Австралийцы завоевали право на отдых. Приживется ли эта тенденция в Чехии?

Однако уже тогда нашлись критики, утверждавшие, что идея баланса стала слишком упрощенным решением сложной проблемы. Она представляет отношения между работой и жизнью как две противоположные силы, которые необходимо уравновесить. По их мнению, на самом деле работа и личная жизнь сильно переплетены.



По словам профессионального психолога и специалиста по кризисному вмешательству Мартина Матушка, сегодня есть люди, которые не замечают границы между работой и личной жизнью, но для большинства она все еще существует. Более того, стресс на работе, как правило, более токсичен, чем тот, что возникает в личной жизни.



«Как в спорте важно сочетать интенсивные тренировки с качественным восстановлением, так и нам необходимо дополнять работу адекватным по качеству и количеству отдыхом. Если этого не происходит, возникают целый ряд психологических и физических проблем», — объясняет Матушек.



Баланс между работой и личной жизнью также может повлиять на нашу удовлетворенность работой. Опросы показывают, что только 20% чехов находят свою работу приносящей удовлетворение. Еще 40% не получают удовольствия от работы, а оставшиеся 40% посвящают себя профессии, которая им не нравится. Чехи занимают восьмое место в Европе по количеству недовольных сотрудников.



Австралия одержала убедительную победу над пересечением рабочей сферы с личной. Там вступил в силу закон об отсутствии связи и реагирования, который дает сотрудникам право не отвечать на запросы о работе в нерабочее время. Однако он не запрещает работодателям связываться со своими работниками. Таким образом, работник сам решает, хочет ли он выполнить задание в нерабочее время.



Любые споры будут разрешаться Австралийской комиссией по справедливому труду. В крайнем случае она может приказать работодателю прекратить контакты с работниками в нерабочее время. С другой стороны, если комиссия сочтет, что нежелание сотрудника отвечать на звонки является необоснованным, она может обязать его ответить.



Психолог Матушек приветствует подобную меру защиты и считает, что она может предотвратить негативные последствия для отношений и здоровья. «Такая мера соответствует принципам психогигиены. Тот факт, что мы всегда находимся в режиме ожидания, что в любой момент может зазвонить офисный телефон или прийти электронное письмо, требует от нас больших энергетических затрат», — отмечает он.



Баланс между работой и личной жизнью все чаще обсуждается и в Чешской Республике. В основном это связано с пандемией ковида, которая вымотала людей, войной в Украине, энергетическим кризисом и высокой инфляцией. Поэтому они чаще пересматривают свою жизнь и свои приоритеты. Они обнаруживают, что без ежедневных поездок на работу они экономят много времени, которое могут посвятить семье или своим хобби. Но в то же время наступает период стирания границы рабочего дня.



«У моего бывшего работодателя работа заканчивалась в пять часов. Но он часто звонил мне вечером, говоря, что во время пандемии я все равно нахожусь дома, так что загляни-ка в то или иное письмо», — рассказывает Луция М., которая работала администратором социальных сетей.



«Когда речь заходит о балансе между работой и личной жизнью, Чешская Республика находится на интересном стыке между традиционными ценностями и современными вызовами. С точки зрения международных сравнений, мы показываем относительно удовлетворительные результаты. Однако все еще есть возможности для улучшения, особенно в том, что касается гибкого рабочего графика и поддержки семейной жизни», — соглашается Йиржи Халбрштат, директор по подбору персонала и маркетингу компании ManpowerGroup.



Пойдет ли Чехия по стопам Австралии и еще двадцати стран мира, где существует право на отключение? По мнению Матушека, эта тенденция не заставит себя ждать. «Пожалуй, я бы сравнил это с запретом на использование физических наказаний в воспитании детей. Это не означает, что если родитель шлепнет ребенка по попе, то социальные службы немедленно вмешаются и заберут ребенка. Но такой нормой мы устанавливаем некий ожидаемый, а не только рекомендуемый профессиональным сообществом стандарт», — говорит эксперт.



«Я думаю, что это хороший шаг, который может привести к пониманию плохих менеджеров, которым нужно изводить своих коллег долгое время после работы или в выходные дни, что так делать нельзя. В равной степени это может заставить задуматься и тех, кто просто не может отключиться и расслабиться», — добавляет Халбрштатт, отмечая, что некоторые компании в этой стране уже отключают свои серверы электронной почты в вечернее время.



«Для меня электронные письма или сообщения после окончания рабочего дня указывают на то, что у человека проблемы с тайм-менеджментом или ему необходимо оценить свою загруженность. Даже электронные письма можно настроить на рассылку в рабочее время», — подтверждает директор по персоналу компании Pluxee Мартина Махова. «В нашей компании мы не требуем, чтобы кто-то отвечал и решал какие-то вопросы в нерабочее время, если только это не кризисная ситуация», — добавляет она.



Еще одна интересная современная тенденция, связанная с балансом между работой и личной жизнью, — это так называемый «тихий уход» с работы. Он выражает отношение людей к тому, чтобы не делать ничего сверх своих прямых обязанностей, не работать сверхурочно, не работать на кого-то еще и не испытывать стресс на работе в любом случае.



Это относится к людям, которые очень активны в своей личной жизни и хотят свести к минимуму свои силы и время на работе, чтобы как можно больше времени уделять своим увлечениям. Таким образом, речь не идет о том, чтобы бездельничать и ничего не делать на работе. Напротив, некоторые из этих людей могут работать очень эффективно, без перерывов и проволочек.



«Есть ряд профессий, где главное требование — выполнить работу хорошо и без ошибок. В некоторых местах это даже может быть помехой для работодателей, если кто-то требует частых изменений, хочет постоянно двигаться вверх, стремится к продвижению по службе и быстрому повышению зарплаты. Но есть и такие профессии, где главная цель — продвигаться вперед, придумывать инновации, и там таких людей, скорее всего, скоро уволят», — говорит Халбрштат.



К теме баланса между работой и личной жизнью, безусловно, имеет отношение шведская модель четырехдневной рабочей недели. По мнению экспертов, она может вскоре прижиться и на чешском рынке: «Компании будут предлагать четырехдневную рабочую неделю. Я бы предложил ее и сегодня. Думаю, большинство людей в любом случае реально работают только четыре дня в неделю», — говорит Ярослава Резлерова, управляющий директор компании ManpowerGroup ČR.



В этой связи психолог Матушек упоминает так называемое правило Парето 80/20, которое гласит, что около 80% результатов нашей работы достигается за счет 20% усилий. «Четырехдневная рабочая неделя, по-видимому, способствует повышению производительности, приверженности и удовлетворенности сотрудников, а также положительно влияет на их психическое здоровье», — говорит Матушек.



Однако переход на четырехдневную рабочую неделю требует большого доверия к сотрудникам со стороны компании, то есть менеджеров и владельцев. «Если руководители рассуждают так, что переход на эту модель означает, что сотрудники работали только 80% времени, когда теперь они выполняют ту же работу за четыре дня, очевидно, что в компании нет подходящей культуры для такого перехода», — предупреждает Халбрштатт.



В любом случае в будущем рынок труда ждут большие перемены, связанные не только с новыми тенденциями, но и с появлением современных технологий и искусственного интеллекта, которые, вполне вероятно, заменят многие профессии.



Позитивные изменения может принести и приходящее поколение Z, которое предъявляет совершенно иные требования к своему присутствию на рынке труда, чем предыдущие. «Они хотят жить своей жизнью, и это не жизнь, наполненная работой. Для них работа — это не ценность, а средство достижения цели», — говорит Резлер.



Представители поколения Z также хотят выполнять работу, которая имеет смысл, на благо ответственного работодателя, который оказывает положительное влияние на окружающих. За прошедший период они пережили достаточно стрессов, им сложнее справляться с ними, и им требуется больше поддержки со стороны начальства, от которого они ждут большего сочувствия.



«Я думаю, нам нужно поколение, которое, как немногие другие, не ставит на первое место уважение к авторитетам, а обращается к ответственности перед обществом и планетой. С точки зрения баланса между работой и личной жизнью поколение Z, безусловно, будет более требовательным, чем мы, старшие поколения», — заключает Матушек.