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Половине сотрудников в Чехии в этом году повысили зарплату, чаще всего на 2 000–5 000 крон

Новости 420on
18 декабря 2024
10:00
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Почти половина сотрудников в Чехии в этом году получила повышение заработной платы. Зарплата большинства из них выросла на сумму до 5 000 крон в месяц. Согласно опросу портала Platy.cz, более высокий рост является скорее исключением.
Только 15% сотрудников удовлетворены повышением зарплаты в этом году, большая часть получивших повышение хотела еще большей прибавки.

Что касается финансовых вознаграждений по итогам года, то, по данным опроса, 42% работников вообще не получают их от работодателей, 13% не получили бонусы, так им им сказали, что сейчас средств для этого нет.

И наоборот, 27% сотрудников регулярно получают финансовые премии в конце года, а 18% ожидают их в этом году, даже если они не получают их регулярно от своих работодателей. На них в основном могут рассчитывать люди, работающие в сфере информационных технологий, финансовых услуг и промышленного производства.

«Компании по-разному реагируют на экономическую ситуацию и ожидания сотрудников. Зарплаты чаще растут в тех отраслях, где высокая конкуренция за квалифицированную рабочую силу», — сказал Мирослав Дравецкий из портала Platy.cz.

Средняя номинальная заработная плата в Чехии выросла на семь процентов в годовом исчислении — до 45 412 крон в третьем квартале этого года. С учетом инфляции рост заработной платы достиг 4,6%, в результате чего реальная заработная плата растет третий квартал подряд. Но это все еще не покрыло предыдущие два года спада, когда Чехия столкнулась с одним из самых высоких уровней инфляции в Европе.

По мнению аналитиков, покупательная способность чешских домохозяйств сейчас соответствует третьему кварталу 2018 года. «В следующем году ожидается, что заработная плата работников частного сектора будет расти несколько более быстрыми темпами, особенно на должностях, где является нехватка рабочей силы для выполнения специализированных работ с добавленной стоимостью. Эти сотрудники уже сегодня могут зарабатывать выше среднего. Но если их будет мало, давление по повышению зарплат будет выше», — говорит Дравецкий.

Торгово-промышленная палата ожидает, что номинальная средняя заработная плата вырастет в этом году на 6,3%. «Благодаря этому реальная средняя заработная плата вырастет примерно на 3,8%», — заявил представитель палаты Ян Сотона.

Он добавил, что напряженный рынок труда ставит работников в сильную позицию на переговорах. По его словам, спрос на рабочую силу остается относительно высоким, несмотря на более слабый экономический рост. «И в следующем году он останется сильным, когда мы ожидаем, что заработная плата также будет расти уверенными темпами, как в номинальном выражении на 5,6%, так и в реальном выражении на 3,2%», — добавил Сотона.

По данным опроса палаты, две трети компаний рассчитывают на повышение заработной платы своим сотрудникам. Треть из них ожидают увеличения заработной платы менее чем на пять процентов. Заработная плата сотрудников, вероятно, увеличится более чем на пять процентов примерно в 32% компаний. При этом преимущественно это будет рост в пределах пяти-десяти процентов. Только 2,2% компаний планируют добавить более 10%.

Наибольшее представительство компаний, планирующих повысить заработную плату работникам, — в обрабатывающей промышленности. В строительстве и сфере услуг зарплаты вырастут примерно в 60%  компаний.

Из анализа ассоциации Comp&Ben, которая объединяет ключевых работодателей на чешском рынке и занимается анализом заработной платы и системами оплаты труда, следует, что в следующем году заработная плата в коммерческом секторе должна вырасти в среднем на 4,5%. Седьмая часть компаний хочет добавить более 6%.

«Сильнее всего улучшатся технические оперативные позиции с ростом на 4,7% и специалисты с 4,6%, которых на рынке не хватает. Меньше всего прибавится топ-менеджмент — на 4,1%. Динамика рынка заработной платы постепенно начинает стабилизироваться, и мы не ожидаем более высоких темпов роста. Единственным исключением могут быть некоторые специализированные должности», — сказал Томаш Юрчик, директор Ассоциации Comp&Ben.
Чехия работа зарплата Опрос общественного мнения
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