Чехи боятся менять работу. В то же время больше всего от перемен выиграют те, кто сам этого не ожидает
20 сентября 2024
12:30
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Оптимизм компаний в отношении планов найма довольно осторожный. В следующем квартале 31% работодателей хотят нанять новых сотрудников, а 21% ланируют уволить сотрудников. Среди долгосрочных проблем рынка труда можно назвать тот факт, что люди часто не меняют работу, хотя и хотели бы ее улучшить. Однако компании часто не хотят увольнять лишних сотрудников. Они не смогли бы найти новых, если бы они им понадобились быстро.
По данным HR-агентства ManpowerGroup CR, которое регулярно отслеживает планы компаний по подбору персонала, рынок труда в Чехии закостенелый. «Чехия — это страна в Евросоюзе, где люди реже всего меняют работу», — сказала директор агентства Ярослава Резлерова.
«В отдельных видах бизнеса, например в обрабатывающей промышленности, преобладает искусственная занятость. Иными словами, компании боятся, что поиск новых людей окажется трудным, поэтому они сохраняют существующих работников, даже если в настоящее время для них нет работы. Нанять нового сотрудника для них обходится на четверть дороже, чем пытаться удержать существующего», — рассказала она.
При этом она не единственная, кто уже давно обращает внимание на эту ситуацию. «Учитывая структуру рабочей силы, компании не могут прибегать к увольнениям, потому что им будет не хватать этих уволенных работников, когда спрос возобновится. Окупаемость требует времени, администрирования и финансов», — подтвердил аналитик Райффайзенбанка Мартин Крон.
Опасения преувеличены
Более существенному движению рынка труда препятствует и то, что вакансии преимущественно находятся там, где наименьшая доля безработных. Например в Праге или в Среднечешском крае. Но жилье там тоже дорогое.
По мнению Йиржи Шатавы из Министерства труда и социальных дел, еще одним фактором заморозки рынка труда является то, что люди боятся менять работу. «И это вдвойне верно, если после увольнения они встают на учет в службу занятости и получают пособие по безработице. Но данные показывают, что опасения часто неоправданно преувеличены», — заявил Шатава.
По его словам, соискателям обычно удается найти новую работу с зарплатой на 8% выше. «Как будто они каждый год получают одну дополнительную месячную зарплату от своего нового работодателя. При этом больше заработают от смены места работы те, кого вы совсем не ожидаете. Например, женщины 40 лет, которые ушли с прежней работы вынужденно или по серьезным причинам», — добавил он, добавив, что их доходы после смены места работы увеличиваются в среднем на 11%.
Спрос на специалистов
Что касается уже упомянутых планов найма на следующий квартал, то, по данным ManpowerGroup, ситуация относительно стабильна. «Наибольший уровень оптимизма на конец года наблюдается в секторе информационных технологий», — сказала Резлерова. Почти половина компаний хотят нанять туда новых людей, и только 13% хотят их уволить.
Важную роль в этом играют новые правила кибербезопасности. «Компании ищут специалистов в этой области», — сказал Йиржи Халбрштат из ManpowerGroup.
Пессимизм сохраняется уже больше года в государственном и некоммерческом секторе, где почти треть работодателей увольняют работников, тогда как только 16% хотят их нанять. Сложнее всего будет в компаниях численностью до десяти человек. Почти две пятых из них планируют увольнения, и только 8% планируют нанять сотрудников.
Альтернатив для соискателей работы становится меньше, стартовые зарплаты растут в основном на ключевых позициях.
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