Гибкий график лишь в Праге. Как матери с маленькими детьми находят работу

37-летняя Элишка Вимберски приехала в Прахатице. «Мой муж родом отсюда. А поскольку он унаследовал компанию своего отца, которую нельзя перенести, мы остались здесь», — рассказывает дипломированный историк и менеджер по туризму, которая последние десять лет работала в международной корпорации на различных должностях в отделе кадров. Но теперь, похоже, ей придется распрощаться со своей нынешней работой. Совмещать материнство и поездки в Прагу из Шумавы невозможно, а желание работодателей предоставлять работу на дому становится все меньше.



На самом деле, сразу после рождения ребенка удаленная работа в компании еще не была проблемой. «Теперь начальство смотрит на это по-другому. Сейчас у меня есть исключение: с апреля я помогаю своей прежней команде около 20 часов в месяц», — говорит Вимберски. В то же время она не надеется вернуться в ту же компанию после отпуска по уходу за ребенком. Каждый день ездить из Прахатице в Прагу нереально, а совмещать это с тем, чтобы забирать ребенка из учреждения, невозможно.



Что касается детского учреждения, найти подходящее сложно. В городе есть детский сад, но он принимает только детей с трех лет. В соседнем поселке есть игровая группа. «Там должны принимать двухлетних детей, и я надеюсь, что в следующем году у нас все получится. В остальном, кроме государственных детских садов, которые принимают только с трех лет, и одного клуба для мам „Работа и игра“, больше ничего нет», — говорит она.



Куда она вернется на работу после отпуска по уходу за ребенком, Вимберски пока не знает. Ее нынешняя должность будет занята новым человеком с декабря, так что она потеряет свое место. «Я думаю о том, чтобы пройти переобучение. Здесь можно найти работу на производстве, в инженерной сфере. Возможно, в конце концов мне придется ездить в Ческе-Будеёвице», — размышляет она.



До Ческе-Будеёвице тоже неблизко — три четверти часа езды на машине. При этом найти работу с частичной занятостью практически невозможно. Но вариант остаться дома с дочерью на более длительный срок она не приемлет. «Дома я бы, наверное, сошла с ума. На работе ты хотя бы получаешь психологическую передышку», — утверждает она, добавляя, что у других матерей в ее районе соотношение 50:50. Некоторые из них вернулись бы на работу раньше, но им некуда идти и некуда девать детей.



Только 7% родителей не хотят работать во время отпуска по уходу за ребенком

Согласно недавнему исследованию Mumdoo, платформы, которая помогает родителям вернуться на работу после отпуска по уходу за ребенком, только 7% родителей не хотят работать во время декретного или родительского отпуска. Остальные 93% хотели бы зарабатывать дополнительные деньги в той или иной степени, говорится в исследовании. Однако, по данным Mumdoo, только 52% из них действительно работают, поскольку ряд препятствий мешает им это сделать. По её словам, из-за этого чешское государство теряет до 10 миллиардов крон в год. Платформа провела аналогичный опрос осенью прошлого года, но теперь значительно расширила его и увеличила число респондентов: в этом году она собрала данные более чем 10 000 родителей по всей Чехии.



Одним из самых больших препятствий для возвращения на работу, по мнению Mumdoo, является нехватка мест в государственных детских садах и игровых группах. В так называемых игровых группах могут находиться только около 23 000 детей старше шести месяцев, а в государственных яслях — около 35 000 детей в возрасте от двух лет и старше. Однако в Чехии сейчас более 300 000 человек находятся в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком, 98% из них — женщины.



Согласно исследованию, среди других ключевых факторов, исключающих родителей — особенно матерей детей в возрасте до четырёх лет из рынка труда, — отсутствие гибких условий труда, которые позволили бы им совмещать работу с уходом за маленьким ребенком. По данным опроса, 97% родителей, которые хотели бы работать, желали бы иметь гибкие условия труда в той или иной форме. Чаще всего это гибкий график работы и выбор места работы. Около половины респондентов хотели бы иметь возможность устанавливать количество рабочих часов в месяц.



В исследовании Mumdoo также говорится, что пожелания и представления родителей о том, как они могли бы работать, не сильно отличаются в разных странах. А вот подход работодателей к этим требованиям различается в зависимости от региона. Родители в Праге и Среднечешском крае имеют наиболее гибкие условия в отношении места работы, рабочего времени и возможности выбора количества рабочих часов. Меньше всего работодатели готовы пойти навстречу родителям в Устецком, Карловарском, Краловеградецком и Моравско-Силезском краях.



«Подавляющее большинство чешских женщин хотят работать хотя бы частично, ухаживая за своими детьми, но ряд препятствий мешает им это сделать. Таким образом, декретный отпуск или отпуск по уходу за ребенком в Чехии многим из них может напоминать домашний арест, которого они на самом деле не заслуживают. В большинстве семей основное бремя по уходу за детьми и ведению домашнего хозяйства уже лежит на их плечах, и если они хотят работать во время декретного отпуска или отпуска по уходу за ребенком, у них просто должна быть такая возможность», — говорит Андреа Германова, соавтор исследования и HR-эксперт компании Mumdoo.



Она говорит, что мы сами виноваты

35-летняя Барбора переехала в Гумполец с мужем и двумя детьми год назад из Праги. Они построили дом на Высочине, что, по ее словам, оказалось большой проблемой, когда нужно было записать детей в местный детский сад. «Детям было три и два с половиной года, когда весной я попыталась узнать заранее, есть ли шанс устроить их в детский сад осенью. Но директор, которая отвечает за все детские сады в Гумпольце, очень грубо мне отказала», — рассказывает Барбора.



«В довольно неприятном тоне она сказала мне по телефону, что я вообразила, будто хочу устроить обоих детей в детский сад, и что мы сами виноваты, не надо было переезжать. И если мы собираемся строить дом, то должны отдать детей в частный». В конце концов, они с мужем отдали детей в частный детский сад, хотя это требует от них значительных финансовых затрат, что не совсем целесообразно в условиях, когда стабильный доход пока есть только у мужа Барборы, который время от времени ездит из Гумпольца в Прагу. Она все еще ищет работу, но не намерена возвращаться на прежнее место. «Темп работы там был несовместим с созданием семьи, к тому же должность в Праге, и нам с мужем нереально ездить на работу, кто-то должен забирать детей из детского сада», — объясняет молодая мама.



Поэтому сейчас она ищет работу в Гумпольце и его окрестностях или на дому. Барбора по профессии специалист по интернет-маркетингу. Однако компании не предлагают возможности работать из дома. И тут возникает другая проблема. «В настоящее время, когда я открыто говорю на собеседовании, что у меня есть дети, меня исключают из процесса отбора. Однажды они даже написали это в моем электронном письме», — рассказывает Барбора. — А ведь я человек, который постоянно работает и при этом является родителем, хотя бы на минимальной занятости».



В то же время Барбора, как и Элишка Вимберски, рассказывает, что не может представить себе, как можно полностью сидеть дома с детьми. «Я люблю свою работу, и она необходима мне для душевного благополучия. Но я думаю, что то, что происходит со мной сейчас, — это своего рода карма. Раньше я не очень понимала, чем целыми днями занимаются женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком», — смеется она.



Когда работодатели открыты, это работает



31-летняя Барбора Вичара из Кутна-Горы, можно сказать, сорвала джекпот, когда дело дошло до работы. Вичара работает креативщиком на платформе Voyo TV, а также ведет собственный бизнес. Она занимается маркетинговыми стратегиями и создает рекламные кампании для шоу, сериалов или своих клиентов. По ее словам, благодаря прогрессивному начальнику она может организовать домашний офис и планировать работу так, как ей удобно. «Мне удается работать по ночам, и в то же время у нас в Кутна-Горе есть две бабушки, которые очень помогают», — рассказывает Вичарова.



В отличие от других женщин, она пока не планирует отдавать своего почти трехлетнего ребенка в детский сад, хотя скоро у него появится братик или сестричка. «Предложение детских садов здесь довольно ограниченное. Хорошие ясли переполнены, и очередь в них расписана на три года вперед. А в других местах ничего не изменилось с тех пор, как я туда ходила», — смеется Барбора. Пока за ее сыном будут присматривать бабушки, а иногда она и ее партнер делят эту обязанность между собой.



Благодаря гибкости работодателя Вичарова фактически не прекращала работать и не собирается останавливаться со вторым ребенком. «В то же время я понимаю, что в ближайшие пять лет ездить в Прагу не получится», — отмечает она, добавляя, что предпочла бы сохранить текущую рабочую модель, пока дети не подрастут. «Если компании открыты для найма матерей на удаленку, это вполне возможно», — утверждает она.



Работе Барбары иногда завидуют ее друзья с детьми. «Они спрашивают, где я нашла такую возможность, потому что им тоже нужно что-то подобное. В Кутна-Горе не так много рабочих мест, большинство людей ездят в Прагу», — объясняет она. На вопрос, встречала ли она женщин, которые хотят сидеть дома с детьми и не работать, она отвечает твердо: «Нет».



«Это видно по тому, что если они не находят работу, то проявляют активность в других сферах. В этом году мы создали сообщество под названием „Дипломатки“. Мы организуем лекции, вдохновляем друг друга и стремимся развиваться вместе, а не просто сидеть дома с детьми. Если они не могут найти работу, они все равно активны, устраивая мероприятия или занимаясь саморазвитием», — рассказывает Вичарова. Она сама не может представить себя без работы. «Думаю, тогда я была бы гораздо худшей матерью. Парадоксально, но, занимаясь чем-то другим, ты с большим нетерпением ждёшь встречи с детьми и больше наслаждаешься временем с ними. И ещё я считаю, что без работы быстро бы выпала из индустрии», — подытожила она.