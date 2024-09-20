Удаленка не пройдет. Фирмы заставляют чехов возвращаться на работу в офисы

«Причиной может быть как необходимость личного взаимодействия между сотрудниками, так и улучшение условий и душевное спокойствие на работе», — считает Ленка Пехова, аналитик консалтинговой компании Savills. Компании постепенно ограничивают возможность работать из дома.





Выводы основаны на анализе офисного рынка в отдельных европейских городах, который был проведен исследователями Savills в октябре этого года. Заполняемость пражских офисов была одной из самых высоких — 61%. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на девять процентных пунктов. Для сравнения, до пандемии офисы обычно были заполнены примерно на 70%.





Заполняемость пражских офисов превышает 60% в четыре из пяти дней рабочей недели. Исключением является пятница, когда сотрудники больше всего используют возможность работать из дома. Даже традиционный home office в пятницу находится в упадке.





Некоторые компании предлагали работу на дому в качестве льготы еще до ковида. Однако после пандемии в марте 2020 года она стала обычным явлением на рынке. Тогда компании оставили сотрудников дома, опасаясь неконтролируемого распространения заболевания.





Когда пандемия утихла, люди не захотели терять полюбившийся режим работы. Поэтому компании ввели так называемые гибридные модели работы, то есть присутствие на рабочем месте только в определенные дни недели. В то же время они пытаются придумать, как привлечь сотрудников обратно в офис.





Эксперты отмечают, что компании организуют разделенные рабочие пространства. Это сделано для обеспечения конфиденциальности сотрудников. Они также инвестируют в оборудование, строят зоны отдыха, спортивные залы и места, где коллеги могут естественным образом встретиться.





«Работодатель должен предложить своим сотрудникам что-то дополнительное, помимо стола и стульев, которые есть у них дома», — сказала Мартина Гавличкова, менеджер по отделке Wood Real Estate. «Арендаторам часто также нужны террасы с возможностью приготовления гриля, которые можно разделить между арендаторами здания», — добавила она.





Но у некоторых компаний закончилось терпение к работникам домашнего офиса, и они просто приказали им вернуться в офис.





«В последние месяцы увеличилось количество корпораций, руководство которых требует, чтобы сотрудники возвращались в свои офисы на пять дней в неделю», — заявила Радка Новак, руководитель команды по аренде офисных помещений консалтинговой компании Cushman.





В последние недели решение американской Amazon вызвало резонанс в этом направлении. Она приказала всем своим работникам работать в офисе пять дней в неделю начиная с января. Постановление также распространяется на чешских сотрудников.





Однако некоторые корпорации, работающие в стране, продолжают придерживаться гибридной модели работы, которая используется уже долгое время, например, в банках.





По этой же причине Savills не ожидает, что в следующем выпуске исследования заполняемость офисов будет значительно выше, чем сегодня. Скорее, она стабилизируется на уровне нынешних 60%.