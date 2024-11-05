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В каких случаях работодатель может обязать вас работать в Рождество?

Новости и статьи
24 декабря 2024
10:00
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Рождественские и новогодние праздники выгодны для сотрудников благодаря оплате за переработки, но есть и обратная сторона.
Если им придется неожиданно выйти на работу, а у них, например, забронирован билет или жилье, они не смогут потребовать компенсацию.

Работодатель может обязать человека выйти на работу в праздничный день только в случаях, предусмотренных законом. Согласно Трудовому кодексу, речь идет, например, о непрерывном режиме работы, компенсации за неявку коллеги на смену, срочных ремонтных работах или инвентаризации.

«Если это не тот случай, когда работодатель вправе приказать выполнить работу, то сотрудник должен сам решать, выполнить ли просьбу», — говорит адвокат Вацлав Влк из консалтинговой компании Rödl & Partner.

Работник имеет право либо на оплачиваемый отгул, либо на дополнительную оплату в размере не менее 100% от среднего заработка за работу в праздничные дни. Работая таким образом, он заработает, проще говоря, как минимум вдвое больше обычного.

Обычно работник сам решает, какой вариант выбрать. Работодатель не может не предложить отгулы, так как по закону они имеют приоритет над заработком за переработки. В то же время работник не может требовать дополнительной оплаты, если она не была предложена, и поэтому вынужден согласиться на отгул.

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Работник, которому компания сообщила, что ему придется работать в праздничный день, в соответствии с Трудовым кодексом не имеет права на компенсацию понесенных в связи с этим расходов. Например, если он оплатил проживание или билет на Новый год, работодатель не обязан оплачивать отмену бронирования.

«О таком возмещении можно было бы говорить только в том случае, если бы это был праздник и работодатель изменил назначенный сотруднику период отдыха или отстранил его от отдыха. Кроме того, это будет иметь место, если поведение работодателя было издевательством, злоупотреблением правом или противоречило нормам морали», — заключил Влк.
Новый год Рождество работа праздники
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