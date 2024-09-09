17 обязанностей на одном рабочем месте? Чешских бухгалтеров душит бюрократия

Для компаний эта профессия незаменима. Хотя это подразумевает стабильную занятость, это также означает работу сверхурочно или выполнение рутинных задач во время отпуска.



Поэтому консалтинговые и бухгалтерские фирмы чаще всего создают небольшие команды примерно из 10 человек, где есть взаимное сотрудничество, быстрое обучение новичков и взаимозаменяемость.



Устоявшееся представление о незаметном, но строгом бухгалтере постепенно уходит из чешской среды. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Perfect Crowd для фирмы Účetní v sukni и Ассоциации чешских бухгалтеров, а также отношение консалтинговых фирм, в которых работают бухгалтеры. Оказалось, что точность имеет решающее значение, а также терпение, готовность работать сверхурочно и разностороннее образование.



«Помимо финансовой отчетности, бухгалтеры обычно общаются с властями, составляют финансовые отчеты, декларации по НДС и подоходному налогу, готовят документы для банка, занимаются оптимизацией налогов и многое другое», — говорит Ленка Черна, управляющий партнер компании Účetní v sukni.



Она добавляет, что в среднем бухгалтер отвечает за выполнение до 17 зачастую очень разных задач. Часто это не только бухгалтерская деятельность: до 58% бухгалтеров также отвечают за работу с персоналом.



Необходимый, но заменяемый

Поскольку важные задачи часто не терпят отлагательств, многие предприниматели считают бухгалтеров незаменимыми. К сожалению, как показывает вышеупомянутый опрос, им часто приходится работать по вечерам, в выходные или праздничные дни. До четверти бухгалтеров работают таким образом шесть-семь дней в неделю, а 7% не могут оторваться от компьютера даже в отпуске.



«Иногда это может быть просто ответ на электронное письмо, но 7% бухгалтеров заявили, что работают полный рабочий день во время отпуска. На мой взгляд, это говорит о требовательности и важности нашей отрасли, а также о необходимости внедрения современных технологий, чтобы сделать работу бухгалтеров проще и быстрее», — отмечает Йитка Зелена, еще один управляющий партнер компании Účetní v sukni.



Комментарии местных компаний показали, что незаменимость профессии становится проблемой, особенно для тех бухгалтеров, которые имеют ИП и работают на внешнем рынке с несколькими клиентами одновременно. В компаниях, с которыми проводились интервью, сверхурочная работа является лишь эпизодической проблемой и связана в основном с закрытием отчетности и чрезвычайными ситуациями. Во время праздников бухгалтеры вообще не работают, а отдельные члены команды подменяют друг друга.



«В нашей компании мы следим за соблюдением сроков и эффективным общением с клиентами, что значительно облегчает нашу повседневную работу. Благодаря этому нашим бухгалтерам не так часто приходится работать по выходным. Они могут уезжать в отпуск, чтобы по-настоящему отдохнуть, ведь у нас есть взаимозаменяемость», — подтверждает Ленка Чернохуба, руководитель отдела бухгалтерского учета RSM CZ.



Стремясь облегчить свою работу, бухгалтеры все чаще прибегают к помощи современных технологий. Это также означает постоянную необходимость самообразования и изучения нового. Однако главной проблемой они считают совсем другое — своевременное получение документов, отвечающих всем необходимым требованиям, и необходимость реагировать на частые изменения в законодательстве и растущую бюрократию. Хотя государство постепенно переходит на цифровые системы, отдельные офисы пока не общаются друг с другом, поэтому бухгалтерам приходится декларировать одни и те же данные по несколько раз.



«По меньшей мере 60% бухгалтеров сталкиваются с несколькими проблемами. Самый распространенный — несвоевременная сдача документов, а также попытки включить в налоговые вычеты расходы, которым там не место, не различать личные и деловые расходы или не информировать о важных изменениях», — добавляет Катержина Фрибова из Účetní v sukni.



Помимо так называемого «безбумажного» учета, успешным для бухгалтерских фирм оказалось и сотрудничество в небольших группах. Такая система облегчает как уход в отпуск, так и обучение новых коллег, которые также могут получить ценный опыт непосредственно на практике. Это, безусловно, полезно в то время, когда только 19% бухгалтеров моложе 45 лет.



«В нашей компании сотрудники работают в бухгалтерских группах, состоящих из одного руководителя и шести-десяти других членов. Благодаря этому мы можем не только обслуживать до 250 клиентов, но и быстро обучать новичков и энтузиастов в этой области», — заключает Яна Ячова, владелица UOL Accounting.