поколения Z. На практике кажется, что некоторых соискателей привлекает работа из дома, гибкий график или возможность участвовать в значимых проектах. Но этим дело не ограничивается. Молодые соискатели часто ищут место работы, где их услышат и будут уважать. Им также нужна среда, которая овладевает волной современных технологий и предлагает возможности для карьерного роста», — добавил Жозе Кадлец, соучредитель рекрутингового агентства GoodCall и директор Recruitment Academy.



Благополучие — психическое и физическое состояние сотрудников — стало особенно важным понятием в HR в последние годы. По данным исследования, 49% рекрутеров отмечают, что наибольшее внимание благополучию уделяют представители молодого поколения Z. Однако люди всех возрастных групп проявляют к нему все больший интерес.