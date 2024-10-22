Работники могут получить повышенную компенсацию за домашний офис

Расходы на домашний офис возрастают, особенно зимой, поскольку дома требуется больше искусственного света.





В настоящее время сумма составляет 4,50 кроны за час работы, но в будущем она будет увеличена до 4,80 кроны. При 22 рабочих днях по восемь часов это означает увеличение месячной компенсации с 792 до чуть менее 845 крон.



Такое предложение Министерство труда внесло в соответствующее постановление, которое было отправлено для комментариев. Поскольку по закону оно обязано это сделать, можно ожидать его одобрения.



«Параметры для расчета суммы определяются стоимостью среднего потребления газа, электричества, твердого топлива, теплоснабжения и централизованного снабжения горячей водой, водоснабжения из кранов и водопроводных сетей и отвода сточных вод», — говорится в сообщении министерства с уточнением, что общая сумма основана на данных о потреблении одного взрослого в среднем домохозяйстве.



Соглашение имеет решающее значение

Компенсация расходов была введена поправкой к Трудовому кодексу в прошлом году. Но работодатель может назначить более высокую сумму или вообще ничего не назначить. Все зависит от согласия обеих сторон. Изначально Министерство труда планировало, что единовременная выплата будет служить минимальной суммой, но против этого выступили профсоюзы работодателей.



По их мнению, обязательная оплата расходов на домашний офис будет выгодна тем, кто работает из дома, а не тем, кто ездит на работу. Они экономят деньги, поскольку им не приходится платить за транспорт и покупать обеды в ресторанах. Кроме того, многие компании отказываются от работы на дому.