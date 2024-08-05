Юречка: Работники имеют право на неоплачиваемый отпуск для устранения последствий наводнения
16 сентября 2024
16:30
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Работник имеет право на отпуск без оплаты, если ему необходимо устранить последствия наводнения на своем участке. Работодатель также может разрешить ему отработать пропущенное время в другое время. Об этом заявил министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL). По его словам, подобная процедура возможна и в том случае, если человек занимается деятельностью в общественных интересах.
По словам Юречки, речь идет о случаях, когда люди должны расчистить свои дома сразу после наводнения, предоставить предметы первой необходимости или, например, оформить новые документы. «В этот момент человек имеет право прибегнуть к препятствию со стороны работника, ему не нужно приходить на работу. Однако он должен уведомить об этом своего работодателя и не имеет права на зарплату», — сказал министр в эфире Чешского телевидения.
По словам министра, человек также имеет право на отпуск без сохранения заработной платы, если он устраняет ущерб на основании общественных интересов или оказывает помощь другому лицу. «Во всех случаях необходимо доказать работодателю наличие помехи для работы и ее продолжительность», — отметил Юречка.
По словам Юречки, если родители вынуждены оставаться дома с маленькими детьми из-за закрытия школы или детского сада, они также имеют право на так называемое пособие по уходу.
По словам министра, люди также могут обратиться за срочной материальной помощью, которую можно запросить в центрах занятости или, например, через веб-форму.
В понедельник правительство обсудит вопрос о материальной помощи пострадавшим районам.
По словам министра, человек также имеет право на отпуск без сохранения заработной платы, если он устраняет ущерб на основании общественных интересов или оказывает помощь другому лицу. «Во всех случаях необходимо доказать работодателю наличие помехи для работы и ее продолжительность», — отметил Юречка.
По словам Юречки, если родители вынуждены оставаться дома с маленькими детьми из-за закрытия школы или детского сада, они также имеют право на так называемое пособие по уходу.
По словам министра, люди также могут обратиться за срочной материальной помощью, которую можно запросить в центрах занятости или, например, через веб-форму.
В понедельник правительство обсудит вопрос о материальной помощи пострадавшим районам.
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