Трудовой кризис или новая реальность: когда 13-я зарплата стала редкостью?

«В то же время 58,2% компаний не выплачивают 13-ю зарплату, но значительное число из них увеличили своим сотрудникам ежемесячный оклад», — сказал Сотона.





Чаще всего 13-ю зарплату выплачивают крупные компании: более 53% платят ее ежегодно, а еще четверть — только в этом году, чтобы удержать сотрудников.



«Таким образом, в целом почти 80% крупных компаний поощряют своих сотрудников необычными бонусами. С другой стороны, среди малых и микрокомпаний 13-я зарплата выплачивается реже, вероятно, в основном из-за финансовых трудностей», — заявили в Торговой палате. Что касается секторов, то большинство компаний выплачивают 13-ю зарплату в обрабатывающей промышленности и строительстве, в то время как фирмы, предоставляющие персональные услуги, реже всего предоставляют экстраординарные вознаграждения.





По словам Торговой палаты, данные показывают, что выплата внеочередных зарплат в конце года зависит от экономической ситуации. В кризисные времена, такие как пандемия 2020 года или энергетический кризис, начавшийся в 2022 году, компании отказываются от этого.



«В этом году доля компаний, выплачивающих 13-ю зарплату, составляет 41,8%, что лишь немного больше, чем в предыдущие годы, и остается ниже уровня 2019 года. В случае дальнейшей стабилизации экономики можно ожидать дальнейшего расширения этой льготы», — отметила Ленка Янакова, директор департамента законодательства, права и анализа Торгово-промышленной палаты.





Обеспечение конкурентоспособности компаний на рынке труда остается ключевым фактором, считают в палате.



Помимо 13-й зарплаты, компании выбирают и другие способы удержания качественных сотрудников, например, бонусы на питание, которые стали почти обычным явлением, или гибкий график работы. Тем не менее давление на повышение зарплат и дополнительные вознаграждения остается серьезной финансовой проблемой для многих малых и средних компаний, отметили в Торговой палате.





Торговая палата ожидает умеренного экономического подъема в следующем году. По ее оценкам, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) в годовом исчислении может составить 2,8%. Потребительские цены вырастут на 2,3%. Заработная плата, по мнению палаты, также будет расти уверенными темпами, даже в реальном выражении, то есть с учетом инфляции.