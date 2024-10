Проблемы с психическим здоровьем сотрудников обходятся экономике ЕС в 170 млрд евро в год

По данным исследователей, 60% населения мира работает, и до 15% взрослых трудоспособного возраста страдают психическими заболеваниями. «При этом стресс на работе является одним из ключевых факторов риска для психического здоровья. В 2022 году 27% работников в Европейском союзе страдали от стресса, депрессии и тревоги», — говорит Томаш Елинек, клинический психолог и методист исследовательской программы NUDZ Public Mental Health. Психическое здоровье также влияет на экономику, поскольку его ухудшение приводит к снижению производительности труда и невыходам на работу.



По словам директора NUDZ Петра Винклера, несмотря на то что существуют примеры передовой практики и политики в этой области, а также относительно достоверные данные об эффективности и экономической выгоде программ по охране психического здоровья на рабочем месте, работодатели в Чехии и Европе, как правило, не имеют профилактических программ. В некоторых случаях, когда им становится известно о проблемах, например, связанных с самоубийствами на рабочем месте, низкой производительностью труда или высоким уровнем выгорания топ-менеджеров, они начинают прибегать к быстрым решениям, которые не помогают. «Это часто происходит под влиянием „индустрии благополучия“, которая предлагает и даже навязывает простые, но дорогие и неэффективные решения». Национальная или международная сертификация работодателей, поддерживающих психическое здоровье, помогла бы четко разграничить качественные программы», — говорит Винклер.



Психическое здоровье является темой такого сайта, как opatruj.se, которым управляет NUDZ. Помимо тестов, посетители могут найти советы о том, как снять стресс на работе. «Главное — выполнять работу, которая имеет смысл и приносит удовлетворение. Такая работа приносит больше удовольствия и мотивирует людей на достижение лучших результатов. Рабочая атмосфера также имеет решающее значение: коллеги, среди которых вы, так сказать, вписываетесь, вдохновляющее руководство и соответствие ваших ценностей тем, которые пропагандирует компания, в которой вы работаете», — добавил Елинек.



В этом году NUDZ планирует запустить проект HARMONY (Healthy And Resilient Mindset with Organized, Nurturing digital tools for Your mental health), в котором участвует консорциум учреждений из восьми европейских стран. Он призван помочь улучшить знания и навыки в области профилактики и укрепления психического здоровья на рабочем месте. «Этому должно способствовать сотрудничество между университетами, организациями, предоставляющими услуги по обучению и повышению квалификации, исследовательскими институтами, экспертами по охране труда, поставщиками услуг и другими участниками рынка труда», — пояснил Елинек. Проект направлен на поддержку малых и средних предприятий, а также на разработку инструмента искусственного интеллекта, который поможет предотвратить возникновение или обострение проблем с психическим здоровьем.



С прошлого года NUDZ реализует проект «Профилактика и поддержка психического здоровья взрослого населения в Чешской Республике». Его цель — предоставить организациям рекомендации по составлению карты психического здоровья, благополучия и удовлетворенности сотрудников, а также предложить возможные решения по предотвращению стресса, выгорания и оказанию первой помощи при проявлениях наиболее распространенных психических заболеваний, таких как депрессия, тревожность, а также алкоголизм. «Неотъемлемой частью таких программ является обучение руководителей, направленное на улучшение их отношения к открытой коммуникации и дестигматизации темы психического здоровья на рабочем месте», — говорит Славомира Пуканова, координатор профессиональной деятельности в NUDZ.