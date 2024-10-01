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К 2035 году генеративный ИИ затронет более 40% рабочих мест

Новости и статьи
15 ноября 2024
21:00
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Более двух пятых рабочих мест в Чешской Республике будут затронуты генеративным искусственным интеллектом к 2035 году. Это коснется до 2,3 миллиона работников. Из них 600 000 человек испытают существенное влияние, говорится в обновленном исследовании Бостонской консалтинговой группы (BCG) и Центральноевропейского отделения Института Аспена.
Один из авторов исследования и партнер BCG Йиржи Швейцар представил результаты на конференции в Праге. Среди профессий он назвал разработчиков программного обеспечения, младших юристов и клерков, обрабатывающих большие объемы данных.

Авторы расширили первоначальное исследование 2022 года, в котором описывалось возможное развитие рынка труда до 2030 года. Они учли новый приток и интеграцию военных беженцев, развитие искусственного интеллекта, а также замедление экономического роста и восстановление после эпидемии. Затем период был продлен на пять лет — до 2035 года. 

Генеративный ИИ — это модели, которые генерируют текст, код, голоса, изображения, звуки, видео или выполняют синтез данных.

«По нашим оценкам, генеративный ИИ повлияет на более чем 40% рабочих мест, прежде всего за счет быстрого синтеза и анализа информации и автоматизации рутинных задач. Это повлияет примерно на 2,3 миллиона работников, 600 000 из которых испытают более существенное воздействие», — сказал Швейцар. По его словам, это подчеркивает необходимость повышения квалификации и дальнейшего обучения и приобретения цифровых навыков, а также укрепления способности к адаптации.

Согласно исследованию, рост экономики может привести к увеличению числа рабочих мест на 600 000 до 6,1 миллиона. При превышении численности рабочей силы может возникнуть нехватка 60 000 работников. Структура рынка труда будет меняться. Благодаря прогрессу и инновациям будет расти спрос на квалифицированный труд. По оценкам, около 300 000 работников могут перейти на работу в смежные области, а их рабочие места исчезнут. Еще 70 000 человек потребуют серьезной переподготовки. Без необходимой подготовки рабочей силы Чешская Республика рискует снизить конкурентоспособность.

По словам министра труда Мариана Юречки (KDU-ČSL), министерства труда и образования, бюро по трудоустройству и регионы планируют изменения и пытаются модернизировать обучение. «Сейчас мы пытаемся наверстать упущенное и мотивировать людей, школы, компании к созданию хорошей модели обучения на протяжении всей жизни», — сказала Юречка.

Бюро труда предлагает курсы по развитию цифровых навыков в своем электронном каталоге. Оно оказывает содействие тем, кто в них заинтересован. В рамках Национального плана восстановления можно получить до 50 000 крон в течение трех лет на выбранную переподготовку. Обязательным условием является успешное завершение обучения. Если речь идет о цифровом курсе, то человек должен сам оплатить не менее 18% стоимости. На субсидируемые курсы выделено 5,5 миллиарда крон.

По словам экономиста Яны Матесовой, хотя изменения на рынке труда происходят не так быстро, как ожидалось, они все же быстрее, чем того ожидает общество. «В чешском социуме не хватает понимания того, что образование — это не просто окончание какой-то школы, это должен быть процесс на протяжении всей жизни», — говорит Матесова. По ее словам, чешская экономическая модель изжила себя и не сможет обеспечить более высокий экономический рост в будущем.
работа Чехия
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