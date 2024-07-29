В каких случаях работодатель может потребовать справку о несудимости

В процессе отбора кандидатов просят предоставить различные документы, в число которых часто входит и справка об отсутствии судимости. Однако это документ деликатного характера, содержащий персональные данные сотрудника, на которые распространяется действие Общего регламента по защите данных (GDPR).



Справка об отсутствии судимости по закону требуется для некоторых должностей, но часто этот запрос не имеет отношения к должности.



В то же время наличие судимости не всегда может быть причиной для отстранения кандидата от участия в процессе отбора; это всегда зависит от характера преступления и должности.



Статья 316 Трудового кодекса гласит, что работодатель не имеет права запрашивать у работника (или соискателя) информацию, которая не имеет прямого отношения к выполнению работы и основным трудовым отношениям.



Кроме того, в разделе 3 указано, что работодатель не имеет права запрашивать информацию о:





беременности,

семейных и финансовых обстоятельствах,

сексуальной ориентации,

происхождении,

членстве в профсоюзе,

членстве в политических партиях или движениях,

членстве в церкви или религиозном обществе,

судимости.



Таким образом, согласно Трудовому кодексу, работодатель может запрашивать информацию о судимости только в том случае, если для этого есть соответствующая причина, связанная с характером работы. Поэтому работодатель должен обосновать необходимость получения выписки о судимости по запросу работника.



Необходимость по закону

Для некоторых профессий требуется справка о благонадежности. К ним относятся преподаватели, медицинские работники, некоторые работники финансового сектора (страхование, банковское дело), полицейские, пиротехники, государственные служащие, водители общественного транспорта, пилоты, детективы, сотрудники охраны, нотариусы, адвокаты, судьи, аудиторы, судебные приставы и т. д.



Должность для надежного человека

Помимо законов, в которых прямо указано требование о несудимости, работодатель может потребовать справку и для других должностей. Речь идет о должностях, на которые работодателю необходимо поставить «заслуживающего доверия» человека.



Например, Министерство внутренних дел утверждает, что человек, осужденный за имущественное преступление, не может быть принят в качестве почтового работника.



В то же время работодатель не вправе требовать от соискателя, претендующего на должность садовника, строителя и т. д., отсутствия судимости. Тем не менее необходимо всегда принимать во внимание состав преступления. Соискателю не может быть отказано в приеме только потому, что у него есть судимость.



Можно ли оштрафовать работодателя за требование предоставить справку о судимости?

Хотя обычно за требование предоставить справку о судимости не наказывают, это может быть правонарушением, за которое работодатель может быть оштрафован на сумму до 100 000 крон. В то же время работник может подать иск о дискриминации против работодателя и потребовать денежной компенсации за нематериальный ущерб.



Лица с судимостью часто не могут найти работу

В объявлениях мы часто встречаем требование об отсутствии судимости, даже если это не имеет отношения к работе, например, в профессиях разнорабочих. Как только работодатель узнает, что у соискателя есть судимость, он исключает его из процесса отбора. В результате многие люди с судимостью не могут найти обычную работу и переходят на незарегистрированную работу или живут на пособие.



«Мы наблюдаем растущее нежелание работодателей предоставлять работу людям с судимостью (независимо от тяжести преступления), в то время как раньше ситуация в этом отношении была лучше. Работодатели воспринимают людей с судимостью как неадаптированных и ненадежных», — говорят в Службе пробации и медиации Чешской Республики.



Как соискатели или работники могут защитить себя?

Если соискатели считают, что работодатель необоснованно исключил их из процесса отбора из-за судимости, они могут обратиться, например, в трудовую инспекцию, которая проведет расследование действий работодателя.



Они также могут подать заявление в соответствии с Законом о защите информаторов через систему информирования Министерства внутренних дел.



Если они хотят возбудить судебное дело против работодателя, они могут подать иск о дискриминации. Сотрудники, которые уже приняты на работу, могут предпринять те же шаги, если работодатель требует выписку в процессе работы или в случае какого-либо конфликта.