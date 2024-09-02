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Сколько учителей начальной школы хотят бросить работу?

Новости и статьи
18 октября 2024
21:00
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Из профессии хотят уйти более 13% учителей начальной школы, причины зависят от возраста. Если для молодых учителей ключевым фактором является низкая зарплата, то для учителей старшего возраста решающее значение имеют другие факторы, следует из анализа, проведенного Яной Страховой и Ярославой Симоновой из Национального института SYRI.
Об этом сообщил сегодня в пресс-релизе Филип Врана, пресс-секретарь института.

По мнению исследователей, для удержания учителей в профессии важны достаточное материальное вознаграждение, состав коллектива, педагогическое руководство и инновационность школы. В среднем за последние три года зарплата учителей росла быстрее, чем у других работников, но это повышение ощущалось в основном пожилыми учителями, говорят исследователи. Данные показывают, что учителя старше 55 лет получают на 25% больше, чем учителя моложе 35 лет.

«Поэтому чешская образовательная политика должна быть направлена не только на общее повышение зарплаты учителей, но и на корректировку этого повышения в течение учительской карьеры. Стартовая зарплата важна для удержания молодых людей в профессии, в то время как другие факторы влияют на решения на более поздних этапах карьеры», — говорит Стракова.

В своем исследовании, опубликованном в Международном журнале управления образованием, ученые SYRI подчеркнули важность лидерства — способности и умения руководить, мотивировать и вдохновлять других на достижение общей цели. «В школах, где директор поддерживает своих учителей и заботится об их профессиональном развитии, учителя с большей вероятностью останутся, чем там, где руководство не выполняет эту функцию», — говорит Стракова.

Удовлетворенность преподавательского состава зависит от качества работы директора, что отражается, в частности, на том, как учителя воспринимают свою профессию. Но это проблема, говорит она, поскольку чешская система образования характеризуется необычайно высокой степенью автономии школ. В результате у директоров школ остается мало времени на управление образованием, а во многих случаях они даже не считают это своей основной задачей.

«Важность лидерства для удержания учителей в профессии является ключом к изменению взглядов на роль директора школы. Это было наглядно продемонстрировано во время пандемии ковида. Учителя, которые чувствовали поддержку со стороны руководства школы, были более удовлетворены своей работой и реже уходили из профессии», — сказала Стракова. Она добавила, что решение остаться в профессии также зависит от доли социально и экономически неблагополучных учеников.

По словам исследователей, намерение уволиться также выше в школах с большим дефицитом оборудования и в школах с более низким уровнем инноваций. «Чем менее инновационной, а значит, более негибкой является школа, тем выше тенденция к уходу из профессии», — говорит Стракова.
образование Министерство образования Чехия работа
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