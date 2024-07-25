ČEZ планирует нанять 4 000 специалистов
12 сентября 2024
16:30
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Энергетическая компания ČEZ планирует в течение 10 лет нанять 4 000 специалистов с техническим образованием, главным образом благодаря инвестициям в атомную энергетику. Это связано со строительством новых блоков на атомной электростанции Дукованы, разработкой малых модульных реакторов и модернизацией существующих объектов. Однако компания также сосредоточится на привлечении специалистов в области дистрибуции, возобновляемых источников энергии, энергосберегающих технологий и цифровизации операций, сообщает пресс-секретарь ČEZ Алиса Горакова.
Сейчас в группе компаний ČEZ в Чешской Республике работает около 25 000 человек.
ČEZ уделяет особое внимание студентам: ежегодно ее программы и стажировки заканчивают около 450 человек. Компания сотрудничает с сотнями профессиональных и промышленных школ, гимназий, колледжей и университетов, организуя экскурсии, лекции, стажировки и стипендиальные программы. Например, компания проводит летние университеты на атомных электростанциях, в которых уже приняли участие почти 1 200 студентов. Учащиеся старших классов могут участвовать в трехдневных специализированных программах, посвященных различным областям энергетики.
Сейчас ČEZ готовит строительство двух новых ядерных реакторов на АЭС «Дукованы». В июле правительство приняло решение, что их должна возводить корейская компания KHNP, которая выиграла тендер. Кабинет министров отдал ей предпочтение перед французской компанией EDF. Первый из новых реакторов на АЭС «Дукованы» должен быть запущен в 2036 году.
Компания Westinghouse также участвовала в тендере, но правительство не допустило ее на следующий этап конкурса в начале этого года, заявив, что первоначальная заявка из США не соответствовала требованиям. EDF и Westinghouse оспорили результаты тендера в Управлении по защите конкуренции (ÚOHS).
До конца года ČEZ предстоит выбрать партнера для разработки и эксплуатации модульных реакторов в Чехии. Среди претендентов — Westinghouse, GE Hitachi и Rolls Royce. Полугосударственная компания планирует к 2050 году построить до 10 небольших модульных реакторов общей мощностью 3 гигаватта. Мощность действующих чешских атомных электростанций в Дукованах и Темелине составляет около 2 гигаватт для каждой.
ČEZ уделяет особое внимание студентам: ежегодно ее программы и стажировки заканчивают около 450 человек. Компания сотрудничает с сотнями профессиональных и промышленных школ, гимназий, колледжей и университетов, организуя экскурсии, лекции, стажировки и стипендиальные программы. Например, компания проводит летние университеты на атомных электростанциях, в которых уже приняли участие почти 1 200 студентов. Учащиеся старших классов могут участвовать в трехдневных специализированных программах, посвященных различным областям энергетики.
Сейчас ČEZ готовит строительство двух новых ядерных реакторов на АЭС «Дукованы». В июле правительство приняло решение, что их должна возводить корейская компания KHNP, которая выиграла тендер. Кабинет министров отдал ей предпочтение перед французской компанией EDF. Первый из новых реакторов на АЭС «Дукованы» должен быть запущен в 2036 году.
Компания Westinghouse также участвовала в тендере, но правительство не допустило ее на следующий этап конкурса в начале этого года, заявив, что первоначальная заявка из США не соответствовала требованиям. EDF и Westinghouse оспорили результаты тендера в Управлении по защите конкуренции (ÚOHS).
До конца года ČEZ предстоит выбрать партнера для разработки и эксплуатации модульных реакторов в Чехии. Среди претендентов — Westinghouse, GE Hitachi и Rolls Royce. Полугосударственная компания планирует к 2050 году построить до 10 небольших модульных реакторов общей мощностью 3 гигаватта. Мощность действующих чешских атомных электростанций в Дукованах и Темелине составляет около 2 гигаватт для каждой.
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