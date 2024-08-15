То, что предлагают школы в Чехии, совершенно не соответствует спросу компаний, — говорит эксперт

Убедите своими финансовыми результатами и бизнес-историей, а затем участвуйте в международных соревнованиях. EY ищет лучшего предпринимателя Чехии. В прошлом успеха добились бизнес-матадоры, такие как владелец Koh-i-noor Властислав Бржиза, король 3D-печати Йозеф Пруша или мировой лидер в производстве виниловых пластинок и владелец GZ Media Зденек Пельц.





«История конкурса очень богатая, и мы видим, как развивались предприятия и предприниматели на протяжении многих лет. Можно сказать, что они предоставляют все более сложные услуги, производят более сложные продукты», — говорит Мартина Кнейфлова, управляющий партнер EY. «Все еще существует большой возрастной состав предпринимателей, но сегодня они имеют значительно больший охват за рубежом. Видно, что Чехия — гораздо более развитая страна, и предприниматели, которые сегодня обращаются в нее, обычно имеют несколько филиалов за рубежом», — добавляет Кнейфлова.





Расширение зарубежного присутствия





По ее словам, нынешние предприниматели имеют за плечами более длительную историю бизнеса, чем победители прошлых десятилетий и начала конкуренции. Однако их объединяет решимость и смелость браться за дела, которые зачастую неопределенны.





Однако лавров мировых соревнований ни один чех еще не завоевал. «Я думаю, что это всегда большое противоречие с реальностью и тем, насколько велики некоторые зарубежные компании. Примером может служить прошлогодний победитель конкурса — индиец Веллаян Суббия, исполнительный вице-председатель и владелец компании Tube Investments of India, которая существует на рынке уже несколько десятилетий и стоит несколько десятков миллиардов долларов. К сожалению, таких компаний в Чехии у нас нет», — добавляет она.





В целом она считает, что не только молодые предприниматели, участвующие в конкурентной борьбе, но и нынешнее поколение Z и миллениалы более смелы, чем их предшественники. «У них огромное желание сделать что-то, имеющее дополнительную добавленную стоимость. Они хотят оставить после себя наследие и участвовать в улучшении работы общества. Я не видела такого видимого совпадения в предыдущих поколениях», — добавляет она. «Им нужно все попробовать, испытать все возможное, и они не хотят стоять на месте. Это очень приятно, но с точки зрения работодателей это не всегда может быть идеально», — добавляет она.





По ее словам, молодые предприниматели могут стать теми, кто «выведет Чехию и чешскую экономику с того перепутья, на котором оказалась страна». «Они очень выразительные личности, они не боятся сказать то, что думают, предложить решение или даже протянуть руку помощи. Мне это кажется очень важным», — добавляет Кнейфлова.





По ее словам, лучшее образование в целом помогло бы «запустить» страну.





«Предлагаемые сейчас направления обучения не в полной мере соответствуют рыночному спросу. Хорошо, что у нас много гуманитарных наук, но спрос со стороны работодателей совсем другой», — добавляет Кнейфлова. По ее словам, следует больше поддерживать высокотехнологичные отрасли и профессиональные направления образования, такие как инженерное дело и тому подобное.





«Компании потом сами обучают своих сотрудников, но не всегда им это удается. Особенно с молодым поколением может случиться так, что они обучают сотрудника, но потом он хочет искать в другом месте. Если бы он уже все изучил в университете, было бы гораздо лучше», — добавляет Кнейфлова.





По ее словам, другое дело — относительно жесткий трудовой кодекс и непредсказуемость правовой среды. «В Чехии происходит невероятное количество изменений. По профессии я налоговый консультант, и если посмотреть на количество поправок, только в Закон о подоходном налоге, то это невероятное количество. Компаниям очень помогло бы, если бы они могли планировать, скажем, на пять лет вперед и знать, что за это время не произойдет никаких изменений. Очень сложно реагировать на изменения, которые принимаются, например, только в конце года. Трудно планировать, когда не знаешь, что будет дальше», — добавляет Кнейфлова.







