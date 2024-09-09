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17 обязанностей на одном рабочем месте? Чешских бухгалтеров душит бюрократия

Новости и статьи
22 октября 2024
19:30
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Исследование, проведенное Perfect Crowd для Účetní v sukni и Союза чешских бухгалтеров, показало, что средний чешский бухгалтер выполняет до 17 различных видов работ и ведет десятки клиентов.
Для компаний эта профессия незаменима. Хотя это подразумевает стабильную занятость, это также означает работу сверхурочно или  выполнение рутинных задач во время отпуска.

Поэтому консалтинговые и бухгалтерские фирмы чаще всего создают небольшие команды примерно из 10 человек, где есть взаимное сотрудничество, быстрое обучение новичков и взаимозаменяемость.

Устоявшееся представление о незаметном, но строгом бухгалтере постепенно уходит из чешской среды. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Perfect Crowd для фирмы Účetní v sukni и Ассоциации чешских бухгалтеров, а также отношение консалтинговых фирм, в которых работают бухгалтеры. Оказалось, что точность имеет решающее значение, а также терпение, готовность работать сверхурочно и разностороннее образование.

«Помимо финансовой отчетности, бухгалтеры обычно общаются с властями, составляют финансовые отчеты, декларации по НДС и подоходному налогу, готовят документы для банка, занимаются оптимизацией налогов и многое другое», — говорит Ленка Черна, управляющий партнер компании Účetní v sukni.

Она добавляет, что в среднем бухгалтер отвечает за выполнение до 17 зачастую очень разных задач. Часто это не только бухгалтерская деятельность: до 58% бухгалтеров также отвечают за работу с персоналом. 

Необходимый, но заменяемый 
Поскольку важные задачи часто не терпят отлагательств, многие предприниматели считают бухгалтеров незаменимыми. К сожалению, как показывает вышеупомянутый опрос, им часто приходится работать по вечерам, в выходные или праздничные дни. До четверти бухгалтеров работают таким образом шесть-семь дней в неделю, а 7% не могут оторваться от компьютера даже в отпуске.  

«Иногда это может быть просто ответ на электронное письмо, но 7% бухгалтеров заявили, что работают полный рабочий день во время отпуска. На мой взгляд, это говорит о требовательности и важности нашей отрасли, а также о необходимости внедрения современных технологий, чтобы сделать работу бухгалтеров проще и быстрее», — отмечает Йитка Зелена, еще один управляющий партнер компании Účetní v sukni.  

Комментарии местных компаний показали, что незаменимость профессии становится проблемой, особенно для тех бухгалтеров, которые имеют ИП и работают на внешнем рынке с несколькими клиентами одновременно. В компаниях, с которыми проводились интервью, сверхурочная работа является лишь эпизодической проблемой и связана в основном с закрытием отчетности и чрезвычайными ситуациями. Во время праздников бухгалтеры вообще не работают, а отдельные члены команды подменяют друг друга.

«В нашей компании мы следим за соблюдением сроков и эффективным общением с клиентами, что значительно облегчает нашу повседневную работу. Благодаря этому нашим бухгалтерам не так часто приходится работать по выходным. Они могут уезжать в отпуск, чтобы по-настоящему отдохнуть, ведь у нас есть взаимозаменяемость», — подтверждает Ленка Чернохуба, руководитель отдела бухгалтерского учета RSM CZ.

Стремясь облегчить свою работу, бухгалтеры все чаще прибегают к помощи современных технологий. Это также означает постоянную необходимость самообразования и изучения нового. Однако главной проблемой они считают совсем другое — своевременное получение документов, отвечающих всем необходимым требованиям, и необходимость реагировать на частые изменения в законодательстве и растущую бюрократию. Хотя государство постепенно переходит на цифровые системы, отдельные офисы пока не общаются друг с другом, поэтому бухгалтерам приходится декларировать одни и те же данные по несколько раз.

«По меньшей мере 60% бухгалтеров сталкиваются с несколькими проблемами. Самый распространенный — несвоевременная сдача документов, а также попытки включить в налоговые вычеты расходы, которым там не место, не различать личные и деловые расходы или не информировать о важных изменениях», — добавляет Катержина Фрибова из Účetní v sukni.

Помимо так называемого «безбумажного» учета, успешным для бухгалтерских фирм оказалось и сотрудничество в небольших группах. Такая система облегчает как уход в отпуск, так и обучение новых коллег, которые также могут получить ценный опыт непосредственно на практике. Это, безусловно, полезно в то время, когда только 19% бухгалтеров моложе 45 лет.

«В нашей компании сотрудники работают в бухгалтерских группах, состоящих из одного руководителя и шести-десяти других членов. Благодаря этому мы можем не только обслуживать до 250 клиентов, но и быстро обучать новичков и энтузиастов в этой области», — заключает Яна Ячова, владелица UOL Accounting.
работа Чехия
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