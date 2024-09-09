Потеря работы не должна быть катастрофой. Большинство людей в Чехии быстро находят место с более высокой зарплатой

«Люди склонны выбирать худших работодателей и меньшую зарплату. Но даже если они потеряют работу и попадут в реестр, в конечном итоге они часто получают гораздо больше», — сказал Даниэль Криштоф, генеральный директор UP, на основе данных которого взяты эти цифры.



У уволенных мужчин прибавка к зарплате по сравнению с прежним местом работы составила восемь процентов, у уволившихся самостоятельно или по соглашению — шесть процентов. У женщин он составил десять и семь процентов соответственно.



Женщины боятся говорить о повышении зарплаты



«Женщины боятся просить о повышении зарплаты, но новый работодатель зачастую оценит их гораздо больше», — сказал Криштоф. По его словам, дальнейший рост зарплаты происходит в течение первого года на новой должности.



В случае опубликованных цифр это так называемая медиана. Это средняя зарплата, что означает, что у половины людей доходы увеличились на столько же или даже больше. Он лучше соответствует фактическому увеличению, чем среднее значение, на которое могут повлиять слишком высокие или слишком низкие цифры.



В то же время лучшие результаты показали женщины в возрасте от сорока до пятидесяти лет и мужчины старше сорока с ростом на 11 процентов. Чуть лучшие цифры можно найти для людей в возрасте 18 или 65 лет и старше, но там сказывается низкая сравнительная база. Таких безработных было очень мало.



Ведомство опубликовало данные в связи с планом министра труда Мариана Юречки (KDU-ČSL) изменить структуру пособий по безработице. В первые месяцы размер пособия также должен увеличиться с 65 до 80 процентов от прежней чистой зарплаты, а в последние месяцы он должен снизиться с 45 до 40 процентов. При этом максимально возможная сумма, которую можно будет получить, будет увеличена. Этим Юречка хочет встряхнуть рынок труда, где люди боятся менять работу, даже если от этого им будет лучше.



Самый жесткий в ЕС



«Чешский рынок труда является одним из самых жестких во всем Европейском Союзе. Значительная часть людей не может позволить себе потерять доход», — сказал Томаш Эрвин Домбровский из Alma Career.



По данным опроса, проведенного компанией Домбровского, за последний год четырнадцать процентов людей сменили работу, из них шестьдесят процентов почувствовали себя лучше, а одиннадцать — хуже.



Согласно опросу, большинство людей нашли работу сразу или в течение месяца. Основные причины, по которым люди не так часто меняют работу, заключаются в том, что они удовлетворены своей нынешней работой, не верят, что могут улучшиться, или у них недостаточно подходящих предложений.