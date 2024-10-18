Чешские компании боятся, что новые правила приема на работу иностранцев усложнят им жизнь

Поправка к закону, которую в сентябре одобрило правительство Петра Фиалы и направило в Палату депутатов, предусматривает изменение правил трудоустройства иностранцев и реестра проверенных работодателей. Только тогда работники из стран, не входящих в Европейский союз, смогут получить разрешение на работу или синюю карту в Чешской Республике.





По мнению Министерства внутренних дел, представившего поправку, институт проверенных работодателей должен в первую очередь защищать иностранных работников от незаконных действий. «Он направлен на сокращение нелегального труда, трудовой эксплуатации и скрытого посредничества в трудоустройстве», — говорится в пояснительной записке.





Однако некоторые компании опасаются, что обязательная регистрация увеличит их административную нагрузку. Кроме того, новые правила обязывают быстро развивающиеся технологические компании и стартапы запрашивать исключение у государственного агентства CzechInvest.





Проверенный работодатель





Минтруда и социальной защиты внесет компании, соответствующие ряду условий, в реестр проверенных работодателей. Помимо прочего, они должны платить налоги в Чешской Республике, не должны уклоняться от обязанности публиковать финансовые отчеты и другие документы в торговом реестре, не должны иметь задолженность по налогам или медицинскому и социальному страхованию.





Одно из условий также состоит в том, что на дату подачи заявления о включении в реестр компания должна иметь хотя бы одного сотрудника не менее шести месяцев. Исключением из этого правила являются инвестиционные стимулы, дочерние компании инвесторов и стартапы, выполнение условий которых будет проверять государственное агентство CzechInvest. Указанные типы компаний должны предоставить ему свои бизнес-планы и другие документы.





«Идея о том, что люди, приезжающие в Чехию на работу, идут только в компании, у которых нет никаких проблем, прекрасна, как и цифровизация», — говорит директор агентства StartupJobs Филип Микщик. «Но вместо упрощения реестр означает дополнительный шаг», — говорит он.





Микщику также не нравится оценка CzechInvest. «Компании придется убедить кого-то там, что это имеет смысл. Но что, если он придумает что-то сверхноваторское, чего в агентстве совсем не поймут?» — спрашивает он.





Мартин Йиранек, директор недавно созданной Чешской ассоциации стартапов, придерживается аналогичного мнения. «Даже если цель правительства, то есть снижение эксплуатации сотрудников, можно понять, она де-факто не распространяется на стартапы, потому что они в первую очередь ищут высококвалифицированных людей за границей, которых они определенно не хотят эксплуатировать», — указывает он.





«Вместо дальнейшего увеличения обязательств стартап-сектор приветствовал бы внесение поправки в Трудовой кодекс в сторону большей гибкости и упрощения установления трудовых отношений», — добавляет он.





Петр Хладек, директор брненского инновационного агентства JIC, также подчеркивает скорость и гибкость как условие роста. «Если бы не было освобождения от обязанности зарегистрировать проверенного работодателя, чешские технологические компании потеряли бы еще одно конкурентное преимущество. В нашей области нам необходимо иметь возможность гибко реагировать на рыночные возможности и внедрять инновации. Любая задержка с привлечением иностранных экспертов может стоить нам возможностей роста», — говорит он.





Однако, по мнению Минтруда и социальной защиты, создание реестра компаний не будет обременительным. «Введение этого института не будет представлять собой непропорциональное административное бремя, поскольку ожидается, что весь процесс регистрации и ведения в реестре проверенных работодателей будет иметь высокую степень цифровизации и автоматизации», — говорит представитель министерства Якуб Аугуста.





Палата депутатов сейчас занимается новым законом. В случае одобрения он должен вступить в силу 1 января 2026 года.





Цифровизация внешней повестки дня





Предлагаемый закон вместе с новым Законом об иностранцах, который правительство одобрило летом, направлен, среди прочего, на оцифровку повестки дня иностранцев. Граждане зарубежных стран получат электронное удостоверение личности и так называемый аккаунт иностранца, с помощью которого они будут общаться с властями. В то же время государство должно внедрить новую информационную систему, которая должна упростить весь процесс.





«Сегодня, когда иностранец подает заявление на получение чешской рабочей визы, он должен сделать это лично в посольстве с оригиналами документов, присланными потенциальным работодателем. Посольство оформит документы, отправит их в Прагу в Министерство внутренних дел, которое примет решение по заявлению», — описывает текущий процесс Дениса Дивишова, специалист по трудоустройству иностранцев кадрового агентства Hofmann Wizard.





«В цифровой системе должно работать так, чтобы документы уже можно было отправлять в электронном виде. Но я не совсем представляю, как это будет работать на практике. Когда я вижу, как на практике происходит цифровизация управления строительством, я этого немного боюсь», — добавляет она.





Каждый пятый сотрудник – из-за границы





Доля иностранцев на чешском рынке труда продолжает расти. По последним данным Чешского статистического управления, в конце прошлого года в Чешской Республике работало почти 950 000 человек, что примерно на 40 000 больше, чем в предыдущем году. Доля иностранцев в общей численности работающих в Чехии в прошлом году достигла 18,5%.





Однако из-за напряженной ситуации на рынке труда компаниям по-прежнему не хватает сотрудников. По данным прошлогоднего опроса ManpowerGroup, 66% компаний столкнулись с нехваткой сотрудников, а 17% опрошенных компаний пытаются решить ситуацию, нанимая иностранных работников.





Кроме того, со следующего года трудоустройство иностранцев для компаний может стать немного дороже. С 1 января минимальная заработная плата, которую работодатели должны платить иностранцам, увеличится в 1,22 раза — до 25 376 крон брутто.