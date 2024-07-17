5 случаев, когда можно потерять работу в Чехии, находясь на больничном

1. Увольнение во время испытательного срока

Работодатель может уволить сотрудника во время испытательного срока без объяснения причин, но абсолютно так же уволиться имеет право и сотрудник. При этом работник частично защищен кодексом во время больничного. Работодатель не может уволить работника в течение первых 14 дней болезни, когда работник получает возмещение заработной платы. Начиная с 15-го дня временной нетрудоспособности, когда работник уже имеет право на получение страхового пособия по болезни, он больше не защищен и поэтому может быть уволен. Период испытательного срока всегда продлевается на дни, в течение которых работник был временно нетрудоспособен.



2. Больничный лист и увольнение по организационным причинам

Уведомление работника, находящегося на больничном, не запрещено, если причиной являются организационные изменения, например, ликвидация компании или части компании, переезд работодателя или части компании. Если речь идет только о переезде, уведомление не может быть направлено, если работодатель переезжает в пределах места работы, где сотрудник должен выполнять свою работу.



3. Нарушение трудовых обязанностей и увольнение в период больничного листа

Даже если вы находитесь на больничном, работодатель может немедленно вас уволить, если произошло особо серьезное нарушение трудовых обязанностей или нарушение других обязательств, вытекающих из обязанностей работника и правил выполнения работы. Это может включать в себя обязанность оставаться по месту жительства во время больничного и соблюдать установленные сроки отгулов.



4. Расторжение срочного договора

Если срочный трудовой договор заканчивается, он не подлежит продлению. От продления может отказаться как работодатель, так и работник, в обоих случаях без объяснения причин. Таким образом, срочный договор может закончиться даже тогда, когда работник на больничном.



5. Прекращение трудовых отношений по взаимному согласию

Запрет на расторжение трудового договора по соглашению сторон также можно обойти. Некоторые работодатели приходят к работнику для подписания соглашения, чтобы сократить его права, например, на надлежащее уведомление, выходное пособие и т. д., что невозможно при расторжении по инициативе работодателя. Поэтому, если работнику предлагают соглашение, он должен тщательно проверить, не лишится ли он своих прав, подписав его.