Более половины чехов опасаются потерять работу в 2025-м году

54,4% людей выразили страх потерять работу в следующем году. «Уровень безработицы в Чехии уже давно является одним из самых низких в Европейском союзе и не изменился кардинально даже в 2024 году. Таким образом, опасения по поводу потери рабочих мест основаны в основном на неспокойном экономическом развитии в последние годы, которое было отмечено пандемией ковида и высокими ценами на энергоносители», — сказал Мартин Янский, генеральный директор Randstad ČR.





Уровень безработицы в Чехии в октябре составил 3,8%, и аналитики ожидают, что на рубеже года он превысит 4%, однако резкого роста не произойдет.



По словам Янского, некоторые сотрудники также обеспокоены технологическими изменениями и событиями за рубежом. «Другие чувствуют угрозу из-за быстрого развития технологий и появления искусственного интеллекта. В некоторых отраслях, особенно в автомобильной, опасения связаны с возможным негативным развитием событий за рубежом, особенно в Германии», — сказал он.



Большинство чешских работников рассматривают возможность смены места в следующем году. 43,5% точно хотят это сделать, а еще 12,6% рассматривают такую возможность. Основной причиной для 39,9% людей является низкая финансовая компенсация, 28,7% сотрудников ищут лучший баланс между трудом и личной жизнью, а 11,2% не имеют возможностей для карьерного роста у своего нынешнего работодателя.



«Если компании хотят удержать качественных сотрудников, им следует сосредоточиться на адекватном материальном вознаграждении, балансе между работой и личной жизнью и создании пространства для карьерного роста сотрудников с помощью адекватной кадровой политики и программы повышения квалификации», — заключил Янский.