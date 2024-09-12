У чехов не хватает денег, потому что они боятся менять работу

Это показал анализ, проведенный Министерством труда и социальных дел. Поэтому министерство, возглавляемое министром Марианом Юречкой (KDU-ČSL), хочет увеличить поддержку в первые месяцы безработицы, чтобы привести в движение застоявшийся рынок труда.





«В течение года в Чехии находят новую работу 15% жителей страны, в то время как в среднем по странам ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития, в которую входят высокоразвитые страны мира — ред.) этот показатель составляет 22%, а в Дании — даже 28%», — говорится в анализе министерства. В среднем чехи работают у одного работодателя 10,4 года, в то время как средний показатель по ЕС на полгода ниже.





Это наносит ущерб компаниям, которые не используют весь потенциал своих сотрудников, и особенно самим работникам. Если работник встает на учет в центре занятости и затем находит новую работу, его заработная плата увеличивается в среднем на 8 процентов. Если он меняет работу напрямую, без регистрации в Бюро труда, его зарплата увеличивается в среднем на 12%.





«Женщины не будут просить у своего нынешнего работодателя больше денег, новый работодатель будет оценивать их более реалистично», — сказал Даниэль Криштоф, генеральный директор Бюро по трудоустройству. «Низкий уровень заработной платы в Чешской Республике, по крайней мере, частично обусловлен негибкостью», — говорится в анализе. По данным министерства, люди зарабатывают мало, потому что редко меняют работу.





Конечно, государство заинтересовано в том, чтобы люди были более гибкими, ведь от повышения зарплат в государственную казну будет поступать больше денег.





«Государственный бюджет может получить дополнительные доходы в размере от 6 до 7 миллиардов крон за один год, если текучесть кадров увеличится хотя бы до среднего уровня стран ОЭСР», — говорится в анализе.





По мнению министерства, росту зарплат также препятствует недостаточная государственная поддержка. «Нынешняя форма поддержки безработных препятствует такому росту, поскольку из-за ее недостаточного размера многие безработные семьи временно впадают в бедность. Это, естественно, не стимулирует работников к переходу на более выгодную работу и вынуждает многих оставаться на неподходящей работе», — заявили в Министерстве труда.





Поэтому ведомство стремится скорректировать размер пособия по безработице, чтобы чехи были более мотивированы к смене работы. Сегодня в первые два месяца пособие по безработице составляет 65% от среднего заработка, в следующие два месяца — 50%, а в остальное время — 45%. Те, кто увольняется по соглашению сторон, получают 45%в за все время.





Согласно предложению Министерства труда, люди будут получать 80%от своего заработка в первые три месяца, 50% в следующие три месяца и 40% в остальное время. 80-процентная поддержка также должна быть направлена на переобучение.





Сотни тысяч рабочих мест исчезнут





Согласно анализу, гибкость также будет необходима, поскольку вся экономика претерпит значительные изменения. «В будущем ожидается трансформация рынка труда, в ходе которой оцифровка и постепенное распространение искусственного интеллекта во всех сферах экономики приведут к исчезновению сотен тысяч рабочих мест. В то же время это приведет к появлению новых рабочих мест, для которых потребуются квалифицированные работники», — говорится в материале.