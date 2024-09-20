Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > РАБОТА > КАРЬЕРА

Удаленка не пройдет. Фирмы заставляют чехов возвращаться на работу в офисы

Новости 420on
5 ноября 2024
11:30
463
Пандемическая тенденция работы на дому в компаниях по всей Европе постепенно отступает. Это касается и Чехии. Последние данные показывают, что посещаемость офисов значительно выросла за последние два года. Если тогда офисы были заполнены лишь примерно на треть, то сейчас их средняя заполняемость превысила 60% впервые со времен ковида.
«Причиной может быть как необходимость личного взаимодействия между сотрудниками, так и улучшение условий и душевное спокойствие на работе», — считает Ленка Пехова, аналитик консалтинговой компании Savills. Компании постепенно ограничивают возможность работать из дома.

Выводы основаны на анализе офисного рынка в отдельных европейских городах, который был проведен исследователями Savills в октябре этого года. Заполняемость пражских офисов была одной из самых высоких — 61%. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на девять процентных пунктов. Для сравнения, до пандемии офисы обычно были заполнены примерно на 70%.

Заполняемость пражских офисов превышает 60% в четыре из пяти дней рабочей недели. Исключением является пятница, когда сотрудники больше всего используют возможность работать из дома. Даже традиционный home office в пятницу находится в упадке.

Некоторые компании предлагали работу на дому в качестве льготы еще до ковида. Однако после пандемии в марте 2020 года она стала обычным явлением на рынке. Тогда компании оставили сотрудников дома, опасаясь неконтролируемого распространения заболевания.

Когда пандемия утихла, люди не захотели терять полюбившийся режим работы. Поэтому компании ввели так называемые гибридные модели работы, то есть присутствие на рабочем месте только в определенные дни недели. В то же время они пытаются придумать, как привлечь сотрудников обратно в офис.

Эксперты отмечают, что компании организуют разделенные рабочие пространства. Это сделано для обеспечения конфиденциальности сотрудников. Они также инвестируют в оборудование, строят зоны отдыха, спортивные залы и места, где коллеги могут естественным образом встретиться.

«Работодатель должен предложить своим сотрудникам что-то дополнительное, помимо стола и стульев, которые есть у них дома», — сказала Мартина Гавличкова, менеджер по отделке Wood Real Estate. «Арендаторам часто также нужны террасы с возможностью приготовления гриля, которые можно разделить между арендаторами здания», — добавила она.

Но у некоторых компаний закончилось терпение к работникам домашнего офиса, и они просто приказали им вернуться в офис.

«В последние месяцы увеличилось количество корпораций, руководство которых требует, чтобы сотрудники возвращались в свои офисы на пять дней в неделю», — заявила Радка Новак, руководитель команды по аренде офисных помещений консалтинговой компании Cushman.

В последние недели решение американской Amazon вызвало резонанс в этом направлении. Она приказала всем своим работникам работать в офисе пять дней в неделю начиная с января. Постановление также распространяется на чешских сотрудников.

Однако некоторые корпорации, работающие в стране, продолжают придерживаться гибридной модели работы, которая используется уже долгое время, например, в банках.

По этой же причине Savills не ожидает, что в следующем выпуске исследования заполняемость офисов будет значительно выше, чем сегодня. Скорее, она стабилизируется на уровне нынешних 60%.
Чехия работа офисы коронавирус
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
2 НОЯБРЯ 2024
1851
КАРЬЕРА
ИЗОЛЯЦИЯ САМЫХ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ СОТРУДНИКОВ СТАЛА ЗАМЕТНЕЕ
16:30
1 НОЯБРЯ 2024
2587
КАРЬЕРА
ГДЕ САМАЯ НИЗКАЯ БЕЗРАБОТИЦА СРЕДИ СТРАН ЕС?
11:30
29 ОКТЯБРЯ 2024
1918
КАРЬЕРА
У ЧЕХОВ НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ БОЯТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ
13:00
25 ОКТЯБРЯ 2024
1268
КАРЬЕРА
ПОТЕРЯ РАБОТЫ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ КАТАСТРОФОЙ. БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ В ЧЕХИИ БЫСТРО НАХОДЯТ МЕСТО С БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ЗАРПЛАТОЙ
19:30
22 ОКТЯБРЯ 2024
1167
КАРЬЕРА
17 ОБЯЗАННОСТЕЙ НА ОДНОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ? ЧЕШСКИХ БУХГАЛТЕРОВ ДУШИТ БЮРОКРАТИЯ
21:00
18 ОКТЯБРЯ 2024
1387
КАРЬЕРА
СКОЛЬКО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ХОТЯТ БРОСИТЬ РАБОТУ?
16:30
7 ОКТЯБРЯ 2024
1585
КАРЬЕРА
ПРОБЛЕМЫ С ПСИХИЧЕСКИМ ЗДОРОВЬЕМ СОТРУДНИКОВ ОБХОДЯТСЯ ЭКОНОМИКЕ ЕС В 170 МЛРД ЕВРО В ГОД
15:00
5 ОКТЯБРЯ 2024
12055
КАРЬЕРА
УСЛОВИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА В ЧЕХИИ УХУДШАЮТСЯ, ОНИ НАХОДЯТСЯ НА ДЕСЯТОМ МЕСТЕ В ЕС
14:00
2 ОКТЯБРЯ 2024
8720
КАРЬЕРА
ЗАРПЛАТА ЧЕХОВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬСЯ НА ТЫСЯЧИ КРОН БЛАГОДАРЯ ИНОСТРАНЦАМ
20:00
1 ОКТЯБРЯ 2024
2528
КАРЬЕРА
ГИБКИЙ ГРАФИК ЛИШЬ В ПРАГЕ. КАК МАТЕРИ С МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ НАХОДЯТ РАБОТУ
12:00
1 ОКТЯБРЯ 2024
6223
КАРЬЕРА
ТО, ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ШКОЛЫ В ЧЕХИИ, СОВЕРШЕННО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ СПРОСУ КОМПАНИЙ, ГОВОРИТ ЭКСПЕРТ
18:30
28 СЕНТЯБРЯ 2024
2204
КАРЬЕРА
HR: 24% КОМПАНИЙ ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ СВОИМ СОТРУДНИКАМ В ЭТОМ ГОДУ
13:00
28 СЕНТЯБРЯ 2024
5520
КАРЬЕРА
ГДЕ РАБОТНИКИ ЗАПЛАТЯТ САМЫЕ ВЫСОКИЕ НАЛОГИ С ЗАРПЛАТЫ? СРАВНЕНИЕ СТРАН И ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕХИИ
16:30
27 СЕНТЯБРЯ 2024
8927
КАРЬЕРА
ЧЕХИ — САМЫЕ СЕРДИТЫЕ В МИРЕ СОТРУДНИКИ. ПОЧЕМУ ОНИ ТАК ЗЛЯТСЯ НА РАБОТЕ?
12:30
20 СЕНТЯБРЯ 2024
2394
КАРЬЕРА
ЧЕХИ БОЯТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО ОТ ПЕРЕМЕН ВЫИГРАЮТ ТЕ, КТО САМ ЭТОГО НЕ ОЖИДАЕТ