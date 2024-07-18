Безработица в августе осталась на уровне 3,8% — претендентов больше, чем вакансий

Это следует из данных, опубликованных Бюро труда Чехии. В августе прошлого года уровень безработицы в Чехии составил 3,6%.





По данным Бюро труда, для летних каникул характерен стабильный уровень безработицы. Работодатели обычно не производят существенных кадровых изменений в это время. В августе образование было сектором, в котором больше всего было безработных, за ним следовали оптовая торговля, общественное питание и гостиничный бизнес.





«В конце августа и начале сентября мы всегда регистрируем в службе занятости повышенное количество выпускников и молодежи. В августе они составили4% от общего числа претендентов на работу, столько же, сколько и в 2022 и 2023 годах», — сказал Даниэль Криштоф, генеральный директор UP CR. Он напомнил, что выпускники средних школ и молодые люди, которые еще не устроились на работу, должны зарегистрироваться в бюро труда, иначе им придется самим платить за медицинскую страховку.





Самый высокий уровень безработицы был в прошлом месяце в Устецком крае — 6%. Самая низкая безработица была в Праге, где она составила 2,9%.





В августе на одну вакансию в Чехии приходилось 1,1 ищущих работу. В августе пособие по безработице получил 88 591 человек, что составляет 30,9% всех ищущих работу. В среднем сумма пособия составила 11 567 крон в месяц. 3 506 человек получали выплаты в размере до 4 500 крон. Максимальная сумма пособия по безработице, то есть 24 608 чешских крон, в августе выплачивалась 4 492 людям.