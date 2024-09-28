«В выходные дни я просто не отвечаю». Поколение Z меняет рынок труда

Вопрос о том, как молодые люди (не) работают, — частая тема для споров. Но чем же они отличаются от своих родителей, бабушек и дедушек?



«По их мнению, я должен закончить школу, найти работодателя и на этом строить свою реализацию. Но я также пытаюсь найти альтернативные пути, о которых они не знают», — отвечает Мартин, 27-летний студент архитектурного факультета.



В отличие от своих родных, Мартину не нужно искать работу в традиционном смысле.



«Мне кажется, наши родители гораздо больше заботились о престиже, но сегодня это уже неважно. Это совершенно точно не главное, что я ищу», — говорит 24-летняя Симона Дубова.



«Я видела на примере своей матери, что, хотя она и любила свое дело, оно ее разрушало. Если кто-то относится ко мне без уважения, я не буду это терпеть. Я также больше слежу за своими границами. Если у меня выходной, я просто не отвечаю на звонки. Мне не нужно быть на связи 24 часа в сутки 7 дней в неделю», — добавляет 22-летняя Тереза Калинова.



Все три представителя поколения Z — самой молодой группы на рынке труда — описывают некоторые изменения, которые все больше проявляются в компаниях. И работодателям придется быстро реагировать на них.



Ленивые? Скорее умные

Эксперты подтверждают, что молодые люди просто ищут на работе иные ценности, чем сотрудники постарше.



«Поколению Z важно иметь равные возможности с начальством, они хотят получать задания и работать самостоятельно. Если работодатели оказывают им необходимую поддержку, а также заинтересованы в их личном развитии и счастье вне работы, они будут работать усердно и добросовестно», — комментирует аналитик Ipsos Ева Вейсова.



Она также опровергает распространенный стереотип о лени. «Поколение Z иногда называют умным поколением. Они не ленивы, они умны. Поэтому они могут быстрее справляться с некоторыми задачами. Они гораздо быстрее выполняют задания и поэтому имеют больше свободного времени. Может показаться, что они ничего не делают, но они уже все сделали. Они ужасно быстрые и умеют работать в режиме многозадачности», — объясняет она.



Отдых важнее прибыли для работодателя

Кроме того, им нужна гибкость на работе — из всех коллег они больше всего хотят иметь домашний офис и все чаще отказываются от работы с девяти до пяти. С этим связан и тот факт, что они очень предприимчивы.



В традиционных организациях они требуют индивидуальности. «В коммерческом секторе они могут все сделать по-своему. При этом они предъявляют те же требования к своим работодателям. Это, конечно, создает проблему», — отмечает Вейсова.



Для них также очень важно свободное время. Часто это для них важнее, чем карьерный рост. «Они говорят, что не хотят жертвовать своей жизнью ради выгоды работодателя. В конце концов, это нелогично, зачем им это делать», — подводит эксперт итог явлению, которое иногда называют «тихим уходом». Под ним понимается ситуация, когда работники выполняют только основные обязанности, но не прилагают никаких дополнительных усилий.



19-летний Симон Пьенничка, изучающий медицину, подтверждает ее слова. «Я не хочу жертвовать всей своей жизнью, хотя мне нравится работа. Но это нелегко. Я часто чувствую давление, что врач должен ставить медицину на первое место, а это может означать потерю личной жизни», — считает он.



Мартин, напротив, говорит, что если бы его финансовое положение позволяло, он бы предпочел больше свободного времени более высокому заработку. «Мне нравится идея четырехдневной рабочей недели, и я стараюсь воплотить ее в своей рабочей жизни», — говорит он.



В то же время он понимает, что все может измениться. «Но со временем, если у меня появится семья, мои приоритеты могут измениться, и деньги станут важнее», — признает он.



Вейсова считает, что работодатели должны реагировать на изменения в ценностях. «Чтобы избежать пустых офисов и „тихих уходов“, компаниям придется начать общаться с ними совершенно по-другому. И подстраивать работу под их индивидуальные потребности», — считает она.



«Они не будут работать сверхурочно»

Молодые работники также гораздо больше заботятся о балансе между работой и личной жизнью. «Работодатели сталкиваются с тем, что в пять часов молодые люди просто выключат компьютер, и их уже нет, они не будут работать сверхурочно», — отмечает эксперт.



Предпочтение свободного времени влечет за собой еще одно интересное следствие. Работа в крупных компаниях, которые традиционно были одними из самых привлекательных работодателей, уже не пользуется таким высоким спросом у молодежи. С другой стороны, государственные организации, такие как министерства и ведомства, поднимаются вверх по лестнице популярности. «Они четко регламентируют рабочее время, а затем можно жить своей жизнью», — объясняет Вейсова.



Нестабильные

А как работодатели воспринимают поколение Z? «Некоторые из них еще не знают, чем хотят заниматься в жизни. Другие выпускники университетов, напротив, удивляют своим повышенным интересом к работе», — резюмирует, например, директор по персоналу Škoda JS Катержина Ржихова.



Кроме того, по ее словам, молодые люди часто не хотят брать на себя обязательства. Это видно, например, по снижению интереса к стипендиям, предлагаемым с обязательством начать работу после окончания учебы.



О нестабильности говорит и директор по персоналу компании T-Mobile Йитка Адамкова. «Решения, которые они принимают, могут меняться, и иногда случается так, что они не приходят на собеседование», — говорит она.



С другой стороны, она не согласна со стереотипами о низкой трудовой этике. «Когда они мотивированы и работают в среде, которую уважают, они могут быть очень дисциплинированными и трудолюбивыми. Им нужна поддержка и четкая цель их работы», — считает он.



«Мы также не можем подтвердить предубеждение, что поколение Z не лояльно к работодателю или что они часто меняют работу. Мы не считаем это правдой. Напротив, многие из них стремятся к долгосрочным рабочим отношениям, когда видят возможность для личностного и карьерного роста и значимого содержания работы».



В то же время компаниям сложнее нанимать молодых людей — потому что их меньше, а выбор у них больше. Если у представителей X в год рождается около 200 000 детей, то у «зетов» их вдвое меньше — всего около 100 000.



Поколение Z еще не зарабатывает много денег. Почти половина (45%) еще учится, трое из десяти работают полный рабочий день. Двое из десяти работают по контракту, а каждый десятый находится в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком.



В то же время они живут в то время, когда, например, цены на жилье взлетели до таких высот, которые многим не по карману.



Это создает странный парадокс: несмотря на низкие доходы, в некоторых областях они тратят больше.



«Чтобы купить квартиру площадью 75 квадратных метров в Праге, нужно копить 25 лет. Когда цены на недвижимость достигли такого высокого уровня, поколение Z уже не может позволить себе купить квартиру», — объясняет Вейсова.



«Если они не купят квартиру, то купят, скажем, сумочку за сто тысяч долларов, чтобы у них было хоть что-то материальное. Они все еще хотят добиться успеха, и когда у них нет возможности купить квартиру, они жаждут побольше яркой мелочи и символов статуса», — добавляет она.



Однако когда дело касается расходов, они во многом более осторожны. По сравнению со старшими они не берут так много ипотечных кредитов и не хотят влезать в долги. «Они выросли в то время, когда их родители экономили из-за кризиса. Они видели это у себя дома, они более образованы в этом отношении по сравнению с миллениалами», — говорит эксперт.



В поисках глубокого смысла

Но молодежи нужно нечто большее, чем деньги. Они стремятся найти смысл в своей работе. Опросы рекрутеров и самих представителей поколения Z подтверждают это. «Я не берусь за проекты, в которых не вижу смысла и где нет хороших людей, с которыми я могу поладить. Я нахожусь в таком положении, что отказываюсь делать что-то, в чем не вижу глубокого смысла», — объясняет, например, 24-летний Петр Яничек.



«Я не хочу заниматься работой, которая мне не нравится, только потому, что она может принести мне на 20 000 больше», — говорит Тереза. «Я хочу зарабатывать достаточно денег, чтобы не жить на хлебе и воде, но в то же время есть и более важные вещи», — добавляет она.



«Я привык работать, но это должно быть что-то, что имеет смысл. Когда я работаю над одним и тем же, я перестаю развиваться, и именно поэтому я ушел со своей последней работы», — комментирует Мартин.



«Для меня важно развитие, возможно, сейчас это вопрос возраста. Может быть, позже я не буду так сильно задумываться о том, развиваюсь ли я, но сейчас я хочу добиться какого-то успеха, может быть, чтобы меня уважали за то, что я делаю», — размышляет он.