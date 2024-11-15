Сотрудница португальской компании 2 года ругалась с Центром занятости из-за пособий. Вмешался омбудсмен

Изменения произошли только после того, как отчаявшаяся женщина обратилась за помощью к омбудсмену Станиславу Кржечеку. Он пришел к выводу, что Чехия давно должна была все выплатить заявительнице. Несмотря на то, что сейчас этот спор довольно курьезный, эксперты говорят, что по мере распространения удаленной работы можно ожидать увеличения числа подобных случаев.





Омбудсмен подчеркнул, что женщина поступила совершенно правильно и предоставила в Чешское бюро труда и Министерство труда и социальных дел все подтверждающие документы, чтобы чиновники могли правильно определить, кто должен выплачивать пособие — Чехия или Португалия.



«Мать подтвердила властям, что она действительно живет и работает в Чешской Республике, несколькими документами. Она также предоставила в центр занятости справку о том, что воспользовалась возможностью работать дома до трехлетнего возраста ребенка, как это разрешено португальским законодательством. Мать имеет право на чешское пособие по уходу за ребенком, поскольку она выполняет свою работу, находясь в основном в Чешской Республике», — сказал омбудсмен.



По его словам, центр занятости и министерство ошибочно определили, что «оба родителя работают в Португалии». Принимая решение, чиновники забыли о том, что «каждый из родителей работает в другом государстве, а основным государством для выплаты пособия на ребенка является то, где проживает ребенок, а именно Чешская Республика». Так что самое главное во всем этом деле не то, что оба родителя работают в португальской компании.



Обнаружив ошибку, Кржечек обратился в Чешское бюро труда с просьбой исправить ее. Впоследствии чиновники назначили заявительнице чешское пособие по уходу за ребенком и дополнительную выплату в размере почти 300 000. Омбудсмен пояснил, что назначение регулируется так называемым координационным регламентом в соответствии с Постановлением ЕС № 883/2004.



Система координации социального обеспечения основана на принципе единственного государства — члена ЕС. Согласно ему, выплачивать семейные пособия всегда имеет право только то государство, которое предоставляет их семье в соответствии со своими правилами. Пособия выплачивает государство, в котором родители непосредственно работают. Если родители имеют оплачиваемую работу в нескольких государствах — членах ЕС, пособие выплачивается в приоритетном порядке государством, где один из родителей имеет оплачиваемую работу и где проживает ребенок.