Сколько учителей начальной школы хотят бросить работу?

Об этом сообщил сегодня в пресс-релизе Филип Врана, пресс-секретарь института.



По мнению исследователей, для удержания учителей в профессии важны достаточное материальное вознаграждение, состав коллектива, педагогическое руководство и инновационность школы. В среднем за последние три года зарплата учителей росла быстрее, чем у других работников, но это повышение ощущалось в основном пожилыми учителями, говорят исследователи. Данные показывают, что учителя старше 55 лет получают на 25% больше, чем учителя моложе 35 лет.



«Поэтому чешская образовательная политика должна быть направлена не только на общее повышение зарплаты учителей, но и на корректировку этого повышения в течение учительской карьеры. Стартовая зарплата важна для удержания молодых людей в профессии, в то время как другие факторы влияют на решения на более поздних этапах карьеры», — говорит Стракова.



В своем исследовании, опубликованном в Международном журнале управления образованием, ученые SYRI подчеркнули важность лидерства — способности и умения руководить, мотивировать и вдохновлять других на достижение общей цели. «В школах, где директор поддерживает своих учителей и заботится об их профессиональном развитии, учителя с большей вероятностью останутся, чем там, где руководство не выполняет эту функцию», — говорит Стракова.



Удовлетворенность преподавательского состава зависит от качества работы директора, что отражается, в частности, на том, как учителя воспринимают свою профессию. Но это проблема, говорит она, поскольку чешская система образования характеризуется необычайно высокой степенью автономии школ. В результате у директоров школ остается мало времени на управление образованием, а во многих случаях они даже не считают это своей основной задачей.



«Важность лидерства для удержания учителей в профессии является ключом к изменению взглядов на роль директора школы. Это было наглядно продемонстрировано во время пандемии ковида. Учителя, которые чувствовали поддержку со стороны руководства школы, были более удовлетворены своей работой и реже уходили из профессии», — сказала Стракова. Она добавила, что решение остаться в профессии также зависит от доли социально и экономически неблагополучных учеников.



По словам исследователей, намерение уволиться также выше в школах с большим дефицитом оборудования и в школах с более низким уровнем инноваций. «Чем менее инновационной, а значит, более негибкой является школа, тем выше тенденция к уходу из профессии», — говорит Стракова.