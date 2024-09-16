Изоляция самых высокооплачиваемых сотрудников стала заметнее
2 ноября 2024
15:00
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Сотрудники, которые зарабатывают больше всех, меньше общаются с другими людьми на рабочем месте. Их изоляция становится все более глубокой, свидетельствуют результаты исследования, проведенного в 12 странах, в том числе и в Чехии, сообщил Филип Врана, пресс-секретарь Национального института SYRI. Такой процесс, по мнению исследователей, имеет ряд негативных последствий, влияя на социальную сплоченность и рост популизма.
Исследование было опубликовано в American Journal of Sociology. Исследователи изучили ситуацию в ряде европейских стран, а также в Канаде, Японии и Южной Корее.
«Наше рабочее место — это повседневная среда контактов, встреч, обмена ресурсами, а также создания требований для улучшения условий труда. Мы уже давно наблюдаем изоляцию элиты от масс, и этот процесс будет нарастать и связан с рядом негативных явлений, которые мы попытались описать», — говорит один из авторов исследования Алена Кржижкова, которая, помимо SYRI, работает в Институте социологии Академии наук.
«Наблюдается резкое сокращение контактов между представителями элиты и их коллегами с более низкими доходами на одном рабочем месте», — утверждает Кржижкова. Эта тенденция прослеживается в большинстве стран, где проводилось исследование. Особенность Чехии заключается в том, что изоляция работников, находящихся в нижней четверти спектра доходов, также углубилась.
Есть несколько взаимосвязанных факторов, которые могут объяснить эту тенденцию. Среди них — сокращение доли занятых в производственном секторе и его реорганизация, цифровизация труда, а также, например, аутсорсинг, то есть передача некоторых вспомогательных и дополнительных видов деятельности другим компаниям или специализированным субподрядчикам.
Таким образом, реструктуризация экономики приводит к значительным изменениям, которые могут повлиять не только на качество занятости, но и на социальную сплоченность, отмечают аналитики. «Процессы, ведущие к изоляции элиты от масс, подрывают качество занятости и, возможно, способствуют росту популистского недовольства все более изолированной элитой», — сказала Кржижкова.
«Наше рабочее место — это повседневная среда контактов, встреч, обмена ресурсами, а также создания требований для улучшения условий труда. Мы уже давно наблюдаем изоляцию элиты от масс, и этот процесс будет нарастать и связан с рядом негативных явлений, которые мы попытались описать», — говорит один из авторов исследования Алена Кржижкова, которая, помимо SYRI, работает в Институте социологии Академии наук.
«Наблюдается резкое сокращение контактов между представителями элиты и их коллегами с более низкими доходами на одном рабочем месте», — утверждает Кржижкова. Эта тенденция прослеживается в большинстве стран, где проводилось исследование. Особенность Чехии заключается в том, что изоляция работников, находящихся в нижней четверти спектра доходов, также углубилась.
Есть несколько взаимосвязанных факторов, которые могут объяснить эту тенденцию. Среди них — сокращение доли занятых в производственном секторе и его реорганизация, цифровизация труда, а также, например, аутсорсинг, то есть передача некоторых вспомогательных и дополнительных видов деятельности другим компаниям или специализированным субподрядчикам.
Таким образом, реструктуризация экономики приводит к значительным изменениям, которые могут повлиять не только на качество занятости, но и на социальную сплоченность, отмечают аналитики. «Процессы, ведущие к изоляции элиты от масс, подрывают качество занятости и, возможно, способствуют росту популистского недовольства все более изолированной элитой», — сказала Кржижкова.
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