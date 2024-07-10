Инструмент для людей, которым наплевать на работу — увольнение без объяснения причин

В минувшую среду правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, что в частности, сократит срок уведомления об уведомлении и даст возможность продлить испытательный срок. Рынок труда станет более открытым для родителей с детьми и молодежи с 14 лет. В законодательстве сейчас отсутствует спорная тема увольнений без причины, но самая сильная коалиционная партия ODS хочет обеспечить соблюдение этого документа в форме поправки.





Однако партия придает этому законодательному «кнуту непослушных сотрудников» большее значение, чем многие предприниматели.





«Большая гибкость на рынке труда поможет предпринимателям. Это правда, что рынок труда является жестким. С другой стороны, в других странах все еще более жестко, и есть более важные вещи, на которых правительство должно сосредоточиться», - считает Павел Юржичек, владелец крупного поставщика автомобилей Brano Group, у которого также есть заводы в США, Китае и США. Африка.





Юржичек в основном критикует раздутие государственного управления. «Чиновников слишком много, государство не может увольнять их. У нас их уже 485 тысяч. Каждое правительство только увеличивает их число. Прежде всего, здесь должна прийти большая гибкость при увольнениях", - советует бизнесмен.





Он не стал бы настаивать на увольнении без причины из-за возможного скандала в профсоюзах. По его словам, правительству следует заняться гораздо более важными проблемами, которые душат промышленный сектор. «Более серьезная проблема, чем простое увольнение, — это все более дорогая энергия, которая разрушает чешскую промышленность, а также систему квот на выбросы ETS2 или систему ESRS».





Больших изменений нет, говорит бизнесмен





Владелец компании Isolit-Bravo Kvido Štěpánek, известного поставщика промышленных изделий из пластика и металла со штатом в 350 сотрудников, также предлагает сократить количество чиновников в перегруженном госучреждении.





«Изменения в поправке в Трудовой кодекс уже давно должны были стать его естественной частью. Это небольшой шаг к лучшему, но я не вижу в этом большого прорыва на рынке", - оценивает он действия правительства. Помимо сокращения числа чиновников, он решил бы проблемы на рынке труда, ограничив больничные или пребывание в бюро по трудоустройству или отмену досрочного выхода на пенсию.





Сегодня уволиться без объяснения причин может только сам сотрудник. Увольнение со стороны работодателя с уведомлением не менее чем за два месяца возможно по нескольким причинам, среди которых переезд, сокращение штата работника или изменение медицинской дееспособности, необходимой для выполнения трудового договора, а также если сотрудник не соответствует требованиям для выполнения работы. Из-за неудовлетворительных результатов работы «избавиться» от него можно только после предыдущих выговоров.





Еще одна возможность увольнения работника – нарушение трудовой дисциплины. Однако оно имеет несколько уровней и на практике определить, к какому именно «правонарушению» следует отнести работника, на практике непросто, что также является предметом юридических споров. Немедленное увольнение возможно за особо грубое нарушение трудовой дисциплины. С другой стороны, увольнение за самое легкое, так называемое менее серьезное нарушение трудовой дисциплины возможно только после трех выговоров.





«По сути, сегодня невозможно сразу уволить, мы следуем социалистическому кодексу. Рабочий уходит, когда ему хочется, заболевает, когда ему удобно, и даже сообщает о несчастном случае на производстве, когда действительно болен. Мы не можем избавиться от непроизводительного сотрудника», — видит сложившуюся ситуацию Квидо Штепанек.





По его словам, хотя увольнение без объяснения причин могло бы помочь, на практике им мало кто воспользуется. "Предприятие не только не хочет избавляться от хороших сотрудников, но сегодня даже не увольняет работников среднего и ниже среднего уровня, потому что людей не хватает", - сказал он.





Это один из негативов многолетней очень низкой безработицы в Чехии, на который неоднократно обращают внимание промышленники. И они призывают, среди прочего, к открытию рынка для иностранных рабочих.





Аргумент о том, что компании не будут злоупотреблять смягчением закона только потому, что у них не будет компенсации за уволенных, также используется некоторыми политиками, но встречает непонимание со стороны профсоюзов.





«Трудовой кодекс не создается в одночасье, он имеет перспективу как минимум на десятилетие. В будущем ситуация на рынке труда может измениться», — рассуждает Йозеф Стршедула, глава профсоюзов Чехии.





Продление испытательного срока для рядовых сотрудников на один-четыре месяца, а для руководителей с шести до восьми месяцев также является проблемой для профсоюзов. Он также не согласен с сокращением срока уведомления, который должен начаться немедленно, а не до первого числа следующего календарного месяца.





Глава логистической компании DPD Милош Маланик и директор Таборского производителя автомобильных свечей Бриск Моймир Чапка расценивают увольнение без объяснения причин как дружественный шаг по отношению к предпринимателям, но в то же время они на стороне тех, кто не было бы причин использовать этот инструмент.





«В принципе, мы хорошая компания. Наша цель — получение прибыли, но мы добьемся этого через людей. Мы заботимся об их производительности, не выбрасываем их, и они не убегают от нас», — говорит Чапка и добавляет: «Но работодателям было бы полезно иметь инструмент для людей, которым наплевать на работу».