Чехия не может удержать иностранных работников, четверть уезжает в течение 2 лет

«Низкие зарплаты и высокая стоимость жизни в настоящее время ограничивают конкурентоспособность Чешской Республики в европейской и глобальной конкуренции за квалифицированные кадры и снижают способность Чехии удерживать набранных работников... К сожалению, четверть иностранных коллег уезжают в течение двух лет. Мы должны подумать об этом и создать условия не только как государство, но и как бизнес сектор, чтобы этого не происходило», — сказал Ракушан. Он отметил, что большинство иностранцев в Чехии выполняют менее квалифицированную работу. Специалисты не составляют и десятой части иностранной рабочей силы.



Ракушан упомянул о пяти государственных программах по привлечению рабочей силы из-за рубежа с квотами для различных групп сотрудников из отдельных стран. Процесс найма и трудоустройства должен быть укорочен и упрощен за счет цифровизации.





После 2026 года иностранцы смогут подавать заявления на получение вида на жительство онлайн, а оформление будет происходить в электронном виде.



В будущем значение трудовой миграции для Чехии будет расти. Страна испытает серьезную нехватку рабочей силы после того, как поколение «детей Гусака» начнут постепенно выходить на пенсию в 2030-х годах. Приходящие поколения не смогут их заменить.





По данным Бюро труда, в конце первого полугодия в стране работало более 827 600 иностранцев. Из них почти 286 256 человек приехали из Украины и 216 700 — из Словакии. В общей сложности 408 100 работников прибыли из стран ЕС. В конце июня Министерство внутренних дел зарегистрировало в Чехии более миллиона иностранцев с видом на жительство. Из них 696 100 человек находятся в Чехии временно, а 360 600 — постоянно.



Ракушан отметил, что необходимо учитывать количество людей из-за рубежа, которое может принять Чехия, принимая во внимание возможности жилья, здравоохранения, образования детей иностранцев и офисов для оформления формальностей. По мнению министра внутренних дел, работодатели также должны нести большую ответственность. Они должны гарантировать и обеспечивать достойные условия для иностранных работников и участвовать в их интеграции. Государство должно определить приоритеты и сферы интересов в области трудовой миграции. Оно должно сосредоточиться на привлечении специалистов, которые будут способствовать развитию экономики знаний.