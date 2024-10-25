Для розничных продавцов Рождество означает переработки и стресс с низкой зарплатой
11 декабря 2024
19:00
176
Предрождественский период предъявляет огромные требования к работникам розничной торговли, электронной коммерции и логистики. Несмотря на высокую нагрузку, некоторые работники этих сегментов, такие как продавцы, кассиры и складские работники, сталкиваются с низким уровнем материального вознаграждения. Заработок часто составляет менее 30 000 до вычета налогов, что намного ниже средней номинальной зарплаты. В третьем квартале этот показатель вырос до 45 412 чешских крон.
Каждый год, по мере приближения праздничного сезона, возрастает нагрузка на представителей профессий, которые должны обеспечить, чтобы подарки пришли вовремя, без повреждений и, короче говоря, в том виде, в котором их хотел получить человек. Поэтому в конце года темп работы сотрудников магазинов и складов неизбежно значительно возрастает. Но несмотря на то, что эти люди сталкиваются с чрезмерным стрессом и длинными сменами, их вознаграждение часто остается заниженным.
Сайт Platy.cz, специализирующийся на сравнении заработной платы в разных сегментах, профессиях и должностных обязанностях, изучил, сколько в среднем зарабатывают работники этих профессий. Например, согласно статистике, продавец в этом году будет зарабатывать в среднем 28 655 чешских крон до вычета налогов в месяц, что на 1 357 чешских крон больше, чем в прошлом году.
«Это средняя общая зарплата, включающая бонусы, комиссионные и возможную 13-ю выплату», — говорит Мирослав Дравецкий из Platy.cz. В смежной профессии кассира заработок обычно немного выше, в частности, средняя оценка труда составляет 30 150 чешских крон. По сравнению с прошлым годом это больше на 1 988 чешских крон.
Большинство чехов покупают подарки онлайн
Еще одним оживленным направлением в праздничный сезон является сегмент электронной коммерции, особенно в последние годы, когда число потребителей, совершающих покупки таким образом, значительно возросло. По данным Чешского статистического управления, за последние девять лет доля таких людей выросла более чем в два раза и составляет чуть менее 63%.
Сайт Platy.cz, специализирующийся на сравнении заработной платы в разных сегментах, профессиях и должностных обязанностях, изучил, сколько в среднем зарабатывают работники этих профессий. Например, согласно статистике, продавец в этом году будет зарабатывать в среднем 28 655 чешских крон до вычета налогов в месяц, что на 1 357 чешских крон больше, чем в прошлом году.
«Это средняя общая зарплата, включающая бонусы, комиссионные и возможную 13-ю выплату», — говорит Мирослав Дравецкий из Platy.cz. В смежной профессии кассира заработок обычно немного выше, в частности, средняя оценка труда составляет 30 150 чешских крон. По сравнению с прошлым годом это больше на 1 988 чешских крон.
Большинство чехов покупают подарки онлайн
Еще одним оживленным направлением в праздничный сезон является сегмент электронной коммерции, особенно в последние годы, когда число потребителей, совершающих покупки таким образом, значительно возросло. По данным Чешского статистического управления, за последние девять лет доля таких людей выросла более чем в два раза и составляет чуть менее 63%.
По данным прошлогоднего исследования GLS, 53% чехов покупают все или, по крайней мере, большую часть подарков в интернет-магазинах.
С ростом популярности онлайн-покупок растет и нагрузка на сотрудников в этой сфере, будь то сами интернет-магазины, склады или компании, обеспечивающие полную логистику. Поэтому спрос на отдельные позиции в этом сегменте в конце года растет, причем потенциальные работодатели значительно щедрее в плане вознаграждения по сравнению с вышеупомянутыми сферами.
«Это подтверждается, например, позицией водителя вилочного погрузчика, который в этом году получает 37 370 крон, что на 2 822 кроны больше, чем в прошлом году», — утверждает Дравецкий. Что касается другой востребованной профессии, а именно складских работников, то они в настоящее время зарабатывают в среднем 33 888 крон, что почти на 1700 крон больше по сравнению с прошлым годом.
Покупательная способность домохозяйств осталась такой же, как и в 2018 г. Что касается сравнения со средними заработками в Чехии, то в третьем квартале средняя номинальная зарплата выросла на 7% до 45 412 чешских крон, однако реальный рост был несколько ниже. С учетом инфляции он составил 4,6%. Как бы то ни было, реальная зарплата растет уже третий квартал подряд. С другой стороны, по мнению аналитиков, рост реальных сумм все еще не покрыл предыдущие два года падения, поэтому в настоящее время покупательная способность домохозяйств соответствует третьему кварталу 2018 года.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
4 ДЕКАБРЯ 2024
685
12:30
3 ДЕКАБРЯ 2024
12977
18:00
30 НОЯБРЯ 2024
782
11:30
28 НОЯБРЯ 2024
5462
16:30
27 НОЯБРЯ 2024
1248
19:30
26 НОЯБРЯ 2024
1268
21:00
15 НОЯБРЯ 2024
1111
18:00
15 НОЯБРЯ 2024
2302
21:00
14 НОЯБРЯ 2024
1873
19:30
5 НОЯБРЯ 2024
1551
11:30
5 НОЯБРЯ 2024
1549
15:00
2 НОЯБРЯ 2024
2583
16:30
1 НОЯБРЯ 2024
3389
11:30
29 ОКТЯБРЯ 2024
2527