Оптимальная стоимость ваучера на питание выросла до 225 крон

Эта модель позволяет сохранить эффективность налогообложения, обеспечивая при этом справедливое распределение расходов. Таким образом, общая цена в 225 крон отражает не только действующую законодательную базу, но и возможность покрыть среднюю стоимость обеденного меню в чешских городах.



Решение для работодателей

С началом нового года многие работодатели оказываются в, казалось бы, безвыходной ситуации, поскольку просто не могут предложить своим сотрудникам больше денег. С другой стороны, многие из них не используют инструменты вознаграждения по максимуму.



«Немногие работодатели максимально эффективно работают с надбавками на питание. А ведь это может повысить покупательную способность сотрудника более эффективно, чем если бы он получал ту же сумму только как часть зарплаты», — объясняет Стефан Николетти, генеральный директор компании Up Czech Republic, которая заботится о сотрудниках уже почти 30 лет.



Поддержка питанием имеет много преимуществ

Но повышение покупательной способности — далеко не единственная выгода от организации питания. Результаты исследования «Рабочий барометр», в котором приняли участие более 1 000 респондентов из местных компаний и организаций, показывают, что сотрудники не чувствуют себя хорошо ни физически, ни психически. Больше всего они заинтересованы в более здоровом питании. Неудивительно, что они хотели бы получить такую поддержку от своих работодателей, ведь они проводят на работе большую часть своих будних дней. 9 из 10 человек считают, что работодатели должны заботиться о качестве питания своих сотрудников.





«Целенаправленная поддержка со стороны работодателей оказывает гораздо более глубокое воздействие, чем может показаться, и не только на физическое здоровье. Например, совместный обед с коллегами в дополнение к обычному питанию укрепляет отношения в компании и дает сотрудникам возможность отвлечься в обеденный перерыв. Это также может стать выходом для компаний, которые борются с увеличением количества больничных дней. В то же время такая поддержка — это возможность привлечь молодое поколение, для которого забота о здоровье имеет первостепенное значение на рынке труда», — говорит Николетти.



Результаты исследования также показывают, что препятствием к улучшению питания все чаще становится нехватка денег. Если 5 лет назад по результатам того же опроса недостаток денег занимал 6-е место среди наиболее распространенных причин, мешающих сотрудникам лучше питаться, то теперь он стал 2-м. Отсутствие времени на еду по-прежнему на первом месте, но важность этого фактора значительно снизилась по сравнению с ситуацией 2019 года.



«Предлагая специальное пособие на питание, которое по стоимости не ниже ваучера на питание, работодатели могут компенсировать нехватку денег и в то же время улучшить здоровье своих сотрудников. Более того, интерес к этой льготе со стороны работников значительно вырос за последние годы и буквально переживает ренессанс», — объясняет Петра Прхликова, директор по продажам компании Up Czech Republic.



Стоимость ваучера на питание должна покрывать цену обеда

На 2025 год Министерство труда и социальных дел установило верхний предел стоимости талонов на питание на уровне 177 крон. Эта цифра имеет решающее значение для расчета оптимальной стоимости талона на питание, которая учитывает популярную модель разделения расходов между работодателями и работниками.



Согласно действующему законодательству, работодатель может выделить на ваучер на питание сумму, соответствующую 70% от этого порога. В 2025 году эта сумма составляет 123,90 кроны, что не облагается налогом и страховыми взносами ни для работодателя, ни для работника (в 2024 году эта сумма составляла 116,20 кроны, так что предельная величина налогового вычета увеличилась на 7,70 кроны). Однако каждый работодатель и работник заинтересованы в том, чтобы обычная номинальная стоимость талона на питание по-прежнему покрывала стоимость обеденного меню в ресторанах.