Для розничных продавцов Рождество означает переработки и стресс с низкой зарплатой

Каждый год, по мере приближения праздничного сезона, возрастает нагрузка на представителей профессий, которые должны обеспечить, чтобы подарки пришли вовремя, без повреждений и, короче говоря, в том виде, в котором их хотел получить человек. Поэтому в конце года темп работы сотрудников магазинов и складов неизбежно значительно возрастает. Но несмотря на то, что эти люди сталкиваются с чрезмерным стрессом и длинными сменами, их вознаграждение часто остается заниженным.



Сайт Platy.cz, специализирующийся на сравнении заработной платы в разных сегментах, профессиях и должностных обязанностях, изучил, сколько в среднем зарабатывают работники этих профессий. Например, согласно статистике, продавец в этом году будет зарабатывать в среднем 28 655 чешских крон до вычета налогов в месяц, что на 1 357 чешских крон больше, чем в прошлом году.



«Это средняя общая зарплата, включающая бонусы, комиссионные и возможную 13-ю выплату», — говорит Мирослав Дравецкий из Platy.cz. В смежной профессии кассира заработок обычно немного выше, в частности, средняя оценка труда составляет 30 150 чешских крон. По сравнению с прошлым годом это больше на 1 988 чешских крон.



Большинство чехов покупают подарки онлайн

Еще одним оживленным направлением в праздничный сезон является сегмент электронной коммерции, особенно в последние годы, когда число потребителей, совершающих покупки таким образом, значительно возросло. По данным Чешского статистического управления, за последние девять лет доля таких людей выросла более чем в два раза и составляет чуть менее 63%.





По данным прошлогоднего исследования GLS, 53% чехов покупают все или, по крайней мере, большую часть подарков в интернет-магазинах.



С ростом популярности онлайн-покупок растет и нагрузка на сотрудников в этой сфере, будь то сами интернет-магазины, склады или компании, обеспечивающие полную логистику. Поэтому спрос на отдельные позиции в этом сегменте в конце года растет, причем потенциальные работодатели значительно щедрее в плане вознаграждения по сравнению с вышеупомянутыми сферами.



«Это подтверждается, например, позицией водителя вилочного погрузчика, который в этом году получает 37 370 крон, что на 2 822 кроны больше, чем в прошлом году», — утверждает Дравецкий. Что касается другой востребованной профессии, а именно складских работников, то они в настоящее время зарабатывают в среднем 33 888 крон, что почти на 1700 крон больше по сравнению с прошлым годом.



Покупательная способность домохозяйств осталась такой же, как и в 2018 г. Что касается сравнения со средними заработками в Чехии, то в третьем квартале средняя номинальная зарплата выросла на 7% до 45 412 чешских крон, однако реальный рост был несколько ниже. С учетом инфляции он составил 4,6%. Как бы то ни было, реальная зарплата растет уже третий квартал подряд. С другой стороны, по мнению аналитиков, рост реальных сумм все еще не покрыл предыдущие два года падения, поэтому в настоящее время покупательная способность домохозяйств соответствует третьему кварталу 2018 года.