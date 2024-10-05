Хорошие новости для сотрудников: большинство компаний в Чехии хотят повысить зарплаты в 2025 году
28 ноября 2024
11:30
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Почти две трети компаний планируют повысить зарплаты своим сотрудникам в 2025 году. Согласно текущему опросу Торгово-промышленной палаты Чехии, наибольшие шансы на повышение заработной платы имеют работники крупных компаний.
Две трети компаний хотят повысить зарплаты
Исследование показало, что 65% респондентов ожидают увеличения заработной платы своих сотрудников. Более половины тех, кто прогнозирует повышение, заявили, что заработная плата вырастет до 5%. 45% компаний, где зарплаты вырастут, оценивают рост от 5% до 10%. Лишь 2,2% компаний ожидают роста более чем на 10%.
Крупные компании (их 87%) чаще всего ожидают роста зарплат в 2025 году. В компаниях среднего размера 78,3% компаний ожидают роста заработной платы. Однако больше компаний, чем крупные компании, планируют быстрее повышать заработную плату в компаниях среднего размера. Однако крупные компании, вероятно, компенсируют эту разницу, предоставляя различные формы льгот сотрудникам. При этом в абсолютном выражении заработная плата в крупных компаниях в среднем может быть выше. По этим причинам работники будут удовлетворены более медленным ростом заработной платы, сказала Ленка Янакова, директор Департамента законодательства, права и анализа Торгово-промышленной палаты.
Наибольшее количество компаний, планирующих увеличить зарплату работникам, наблюдается в обрабатывающей промышленности (71,6% компаний этого сектора при примерно равной доле компаний, где заработная плата вырастет ниже 5% и от 5 до 10%). Примерно две трети компаний ожидают более высоких зарплат в строительстве и сфере услуг, в основном для предприятий. В сфере бытовых услуг 53% компаний ожидают роста.
В сфере услуг доля затрат на рабочую силу в общих издержках обычно выше, чем, например, в промышленности. Учитывая рост расходов в предыдущие периоды, падение потребления домохозяйств и более ранний рост заработной платы, возможности дальнейшего роста заработной платы в сфере бытовых услуг, вероятно, более ограничены, заключила Ленка Янакова.
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