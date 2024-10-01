Могут ли работодатели снижать вам зарплату во время работы?

Как работодатель может установить размер заработной платы





Размер заработной платы всегда должен быть установлен до начала выполнения работы и не может быть согласован задним числом. Если заработная плата не указана в трудовом договоре, работодатель обязан предоставить сотруднику расчетный лист (или установить размер оплаты внутренним нормативным актом), который содержит данные о способе оплаты, сроках и месте выплаты заработной платы, как это предписано Трудовым кодексом.



Установление заработной платы регулируется Трудовым кодексом в § 113 . В нем указано, что заработная плата должна быть оговорена в трудовом договоре, установлена внутренним нормативным актом или определена расчетным листом (mzdový výměr).Размер заработной платы всегда должен быть установлен до начала выполнения работы и. Если заработная плата не указана в трудовом договоре, работодатель обязан предоставить сотруднику расчетный лист (или установить размер оплаты внутренним нормативным актом), который содержит данные о способе оплаты, сроках и месте выплаты заработной платы, как это предписано Трудовым кодексом.

Если зарплата является частью трудового договора

Если заработная плата установлена в трудовом договоре, работодатель обязан его соблюдать и не имеет права уменьшать ее размер без ведома работника. В случае такого сокращения работник должен сначала согласиться с этим.





Снижение заработной платы: когда это возможно без согласия работника

Если размер заработной платы определяется внутренними нормативными актами работодателя или документом mzdový výměr, работодатель вправе изменить размер оплаты труда в одностороннем порядке, без согласия работника. Это связано с тем, что такие способы регулирования заработной платы не требуют двустороннего согласования, как в случае трудового договора.





Однако если заработная плата оговорена в трудовом договоре (или коллективном договоре), ее изменение возможно только по взаимному согласию сторон.





Министерство труда и социальных дел поясняет:

«Работодатель может в одностороннем порядке снизить заработную плату, если она установлена внутренним нормативным актом или определена с помощью расчетного листа. Если же размер заработной платы прописан в трудовом договоре (или коллективном договоре), то ее изменение возможно только по согласованию сторон».



Что делать, если расчетный лист включен в трудовой договор?

Некоторые работодатели включают в трудовые договоры положение о том, что расчетный лист является частью договора. В этом случае работодатель лишается права изменять размер заработной платы в одностороннем порядке, так как такое включение делает заработную плату частью двустороннего соглашения. Для изменения оплаты в данной ситуации требуется согласие работника.





Если же расчетный лист просто прилагается к трудовому договору, но не упоминается как его неотъемлемая часть, то он рассматривается как внутренний акт работодателя. Это означает, что работодатель имеет право изменять заработную плату без согласия работника, так как в данном случае она регулируется не трудовым договором, а внутренним распоряжением.







Работодатель снизил вам зарплату без согласования с вами, хотя не имел права?

Если вы довели до сведения работодателя его ошибку, а он до сих пор ее не исправил, вы как работник можете защитить себя в суде, подав иск.



«Только компетентный суд имеет право принимать решения по конкретным индивидуальным искам работника, к которому он может обратиться в случае спора с работодателем по поводу выплаты причитающейся ему заработной платы», — сказал Якуб Аугуста, руководитель отдела по связям со СМИ Министерства труда и социальных дел.





С прошлого года работники также могут защитить себя от действий работодателя благодаря действию закона о защите информаторов, согласно которому расследование незаконных действий проводится независимым от компании лицом. Сотрудники также могут воспользоваться порталом Министерства юстиции, которое рассмотрит жалобу.