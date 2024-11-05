Две трети чешских компаний не могут найти подходящих сотрудников

«Прогнозы экономического роста страны улучшаются. Неопределенность царит в автомобильной отрасли, на которую сильно влияет переход на электромобильность. Но наши данные показывают, что первый квартал будет отмечен дальнейшим ростом спроса компаний на новых сотрудников», — сказала Ярослава Резлерова, генеральный директор чешского агентства ManpowerGroup, из опросов которого взяты все данные.



По ее словам, самый сильный оптимизм уже третий год наблюдается в финансовом секторе, недвижимости и IT. Единственной сферой, где работодатели собираются увольнять больше, чем нанимать, традиционно является государственный и некоммерческий сектор. Но и здесь, по сравнению с прошлым годом, есть определенное улучшение.



Однако две трети компаний сейчас решают проблему, где найти подходящих сотрудников. «Большинство работодателей сталкиваются с долгосрочной нехваткой кадров, и прогнозы на будущее не очень позитивны. Число экономически активных людей уменьшается в результате демографических изменений», — сказала Резлерова.



ИТ и обработка данных — самые трудные позиции для работодателей. Это подтвердили 28 процентов опрошенных работодателей. Другими труднозаполняемыми позициями являются производственные должности в промышленности и строительстве, специалисты по оперативному управлению в логистике и промышленности, а также инженерные должности, главным образом в секторах финансов, страхования и недвижимости.



«Спрос на технические и цифровые навыки быстро растет, но также и на мягкие навыки в сочетании друг с другом, что делает подбор персонала более сложным и изощренным», — сказал Резлер.



При сравнении между секторами работодатели в сфере здравоохранения и социальной защиты сталкиваются с наиболее серьезными проблемами с поиском.



Чехи не спешат с переподготовкой



При этом недостаток подходящих людей можно было бы восполнить инвестициями в их дальнейшее образование. Это возможно, например, с помощью Бюро труда. «Но люди не учатся. Хотя объем переподготовки увеличился вдвое, этого все еще недостаточно. Точно так же, как мы не ходим к врачам на профилактические осмотры, мы не следим и за своей профессиональной квалификацией», — заявил генеральный директор Бюро труда Даниэль Криштоф.



При этом, по его словам, правда, если кто-то уже получает образование, оно ему обычно не так уж необходимо с точки зрения его непосредственного применения на рынке труда. Образованные люди, занимающие высокие должности, чаще всего в возрасте от 30 до 44 лет, гораздо больше посвящают себя своей дальнейшей квалификации.



В то же время переподготовка облегчит людям смену работодателей и, следовательно, их доходов. «Когда рабочий, зарабатывающий двадцать тысяч, переучивается на сварщика, его стартовая зарплата составляет сорок тысяч», — сказал он. По данным Бюро труда, люди, меняющие работу, улучшают свои показатели в среднем на восемь процентов. Проблема, по его словам, в том, что чехи до сих пор не любят менять работу.