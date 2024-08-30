Зарплата чехов может увеличиться на тысячи крон благодаря иностранцам

Правительство утвердило минимальную заработную плату в размере 20 800 крон на следующий год. Ряд компаний, в которых уже нет возможности заполнять вакансии чешскими работниками и поэтому вынуждены искать за пределами границ, с нетерпением ждут нового уровня заработной платы, установленного государством: минимальной зарплаты для работника, приехавших из третьих стран.





А по данным Seznam Zpráv, уровень заработной платы составляет 29 120 крон, что в 1,4 раза превышает минимальную заработную плату. В то же время компаниям также придется скорректировать заработную плату чешских рабочих, чтобы не подвергать их дискриминации.





Почему это может произойти? Работодатели используют Программу квалифицированных сотрудников для импорта работников из-за границы. Цель состоит в том, чтобы ускорить администрирование, необходимое для получения вида на жительство работника в обмен на критерии, установленные государством, включая минимальный размер зарплаты или заработной платы, которую работник будет получать в течение всего срока трудовых отношений.





До сих пор минимальная зарплата привязана к «гарантированной зарплате» в 1,2 раза. Однако с поправкой это понятие исчезло из Трудового кодекса, и со следующего года уровень заработной платы нужно устанавливать по-другому.





«Идут межведомственные дебаты о замене нынешнего 1,2-кратного гарантированного размера заработной платы другим критерием, одним из обсуждаемых вариантов является критерий 1,4-кратного гарантированного размера заработной платы. Кстати, этот критерий уже закреплен в Проекте трудовой миграции из Индонезии, который правительство одобрило в июне этого года», — говорит Милуше Трефанцова из пресс-службы Минпромторга, которая является главным менеджером Квалифицированной Программы для сотрудников.





В то же время Милуше Трефанцова утверждает, что уровень заработной платы является и в переносном смысле обязательным для чешских рабочих. В Чехии действует принцип равной оплаты за равный труд. «Поэтому не должно быть неоправданных различий в оплате труда между чешскими и иностранными рабочими», — объясняет Трефанцова.





Работодатели воспринимают это как угрозу





Однако для работодателей установленный таким образом уровень требуемой зарплаты является проблемой. Габриэла Хрбачкова, вице-президент Ассоциации поставщиков кадровых услуг и член правления Ассоциации малых и средних предприятий и торговцев Чешской Республики, описывает, что программа корректирует так называемую фиксированную часть заработной платы и работники обычно получают различные дополнительные выплаты, которые, однако, не подлежат взысканию.





По словам Габриэлы Грбачковой, регулярная ежемесячная фиксированная заработная плата в сегментах, где требуются иностранные рабочие, должна составлять от 23 000 до 26 000 крон.





«Им это абсолютно фундаментально угрожает, и они будут исключены из возможности подать заявку на участие в этих умных миграционных программах. Они не смогут соответствовать критериям заработной платы, они не смогут с января выплатить всем своим сотрудникам фиксированную надбавку в размере от трех до шести тысяч крон», — говорит Габриэла Хрбачкова, сама генеральный директор кадрового агентства Hofmann Personal.





По мнению компании Грбачека, производство которой находится под угрозой из-за нехватки рабочих рук, они окажутся в еще худшем положении.





Президент Конфедерации союзов работодателей и предпринимателей Чехии Иржи Горецкий размышляет, почему прорабатывается вариант повышения средней заработной платы в 1,4 раза. Описана конкретная ситуация в текстильной промышленности.





«В автомобильной промышленности это может вообще не иметь значения, но у нас есть отрасль, где это проблема. В июле средняя зарплата в швейной промышленности составляла 26 501 крон. Если бы эта мера вступила в силу, начинающий работник в 2025 году должен был бы иметь стартовую зарплату в размере 29 120 крон», — описывает Горецкий, добавляя, что цена на одежду будет выше. Отрасль определяется рынком, если бы заработная плата выросла, цена на продукцию также должна была бы вырасти, и существует риск того, что компания перестанет ее продавать.





«Как правило, это деревообрабатывающая промышленность, текстильная промышленность, но также и сельское хозяйство», — говорит президент конфедерации.





Йозеф Стршедула, председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов, с другой стороны, равнодушен к опасениям работодателей по поводу потери конкурентоспособности. «Если кто-то боится доплатить кому-то в 1,4 раза больше минимальной зарплаты, то лучше учитывать состояние своего бизнес-плана», — отвечает Стршедула.





Программа квалифицированных сотрудников была запущена в сентябре 2019 года, и в этом году ее прошли 89 000 иностранных работников.