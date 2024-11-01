Полгода и хватит. Чешское бюро труда удалит старые вакансии из базы данных
13 декабря 2024
10:00
300
Информация о вакансиях, зарегистрированных в Бюро труда, с января существенно изменится. Чиновники будут предлагать только те должности, которые компании предлагали безработным в течение полугода. Это положит конец ситуации, когда люди претендуют на уже занятую вакансию или когда зарплата настолько низкая, что должность годами никому не интересна.
Если позиция останется актуальной, компаниям придется регистрировать ее заново. Первые устаревшие вакансии должны исчезнуть из предложения уже в следующем месяце.
Об этом сообщило Министерство труда и социальных вопросов. «Этой мерой мы хотим добиться того, чтобы регистрация вакантных рабочих мест максимально точно отражала фактическое состояние предложения на рынке труда», — сказал руководитель ведомства Мариан Юречка (KDU-ČSL).
«Это изменение принесет пользу всем заинтересованным сторонам: работодателям, которые получат больше уверенности в том, что их вакансии эффективно управляются в реестре, и работникам, которые получат доступ к соответствующим предложениям о работе как на чешском, так и на европейском уровне», — добавил он. Это существенно повысит эффективность работы Бюро труда в организации трудоустройства.
Исключение составляют должности, по которым продолжается процедура оформления карты работника, синей карты или разрешения на трудоустройство иностранца. В таких случаях работа остается в реестре до окончания соответствующей административной процедуры.
Этим шагом министерство реагирует на поправки к Закону о занятости, вступившие в силу с 1 июля этого года. Введен максимальный срок, в течение которого можно сохранять вакансию в учете Бюро труда.
В результате автоматического истечения срока действия вакансий произойдет значительное снижение их предложения. Последнее будет наиболее ярко выражено в январе, когда исчезнут все вакансии, заявленные до 1 июля.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
12 ДЕКАБРЯ 2024
730
19:00
11 ДЕКАБРЯ 2024
285
18:00
4 ДЕКАБРЯ 2024
716
12:30
3 ДЕКАБРЯ 2024
13036
18:00
30 НОЯБРЯ 2024
810
11:30
28 НОЯБРЯ 2024
5502
16:30
27 НОЯБРЯ 2024
1277
19:30
26 НОЯБРЯ 2024
1301
21:00
15 НОЯБРЯ 2024
1133
18:00
15 НОЯБРЯ 2024
2332
21:00
14 НОЯБРЯ 2024
1900
19:30
5 НОЯБРЯ 2024
1572
11:30
5 НОЯБРЯ 2024
1570
15:00
2 НОЯБРЯ 2024
2615
16:30
1 НОЯБРЯ 2024
3411