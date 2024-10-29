300 000 крон к зарплате? Дед Мороз пришел в Jablotron раньше срока

«Для некоторых эти деньги были слишком "неосязаемыми", и мы хотели, чтобы они могли прикоснуться к ним и знать, что они действительно у нас хранятся. Сумма получилась неплохая, так что около 65% людей воспользовались ею, и многие из них были в восторге, они смогли приобрести вещи, которые иначе не смогли бы купить, потому что не накопили бы на них», — говорит Далибор Дедек.





Сотрудники, которых насчитывается около 600 человек, получили более 300 000 крон в дополнение к зарплате. Даже с учетом социального обеспечения и медицинского страхования общие расходы Jablotron составили более 150 миллионов чешских крон.



«Результаты компании достойные и стабильные. Мы хотели, чтобы люди понимали, что, работая у нас, они почувствуют себя лучше, чем в других местах. Что помимо обычной зарплаты мы сохраняем для них деньги», — объясняет глава Jablotron. Все, от уборщиц до разработчиков, имеют право на долю прибыли.





Те, кто хранил сумму в фонде, смогут снимать их каждый год, больше не привязываясь к пяти годам. Трехлетний период распространяется и на новый персонал, которые присоединяются к схеме. «Изначально мы хотели поместить деньги в наш инвестиционный фонд, но поскольку это вызывало недоверие у людей, мы поместили их на специальный счет, где установили фиксированную процентную ставку выше той, что дает банк, и всегда на год вперед. Сейчас она составляет около 7%», — объясняет миллиардер.





Суммы зависят от экономических показателей компании и количества сотрудников, а чистая прибыль обычно составляет около 600 миллионов крон. Несмотря на то что дела компании идут хорошо, у нее были и трудные годы. В первую очередь она пострадала от кризиса в сфере производства микросхем, когда, чтобы справиться с заказами, ей пришлось производить некоторые продукты в восемь раз дороже. Хуже всего был 2022 год и даже начало прошлого года, когда пришлось пополнять запасы.





«Мы ввели инновации в ассортимент и начинаем предлагать новые продукты, которых у нас довольно много. Но на это нужно время, наша отрасль очень консервативна и медлительна», — отмечает Далибор Дедек. Цель также состоит в том, чтобы немного обновить дистрибьюторскую сеть, поскольку в некоторых странах местные дистрибьюторы не так активны, как раньше.





На данный момент Jablotron хорошо справляется с продажами в Италии и Греции, где системы безопасности, которые по-прежнему являются флагманским продуктом компании, пользуются большим спросом. Кроме того, Jablotron предлагает не только сами продукты, но и услуги для них, от облака до центрального пульта охраны. «Это то, что мы очень хорошо делаем в Словакии, и именно в этом направлении мы стараемся расширяться по всему миру».





Помимо своего бизнеса, группа активно работает и в других секторах. Например, в прошлом году она передала отремонтированное здание бесплатной начальной школы в Яблонце, недалеко от своей штаб-квартиры, за 190 миллионов чешских крон. Сейчас компания сотрудничает с городом Железни-Брод в реконструкции местной начальной художественной школы, где она хочет помочь построить залы и помещения на трех этажах восьмиэтажного здания. По словам предпринимателя, здание находится в аварийном состоянии, и Jablotron вложит в проект 35 миллионов крон.





Далибор Дедек также внес 100 миллионов чешских крон в фонд Neuron, который поддерживает чешскую науку, и продолжает отправлять деньги в охваченную войной Украину.