Полгода и хватит. Чешское бюро труда удалит старые вакансии из базы данных

Если позиция останется актуальной, компаниям придется регистрировать ее заново. Первые устаревшие вакансии должны исчезнуть из предложения уже в следующем месяце.





Об этом сообщило Министерство труда и социальных вопросов. «Этой мерой мы хотим добиться того, чтобы регистрация вакантных рабочих мест максимально точно отражала фактическое состояние предложения на рынке труда», — сказал руководитель ведомства Мариан Юречка (KDU-ČSL).





«Это изменение принесет пользу всем заинтересованным сторонам: работодателям, которые получат больше уверенности в том, что их вакансии эффективно управляются в реестре, и работникам, которые получат доступ к соответствующим предложениям о работе как на чешском, так и на европейском уровне», — добавил он. Это существенно повысит эффективность работы Бюро труда в организации трудоустройства.





Исключение составляют должности, по которым продолжается процедура оформления карты работника, синей карты или разрешения на трудоустройство иностранца. В таких случаях работа остается в реестре до окончания соответствующей административной процедуры.





Этим шагом министерство реагирует на поправки к Закону о занятости, вступившие в силу с 1 июля этого года. Введен максимальный срок, в течение которого можно сохранять вакансию в учете Бюро труда.





В результате автоматического истечения срока действия вакансий произойдет значительное снижение их предложения. Последнее будет наиболее ярко выражено в январе, когда исчезнут все вакансии, заявленные до 1 июля.