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Зарплата чехов может увеличиться на тысячи крон благодаря иностранцам

Новости 420on
2 октября 2024
14:00
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Государство занимается изменением уровня минимальной заработной платы для компаний, охотящихся за работниками за пределами Евросоюза. Она может увеличиться на несколько тысяч крон. Это также должно оказать влияние на Чешскую Республику, поскольку здесь действует правило «равная оплата за равный труд».
Правительство утвердило минимальную заработную плату в размере 20 800 крон на следующий год. Ряд компаний, в которых уже нет возможности заполнять вакансии чешскими работниками и поэтому вынуждены искать за пределами границ, с нетерпением ждут нового уровня заработной платы, установленного государством: минимальной зарплаты для работника, приехавших из третьих стран.

А по данным Seznam Zpráv, уровень заработной платы составляет 29 120 крон, что в 1,4 раза превышает минимальную заработную плату. В то же время компаниям также придется скорректировать заработную плату чешских рабочих, чтобы не подвергать их дискриминации.

Почему это может произойти? Работодатели используют Программу квалифицированных сотрудников для импорта работников из-за границы. Цель состоит в том, чтобы ускорить администрирование, необходимое для получения вида на жительство работника в обмен на критерии, установленные государством, включая минимальный размер зарплаты или заработной платы, которую работник будет получать в течение всего срока трудовых отношений.

До сих пор минимальная зарплата привязана к «гарантированной зарплате» в 1,2 раза. Однако с поправкой это понятие исчезло из Трудового кодекса, и со следующего года уровень заработной платы нужно устанавливать по-другому.

«Идут межведомственные дебаты о замене нынешнего 1,2-кратного гарантированного размера заработной платы другим критерием, одним из обсуждаемых вариантов является критерий 1,4-кратного гарантированного размера заработной платы. Кстати, этот критерий уже закреплен в Проекте трудовой миграции из Индонезии, который правительство одобрило в июне этого года», — говорит Милуше Трефанцова из пресс-службы Минпромторга, которая является главным менеджером Квалифицированной Программы для сотрудников.

В то же время Милуше Трефанцова утверждает, что уровень заработной платы является и в переносном смысле обязательным для чешских рабочих. В Чехии действует принцип равной оплаты за равный труд. «Поэтому не должно быть неоправданных различий в оплате труда между чешскими и иностранными рабочими», — объясняет Трефанцова.

Работодатели воспринимают это как угрозу

Однако для работодателей установленный таким образом уровень требуемой зарплаты является проблемой. Габриэла Хрбачкова, вице-президент Ассоциации поставщиков кадровых услуг и член правления Ассоциации малых и средних предприятий и торговцев Чешской Республики, описывает, что программа корректирует так называемую фиксированную часть заработной платы и работники обычно получают различные дополнительные выплаты, которые, однако, не подлежат взысканию.

По словам Габриэлы Грбачковой, регулярная ежемесячная фиксированная заработная плата в сегментах, где требуются иностранные рабочие, должна составлять от 23 000 до 26 000 крон.

«Им это абсолютно фундаментально угрожает, и они будут исключены из возможности подать заявку на участие в этих умных миграционных программах. Они не смогут соответствовать критериям заработной платы, они не смогут с января выплатить всем своим сотрудникам фиксированную надбавку в размере от трех до шести тысяч крон», — говорит Габриэла Хрбачкова, сама генеральный директор кадрового агентства Hofmann Personal.

По мнению компании Грбачека, производство которой находится под угрозой из-за нехватки рабочих рук, они окажутся в еще худшем положении.

Президент Конфедерации союзов работодателей и предпринимателей Чехии Иржи Горецкий размышляет, почему прорабатывается вариант повышения средней заработной платы в 1,4 раза. Описана конкретная ситуация в текстильной промышленности.

«В автомобильной промышленности это может вообще не иметь значения, но у нас есть отрасль, где это проблема. В июле средняя зарплата в швейной промышленности составляла 26 501 крон. Если бы эта мера вступила в силу, начинающий работник в 2025 году должен был бы иметь стартовую зарплату в размере 29 120 крон», — описывает Горецкий, добавляя, что цена на одежду будет выше. Отрасль определяется рынком, если бы заработная плата выросла, цена на продукцию также должна была бы вырасти, и существует риск того, что компания перестанет ее продавать.

«Как правило, это деревообрабатывающая промышленность, текстильная промышленность, но также и сельское хозяйство», — говорит президент конфедерации.

Йозеф Стршедула, председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов, с другой стороны, равнодушен к опасениям работодателей по поводу потери конкурентоспособности. «Если кто-то боится доплатить кому-то в 1,4 раза больше минимальной зарплаты, то лучше учитывать состояние своего бизнес-плана», — отвечает Стршедула.

Программа квалифицированных сотрудников была запущена в сентябре 2019 года, и в этом году ее прошли 89 000 иностранных работников.
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