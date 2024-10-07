Питомцы в офисе? Животные поднимут настроение сотрудникам, но сами будут страдать

В США некоторые люди готовы согласиться на более низкую зарплату или сменить работу ради возможности брать с собой на работу собаку. Более 7% владельцев собак продолжали оставаться на работе, которая им не нравилась, из-за этого преимущества, показал опрос Forbes Advisor.



В чешских офисах собаки пока не бегают, но сотрудники постепенно начинают интересоваться этим бонусом. «Я знаю все больше клиентов, для которых возможность хотя бы иногда приводить собаку на работу является обязательным условием при выборе нового места», — говорит дрессировщик собак Роберт Злоха.



На первый взгляд, это может показаться непродуктивным, ведь если в офисе появится животное, не будут ли сотрудники скорее уделять внимание ему, чем работе? Однако обычно бывает наоборот.



Согласно исследованию ветеринарной клиники Banfield, две трети тех, кто работает в пет-френдли-офисах, считают себя более продуктивными. Кроме того, 91% опрошенных из таких офисов сообщил Институту исследований взаимодействия животных и людей HABRI, что они чувствуют себя вовлеченными в работу, что на 26% больше, чем на рабочих местах без животных.



Среди других значимых положительных моментов Злоха называет улучшение настроения сотрудников. «Если вы приходите на работу, а там вас ждет дружелюбное четвероногое животное, это может вызывать у людей положительные эмоции и улучшать настроение. Поглаживание собаки также способствует выделению гормона окситоцина, который иногда называют гормоном счастья», — объясняет дрессировщик собак.



Это подтверждает исследование, проведенное производителем кормов Cesar, которое показало, что 58% владельцев собак считают, что их питомцы улучшают их настроение в офисе. Но на этом положительные стороны не заканчиваются. Исследования также показали, что сотрудники офисов, в которых дружелюбно относятся к домашним животным, больше любят своих начальников и коллег, больше общаются друг с другом, меньше увольняются и в целом более позитивно оценивают свою компанию.



Компания Google давно знает о положительных сторонах пет-френдли-атмосферы и постаралась сохранить ее во время пандемии. Если сотрудники не могли принести своих питомцев на работу, они могли хотя бы представить каждого из них коллегам во время видеозвонка. В таком мероприятии для сотрудников технологического гиганта в Азиатско-Тихоокеанском регионе приняли участие около 800 человек.



Amazon также использует подобный подход. Более чем 10 000 псов разрешено «помогать» своим хозяевам на работе, и компания уже строит новые офисы для таких сотрудников.



На данный момент собак «приняли» производитель кондитерских изделий Mars, поисковик модной одежды Glami, инвестиционная группа Milton, карьерный портал StartupJobs, поисковая система Seznam.cz Иво Лукачовича и лидер чешской электронной коммерции Alza Алеша Заворала.



Но это касается не только собачьей тематики — некоторым работодателям нравится видеть на работе и кошек. «Их положительные стороны огромны. Они оказывают терапевтическое воздействие, улучшают настроение, снижают стресс и заставляют людей лучше работать», — объясняет Зузана Харкубова из общественной ассоциации по защите кошек «Девять жизней».



Несмотря на все положительные стороны, это может подойти не всем — Харкубова упоминает о возможной аллергии на шерсть. «Мы также должны помнить, что не все любят животных, и мы должны это полностью уважать. Некоторые собаки, например, слишком дружелюбны, и если хозяин не следит за ними, это может раздражать коллег», — добавляет Злоха.



По его словам, недостатком также является разбрасывание шерсти по офису и одежде, а также возможное слюноотделение. «Поэтому важно взаимное уважение всех участников процесса», — советует Злоха. И хотя собаки обычно помогают сотрудникам работать, если они шумные или слишком игривые, это может навредить производительности.



Прежде всего это может навредить самим животным, которые, в отличие от сотрудников, не так хорошо выражают свой дискомфорт, а в некоторых случаях это может быть неудобно для обеих сторон. «Если коллеги не соблюдают определенные правила, может усилиться боязливость или, в редких случаях, развиться агрессия», — добавляет дрессировщик собак.



Кроме того, по его словам, некоторые собаки не могут расслабиться в такой обстановке, поэтому для них может быть полезнее оставаться дома. Не все собаки общительны и даже могут бояться людей.



В Китае придумали совершенно иной способ развлечь животное, чей хозяин вынужден работать, — найти ему занятие по душе. Кафе для животных нанимают кошек и собак, чтобы те ластились к посетителям в рамках тенденции zhengmaotiaoqian, что переводится как «зарабатывание денег». За свою работу они получают еду, а их хозяева — скидку на следующее посещение кафе.



«На первый взгляд, это хорошая концепция, но я отношусь к ней довольно скептически. Всегда должен быть кто-то, кто знает собаку, в идеале — ее хозяин», — утверждает Злоха. Даже если собака дружелюбна, ей может не понравиться какое-то взаимодействие, и хозяин должен распознавать такие ситуации и пресекать их в случае необходимости.



Но для некоторых собак, по его словам, эта концепция может стать воплощением мечты. «Особенно для тех, кто любит много внимания со стороны незнакомцев или не любит одиночества. Однако для других это может стать неприятным испытанием. Собака может быть дружелюбной, но не чувствовать себя комфортно в такой обстановке», — поясняет дрессировщик.



Харкубова заявляет, что для кошек это скорее всего будет некомфортно. «Я бы не стал сажать своих кошек в кафе с незнакомцами, для большинства из них это будет стрессом. Если у вас две или больше кошек и вы оставляете их дома, это лучше для них», — считает Харкубова.



Так что, возможно, котов лучше не напрягать сменой обстановки, но большинство собак с удовольствием ходят на работу со своими хозяевами. По крайней мере в Amazon так делают уже почти три десятилетия. Все началось с того, что основатель компании Джефф Безос разрешил одному из своих сотрудников брать с собой на работу собаку Руфуса. После этого другие сотрудники стали тайно приводить своих собак в здание, где изначально не разрешалось держать животных.