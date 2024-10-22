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Работники могут получить повышенную компенсацию за домашний офис

Новости и статьи
4 декабря 2024
18:00
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Сотрудники, работающие в условиях домашнего офиса, в январе могут рассчитывать на получение прибавки. Это связано с тем, что единовременная выплата за работу на дому, которую выплачивает работодатель, будет увеличена. В рабочее время сотрудники пользуются электричеством, водой и отоплением, за которые они, разумеется, платят из своего кармана.
Расходы на домашний офис возрастают, особенно зимой, поскольку дома требуется больше искусственного света.

В настоящее время сумма составляет 4,50 кроны за час работы, но в будущем она будет увеличена до 4,80 кроны. При 22 рабочих днях по восемь часов это означает увеличение месячной компенсации с 792 до чуть менее 845 крон.

Такое предложение Министерство труда внесло в соответствующее постановление, которое было отправлено для комментариев. Поскольку по закону оно обязано это сделать, можно ожидать его одобрения.

«Параметры для расчета суммы определяются стоимостью среднего потребления газа, электричества, твердого топлива, теплоснабжения и централизованного снабжения горячей водой, водоснабжения из кранов и водопроводных сетей и отвода сточных вод», — говорится в сообщении министерства с уточнением, что общая сумма основана на данных о потреблении одного взрослого в среднем домохозяйстве.

Соглашение имеет решающее значение
Компенсация расходов была введена поправкой к Трудовому кодексу в прошлом году. Но работодатель может назначить более высокую сумму или вообще ничего не назначить. Все зависит от согласия обеих сторон. Изначально Министерство труда планировало, что единовременная выплата будет служить минимальной суммой, но против этого выступили профсоюзы работодателей.

По их мнению, обязательная оплата расходов на домашний офис будет выгодна тем, кто работает из дома, а не тем, кто ездит на работу. Они экономят деньги, поскольку им не приходится платить за транспорт и покупать обеды в ресторанах. Кроме того, многие компании отказываются от работы на дому.
офисы работа зарплата
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