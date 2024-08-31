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Условия на рынке труда в Чехии ухудшаются, они находятся на десятом месте в ЕС

Новости и статьи
5 октября 2024
15:00
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Условия на рынке труда в Чешской Республике ухудшаются третий год подряд и занимают 10-е место в ЕС, в основном из-за низкой гибкости и значительного гендерного неравенства в оплате труда.
Чешская Республика не может создать благоприятные условия для работников, несмотря на самый низкий уровень безработицы в ЕС, говорится в анализе индекса процветания и финансового здоровья, подготовленном совместно компанией Česká spořitelna и порталом данных «Европа в данных».

Согласно индексу, условия на рынке труда соответствуют 18-му месту среди 27 европейских стран при ранжировании от лучших к худшим; в 2022 году Чехия занимала 15-е место. По мнению авторов анализа, в этом также виновата низкая гибкость. Чешские работники часто не имеют возможности работать неполный рабочий день, даже если они в этом заинтересованы. Это приводит к усилению неравенства, поскольку гибкость помогает родителям, которые сидят дома с детьми, быть хотя бы частично экономически активными. Частичная занятость также предотвращает более значительное падение доходов.

Лучшие условия для работников — в Нидерландах, Австрии и скандинавских странах, включая Данию. Эти страны объединяет высокая гибкость трудовых отношений. Например, в Нидерландах 24% работников могут выбирать, где и когда им работать, например, работать ли на непостоянной основе, то есть без четкого графика работы, и из дома. В Чешской Республике эта доля работников составляет 14%. Доля неполного рабочего дня в Нидерландах составляет 42,8%, а в Чехии — 6,9%, что является девятым самым низким показателем в ЕС, говорит Милан Маржик, аналитик проекта «Европа в данных».

Согласно анализу, страны восточной и южной частей ЕС особенно страдают от худших условий на рынке труда. Например, Испания, как и большинство стран с плохими условиями на рынке труда, страдает от самого высокого уровня безработицы в ЕС, низкого количества рабочих мест с частичной занятостью и низкой гибкости трудовых ресурсов.

Уровень безработицы в Чешской Республике в 2023 году составит 2,6%, что является самым низким показателем в ЕС. Хотя количество вакансий в последнее время сократилось, люди все еще могли найти работу. Однако низкий уровень безработицы может стать проблемой для Чехии, так как, по мнению экономистов, он ниже здорового уровня, который почти вдвое превышает текущий уровень безработицы в Чехии. «Особенностью, способствующей жесткости рынка труда, является низкий уровень потребности чехов в смене работодателя. Это также связано с более низкими оценками», — говорит аналитик компании Česká spořitelna Тереза Хртусова.

Низкая гибкость в работе способствует неравенству между мужчинами и женщинами на рынке. Гендерный разрыв в оплате труда в Чехии увеличился более чем на процентный пункт и достиг 17,9%, что является третьим показателем в ЕС-27. «В долгосрочной перспективе Чешская Республика входит в тройку худших стран ЕС по разрыву в оплате труда мужчин и женщин, хотя с 2016 года этот разрыв постепенно сокращается. Более выраженное сокращение в период кризиса в значительной степени объясняется статистическим феноменом, когда женщины с низкими доходами теряли доход чаще всего», — пояснила Мартина Мысликова из Института социологии.
работа Чехия
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