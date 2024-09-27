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Грозит ли Чехии отток молодых талантов? Местные компании не могут удержать своих сотрудников

Новости и статьи
5 ноября 2024
19:30
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Многие чешские компании не слишком заботятся об удовлетворенности своих сотрудников, что приводит к их разочарованию и теоретически может стать причиной ухода. По крайней мере так считают некоторые местные HR-эксперты, хорошо знакомые с чешской бизнес-средой.
Если такая ситуация сохранится, талантливая молодежь начнет работать на иностранные компании, что нанесет значительный ущерб местным компаниям.

Этому способствует тот факт, что многие компании разрешают работать в домашних офисах из любого места, так что чехам не нужно переезжать «в поисках лучшей жизни».

Сотрудники, несомненно, являются одной из самых важных составляющих любой компании, ведь от них во многом зависит успех всего бизнеса. Однако не все компании осознают это в достаточной степени, и многие люди по разным причинам недовольны своей работой. Эксперты утверждают, что именно эта неудовлетворенность может заставить молодых талантливых чехов искать работу в иностранных компаниях.

Это подтверждает Милан Ратай, соучредитель стартапа Sloneek и HR-эксперт, который считает, что отъезд талантливых чехов за границу — относительно реальный вариант. Уже сейчас 53% рабочей силы в стране составляют миллениалы и поколение Z. Эти люди более мобильны, чем их старшие коллеги, английский для них не проблема, и они хотят работать в среде, которая их удовлетворяет и подталкивает. Все это может убедить их попробовать поработать в иностранной компании, что сегодня гораздо проще, чем в прошлом.

«Парадоксально, но благодаря возможности работать из любого места Чехия может столкнуться с утечкой мозгов, при этом эти люди физически не покидают республику. Однако это окажет такое же влияние на внутреннюю экономику, как если бы Чехия потеряла их совсем», — говорит Ратай.

Филип Микшик, основатель карьерного портала StartupJobs, также допускает подобный сценарий: «Поскольку мы находимся на взаимосвязанном глобальном рынке, где можно работать на иностранные компании, не выходя из дома, ничто не мешает людям "уезжать за границу". Им не нужно переезжать, чтобы встретиться с новым работодателем, они могут работать на него удаленно из Чехии».

Отсутствие домашнего офиса и устаревшее законодательство
Конечно, причин для недовольства работой в чешской компании может быть много. Эксперты отмечают, например, что компании часто не могут вовремя распознать таланты сотрудников и предложить им карьерный рост или более активное участие в принятии совместных решений в компании. По мнению Ратая, эту ситуацию можно улучшить, если уделять больше внимания HR.

Другой распространенной мотивацией для смены работы является растущее нежелание чешских компаний предлагать домашний офис. «Особенно молодое поколение хочет работать из любого места, исследовать мир и развлекаться. Например, в сфере информационных технологий сотрудники привыкли к тому, что во время каникул они могут работать на Бали или в Испании, и теперь они, естественно, не хотят возвращаться за свой стол в офисе. Но компании должны быть эффективными и стараются вернуть людей в офис. Из нашего опыта мы знаем, что удаленный режим не очень удобен для работодателей», — говорит Ян Давидек, партнер чешского венчурного фонда Purple Ventures.

Его коллега Ян Станек назвал множество преимуществ, которых Чехия лишена по сравнению с другими странами. «Мы все еще страдаем от косности политического представительства, которое не позволяет достаточно быстро улучшить законодательную среду для молодых компаний. Нам нужно более совершенное законодательство по опционным программам для сотрудников, функциональная цифровизация государства или, например, ускоренное получение разрешения на работу для образованных талантов из-за рубежа», — сказал он.

Недовольство должно быть устранено
Помимо уже упомянутых факторов, неблагоприятное состояние внутреннего рынка труда также может стать мотивацией для работы в иностранной компании. Действительно, примерно с середины 2023 года количество претендентов на различные должности, предлагаемые в Чешской Республике, растет. Для компаний это хорошая новость, поскольку у них больше кандидатов, однако неудачливые кандидаты все больше разочаровываются и стремятся попробовать что-то новое.

«В последнее время мы также наблюдаем некоторое ослабление интереса компаний к кандидатам, когда их уже достаточно. Поэтому кандидаты чаще всего не получают ответов на свои заявки и резюме, что, конечно, может побудить их искать за рубежом. Кроме того, в некоторых компаниях мы наблюдаем оптимизацию, когда они используют ситуацию на рынке и заменяют отдельных сотрудников или даже целые команды на более опытных», — резюмирует Микшик.
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