Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > РАБОТА > КАРЬЕРА

Полгода и хватит. Чешское бюро труда удалит старые вакансии из базы данных

Новости 420on
13 декабря 2024
10:00
300
Информация о вакансиях, зарегистрированных в Бюро труда, с января существенно изменится. Чиновники будут предлагать только те должности, которые компании предлагали безработным в течение полугода. Это положит конец ситуации, когда люди претендуют на уже занятую вакансию или когда зарплата настолько низкая, что должность годами никому не интересна.
Если позиция останется актуальной, компаниям придется регистрировать ее заново. Первые устаревшие вакансии должны исчезнуть из предложения уже в следующем месяце.

Об этом сообщило Министерство труда и социальных вопросов. «Этой мерой мы хотим добиться того, чтобы регистрация вакантных рабочих мест максимально точно отражала фактическое состояние предложения на рынке труда», — сказал руководитель ведомства Мариан Юречка (KDU-ČSL).

«Это изменение принесет пользу всем заинтересованным сторонам: работодателям, которые получат больше уверенности в том, что их вакансии эффективно управляются в реестре, и работникам, которые получат доступ к соответствующим предложениям о работе как на чешском, так и на европейском уровне», — добавил он. Это существенно повысит эффективность работы Бюро труда в организации трудоустройства.

Исключение составляют должности, по которым продолжается процедура оформления карты работника, синей карты или разрешения на трудоустройство иностранца. В таких случаях работа остается в реестре до окончания соответствующей административной процедуры.

Этим шагом министерство реагирует на поправки к Закону о занятости, вступившие в силу с 1 июля этого года. Введен максимальный срок, в течение которого можно сохранять вакансию в учете Бюро труда.

В результате автоматического истечения срока действия вакансий произойдет значительное снижение их предложения. Последнее будет наиболее ярко выражено в январе, когда исчезнут все вакансии, заявленные до 1 июля.
безработица работа Чехия
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
12 ДЕКАБРЯ 2024
730
КАРЬЕРА
300 000 КРОН К ЗАРПЛАТЕ? ДЕД МОРОЗ ПРИШЕЛ В JABLOTRON РАНЬШЕ СРОКА
19:00
11 ДЕКАБРЯ 2024
285
КАРЬЕРА
ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАВЦОВ РОЖДЕСТВО ОЗНАЧАЕТ ПЕРЕРАБОТКИ И СТРЕСС С НИЗКОЙ ЗАРПЛАТОЙ
18:00
4 ДЕКАБРЯ 2024
716
КАРЬЕРА
РАБОТНИКИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПОВЫШЕННУЮ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ДОМАШНИЙ ОФИС
12:30
3 ДЕКАБРЯ 2024
13036
КАРЬЕРА
ЧЕШСКИЕ КОМПАНИИ БОЯТСЯ, ЧТО НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА НА РАБОТУ ИНОСТРАНЦЕВ УСЛОЖНЯТ ИМ ЖИЗНЬ
18:00
30 НОЯБРЯ 2024
810
КАРЬЕРА
ПИТОМЦЫ В ОФИСЕ? ЖИВОТНЫЕ ПОДНИМУТ НАСТРОЕНИЕ СОТРУДНИКАМ, НО САМИ БУДУТ СТРАДАТЬ
11:30
28 НОЯБРЯ 2024
5502
КАРЬЕРА
ХОРОШИЕ НОВОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ: БОЛЬШИНСТВО КОМПАНИЙ В ЧЕХИИ ХОТЯТ ПОВЫСИТЬ ЗАРПЛАТЫ В 2025 ГОДУ
16:30
27 НОЯБРЯ 2024
1277
КАРЬЕРА
БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ЧЕХОВ ОПАСАЮТСЯ ПОТЕРЯТЬ РАБОТУ В 2025-М ГОДУ
19:30
26 НОЯБРЯ 2024
1301
КАРЬЕРА
МОГУТ ЛИ РАБОТОДАТЕЛИ СНИЖАТЬ ВАМ ЗАРПЛАТУ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ?
21:00
15 НОЯБРЯ 2024
1133
КАРЬЕРА
К 2035 ГОДУ ГЕНЕРАТИВНЫЙ ИИ ЗАТРОНЕТ БОЛЕЕ 40% РАБОЧИХ МЕСТ
18:00
15 НОЯБРЯ 2024
2332
КАРЬЕРА
ЧЕХИЯ НЕ МОЖЕТ УДЕРЖАТЬ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ, ЧЕТВЕРТЬ УЕЗЖАЕТ В ТЕЧЕНИЕ 2 ЛЕТ
21:00
14 НОЯБРЯ 2024
1900
КАРЬЕРА
«В ВЫХОДНЫЕ ДНИ Я ПРОСТО НЕ ОТВЕЧАЮ». ПОКОЛЕНИЕ Z МЕНЯЕТ РЫНОК ТРУДА
19:30
5 НОЯБРЯ 2024
1572
КАРЬЕРА
ГРОЗИТ ЛИ ЧЕХИИ ОТТОК МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ? МЕСТНЫЕ КОМПАНИИ НЕ МОГУТ УДЕРЖАТЬ СВОИХ СОТРУДНИКОВ
11:30
5 НОЯБРЯ 2024
1570
КАРЬЕРА
УДАЛЕНКА НЕ ПРОЙДЕТ. ФИРМЫ ЗАСТАВЛЯЮТ ЧЕХОВ ВОЗВРАЩАТЬСЯ НА РАБОТУ В ОФИСЫ
15:00
2 НОЯБРЯ 2024
2615
КАРЬЕРА
ИЗОЛЯЦИЯ САМЫХ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ СОТРУДНИКОВ СТАЛА ЗАМЕТНЕЕ
16:30
1 НОЯБРЯ 2024
3411
КАРЬЕРА
ГДЕ САМАЯ НИЗКАЯ БЕЗРАБОТИЦА СРЕДИ СТРАН ЕС?